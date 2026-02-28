Pronostico Nacional vs Braga – Liga Portugal – 28 Febbraio 2026
Il confronto tra Nacional e Braga, valido per la Liga Portugal e in programma il 28 Febbraio 2026, mette di fronte due squadre con obiettivi stagionali differenti. Da una parte il Nacional, impegnato nella lotta per la stabilità di classifica; dall’altra il Braga, squadra strutturata e abituata a competere per le posizioni europee.
Analizziamo dati aggiornati, rendimento interno ed esterno, indicatori avanzati e contesto tattico per costruire un pronostico professionale e credibile.
Stato di forma – Stagione 2025/2026
Nacional – Analisi statistica
Dopo 22 giornate di campionato:
-
Gol segnati: 20
-
Gol subiti: 31
-
Media gol fatti: 0,91
-
Media gol concessi: 1,41
-
Expected Goals (xG medio): 0,98
-
Tiri medi: 9,6
-
Tiri nello specchio: 3,1
-
Possesso medio: 45%
Il Nacional tende a soffrire contro squadre di alto livello tecnico. Difensivamente concede più di una rete a partita e fatica nella costruzione dal basso.
Grafico rendimento Nacional
Gol segnati: █████████ 0,91
Gol subiti: ███████████████ 1,41
xG medio: ██████████ 0,98
Braga – Analisi statistica
Dopo 22 giornate:
-
Gol segnati: 38
-
Gol subiti: 23
-
Media gol fatti: 1,73
-
Media gol concessi: 1,05
-
Expected Goals (xG medio): 1,81
-
Tiri medi: 14,8
-
Tiri nello specchio: 5,6
-
Possesso medio: 57%
Il Braga è una delle squadre più produttive del campionato, con una fase offensiva solida e continuità di rendimento.
Grafico rendimento Braga
Gol segnati: ██████████████████ 1,73
Gol subiti: ███████████ 1,05
xG medio: ███████████████████ 1,81
Analisi del fattore campo
Nacional in casa
-
Vittorie: 4
-
Pareggi: 2
-
Sconfitte: 5
-
Media gol segnati: 1,05
-
Media gol concessi: 1,36
Il rendimento interno è irregolare. La squadra si affida molto alle ripartenze e alle palle inattive.
Braga in trasferta
-
Vittorie: 6
-
Pareggi: 2
-
Sconfitte: 3
-
Media gol segnati: 1,64
-
Media gol concessi: 1,09
Il Braga mantiene una buona efficienza offensiva anche lontano dal proprio stadio.
Confronto diretto statistico
|Statistica
|Nacional
|Braga
|Media gol segnati
|0,91
|1,73
|Media gol concessi
|1,41
|1,05
|xG medio
|0,98
|1,81
|Tiri medi
|9,6
|14,8
Il divario tecnico e statistico è evidente, soprattutto nella produzione offensiva.
Analisi tattica
Nacional
Modulo prevalente: 4-4-2
Caratteristiche:
-
Linea difensiva bassa
-
Ricerca di compattezza
-
Ripartenze veloci
-
Difficoltà nel mantenere possesso prolungato
Braga
Modulo prevalente: 4-2-3-1
Caratteristiche:
-
Costruzione dal basso
-
Ampiezza sulle corsie
-
Pressione alta
-
Buona gestione del ritmo
Il Braga cercherà di controllare il possesso e aumentare progressivamente la pressione offensiva.
Analisi probabilistica
Basata sui dati stagionali:
-
Vittoria Nacional: 18%
-
Pareggio: 24%
-
Vittoria Braga: 58%
Probabilità Over 2.5: 55%
Probabilità Braga segna almeno 2 gol: 49%
Chiavi della partita
-
Capacità del Nacional di reggere la pressione
-
Efficienza offensiva del Braga
-
Gestione delle transizioni
-
Precisione sotto porta
Il ritmo della partita sarà determinato dal Braga.
Pronostico finale Nacional vs Braga
Considerando:
-
Superiorità statistica del Braga
-
Migliore produzione offensiva
-
Rendimento esterno solido
-
Fragilità difensiva del Nacional
Il pronostico principale è:
Vittoria Braga
Pronostico alternativo: Braga Over 1.5 gol
Possibile risultato esatto: 0-2
Conclusione
La sfida del 28 Febbraio 2026 di Liga Portugal tra Nacional e Braga appare sbilanciata sul piano tecnico. Il Braga parte nettamente favorito grazie alla qualità offensiva e alla solidità complessiva mostrata durante la stagione.
Il Nacional dovrà giocare una partita perfetta dal punto di vista difensivo per limitare il divario. Tuttavia, le statistiche e l’andamento stagionale suggeriscono un successo esterno con margine controllato.