Pronostico Napoli – Roma | Serie A | 15 febbraio 2026
La sfida tra Napoli e Roma, valida per il campionato di Serie A, è in programma domenica 15 febbraio 2026 allo Stadio Diego Armando Maradona.
Si tratta di uno dei match più attesi della giornata, con due squadre impegnate nella corsa alle posizioni europee.
Bonus fino a 1.000€
Payout 99,5% • Il miglior bookmaker
ADM: 16017
Bonus fino a 1.000€
Payout 98,5% • Quote competitive
ADM: 16004
Bonus fino a 1.000€
+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%
ADM: 16012
Il contesto è di alta classifica, con grande equilibrio tecnico e tattico.
Contesto della partita
Il Napoli punta a consolidare la propria posizione nelle prime quattro, mentre la Roma è in piena lotta per un piazzamento in Champions League o Europa League.
La sfida assume quindi un valore strategico importante.
Storicamente, al Maradona, il Napoli riesce a esprimere maggiore intensità e qualità offensiva.
Analisi Napoli
Il Napoli è una squadra offensiva, con grande qualità nel palleggio e velocità sulle corsie esterne.
In casa mantiene ritmi elevati e una pressione costante sugli avversari.
Statistiche stagionali Napoli:
-
Posizione in classifica: 4ª
-
Punti totali: 43
-
Media gol segnati: 1,85 a partita
-
Media gol subiti: 1,10 a partita
-
Vittorie in casa: 7 su 12
-
Gol segnati al Maradona: 23
Il Napoli è tra le squadre con maggiore produzione offensiva nelle gare interne, ma concede qualcosa in fase difensiva contro avversari organizzati.
Analisi Roma
La Roma si presenta come una squadra solida, con una buona struttura difensiva e un gioco verticale efficace.
In trasferta tende a mantenere un atteggiamento più prudente, cercando di sfruttare le ripartenze.
Statistiche stagionali Roma:
-
Posizione in classifica: 5ª
-
Punti totali: 40
-
Media gol segnati: 1,60 a partita
-
Media gol subiti: 1,20 a partita
-
Vittorie in trasferta: 5 su 12
-
Gol segnati fuori casa: 18
La Roma è particolarmente pericolosa nelle transizioni rapide e nelle situazioni di calcio piazzato.
Precedenti diretti (H2H)
Ultimi 5 confronti in Serie A:
-
Vittorie Napoli: 2
-
Vittorie Roma: 2
-
Pareggi: 1
-
Media gol: 2,8 a partita
Storicamente si tratta di partite intense e spesso con più di due reti complessive.
Analisi del campo: Stadio Diego Armando Maradona
Il Maradona è uno stadio con grande impatto ambientale.
Fattori determinanti:
-
Pubblico molto caldo
-
Ritmi elevati
-
Pressione costante sui portatori di palla
-
Importanza della gestione emotiva
Queste condizioni favoriscono l’aggressività iniziale del Napoli.
Grafica 1 – Confronto offensivo stagionale
Napoli:
-
Gol segnati: 44
-
Tiri medi a partita: 15,2
Roma:
-
Gol segnati: 38
-
Tiri medi a partita: 13,4
Descrizione grafico:
Grafico a barre che evidenzia la maggiore produzione offensiva del Napoli.
Grafica 2 – Andamento casa / trasferta
Napoli in casa:
-
Vittoria: 58%
-
Pareggio: 25%
-
Sconfitta: 17%
Roma in trasferta:
-
Vittoria: 42%
-
Pareggio: 25%
-
Sconfitta: 33%
Descrizione grafico:
Grafico a torta che mostra un leggero vantaggio del fattore campo.
Chiavi tattiche del match
-
Pressione alta del Napoli nei primi 20 minuti
-
Roma pronta a sfruttare gli spazi in contropiede
-
Importanza dei duelli a centrocampo
-
Possibile equilibrio nella ripresa
Il primo gol potrebbe indirizzare in maniera decisiva la gara.
Pronostico finale
Tenendo conto di:
-
rendimento interno del Napoli
-
qualità offensiva di entrambe
-
precedenti storicamente equilibrati
-
importanza della posta in palio
Il pronostico più credibile è una gara aperta con reti da entrambe le parti.
Pronostici consigliati:
-
Entrambe le squadre a segno: Sì
-
Over 2.5
-
Napoli Draw No Bet
Risultato esatto possibile: 2-1
Conclusione
Napoli – Roma si presenta come una delle partite più interessanti della giornata di Serie A.
L’intensità e la qualità tecnica potrebbero garantire spettacolo, con un leggero vantaggio per i padroni di casa grazie al fattore campo.