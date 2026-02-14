La sfida tra Napoli e Roma, valida per il campionato di Serie A, è in programma domenica 15 febbraio 2026 allo Stadio Diego Armando Maradona.

Si tratta di uno dei match più attesi della giornata, con due squadre impegnate nella corsa alle posizioni europee.

Il contesto è di alta classifica, con grande equilibrio tecnico e tattico.

Contesto della partita

Il Napoli punta a consolidare la propria posizione nelle prime quattro, mentre la Roma è in piena lotta per un piazzamento in Champions League o Europa League.

La sfida assume quindi un valore strategico importante.

Storicamente, al Maradona, il Napoli riesce a esprimere maggiore intensità e qualità offensiva.

Analisi Napoli

Il Napoli è una squadra offensiva, con grande qualità nel palleggio e velocità sulle corsie esterne.

In casa mantiene ritmi elevati e una pressione costante sugli avversari.

Statistiche stagionali Napoli:

Il Napoli è tra le squadre con maggiore produzione offensiva nelle gare interne, ma concede qualcosa in fase difensiva contro avversari organizzati.

Analisi Roma

La Roma si presenta come una squadra solida, con una buona struttura difensiva e un gioco verticale efficace.

In trasferta tende a mantenere un atteggiamento più prudente, cercando di sfruttare le ripartenze.

Statistiche stagionali Roma:

Posizione in classifica: 5ª

Punti totali: 40

Media gol segnati: 1,60 a partita

Media gol subiti: 1,20 a partita

Vittorie in trasferta: 5 su 12

Gol segnati fuori casa: 18

La Roma è particolarmente pericolosa nelle transizioni rapide e nelle situazioni di calcio piazzato.

Precedenti diretti (H2H)

Ultimi 5 confronti in Serie A:

Vittorie Napoli: 2

Vittorie Roma: 2

Pareggi: 1

Media gol: 2,8 a partita

Storicamente si tratta di partite intense e spesso con più di due reti complessive.

Analisi del campo: Stadio Diego Armando Maradona

Il Maradona è uno stadio con grande impatto ambientale.

Fattori determinanti:

Pubblico molto caldo

Ritmi elevati

Pressione costante sui portatori di palla

Importanza della gestione emotiva

Queste condizioni favoriscono l’aggressività iniziale del Napoli.

Grafica 1 – Confronto offensivo stagionale

Napoli:

Gol segnati: 44

Tiri medi a partita: 15,2

Roma:

Gol segnati: 38

Tiri medi a partita: 13,4

Descrizione grafico:

Grafico a barre che evidenzia la maggiore produzione offensiva del Napoli.

Grafica 2 – Andamento casa / trasferta

Napoli in casa:

Vittoria: 58%

Pareggio: 25%

Sconfitta: 17%

Roma in trasferta:

Vittoria: 42%

Pareggio: 25%

Sconfitta: 33%

Descrizione grafico:

Grafico a torta che mostra un leggero vantaggio del fattore campo.

Chiavi tattiche del match

Pressione alta del Napoli nei primi 20 minuti

Roma pronta a sfruttare gli spazi in contropiede

Importanza dei duelli a centrocampo

Possibile equilibrio nella ripresa

Il primo gol potrebbe indirizzare in maniera decisiva la gara.

Pronostico finale

Tenendo conto di:

rendimento interno del Napoli

qualità offensiva di entrambe

precedenti storicamente equilibrati

importanza della posta in palio

Il pronostico più credibile è una gara aperta con reti da entrambe le parti.

Pronostici consigliati:

Entrambe le squadre a segno: Sì

Over 2.5

Napoli Draw No Bet

Risultato esatto possibile: 2-1

Conclusione

Napoli – Roma si presenta come una delle partite più interessanti della giornata di Serie A.

L’intensità e la qualità tecnica potrebbero garantire spettacolo, con un leggero vantaggio per i padroni di casa grazie al fattore campo.