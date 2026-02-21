 Salta al contenuto
Pronostico NAC Breda vs FC Volendam Eredivisie 21 Febbraio 2026

Rossana Filippi
3 min
NAC Breda vs FC Volendam

La sfida tra NAC Breda e FC Volendam, valida per la Eredivisie del 21 Febbraio 2026, rappresenta un confronto diretto tra due squadre che tradizionalmente lottano per la salvezza o per la parte centrale della classifica.

Negli ultimi 10 precedenti ufficiali tra Eredivisie e Eerste Divisie:

Si tratta di un confronto storicamente equilibrato, con leggere oscillazioni a favore della squadra di casa.

Stato di Forma e Statistiche Stagionali

NAC Breda

Il NAC tende a costruire i propri punti tra le mura amiche:

  • Media punti in casa: 1,45

  • Media gol segnati in casa: 1,4

  • Media gol subiti in casa: 1,3

  • Percentuale Over 2.5: 50%

  • Possesso palla medio: 47%

  • Tiri medi a partita: 11

La squadra mostra un approccio compatto e disciplinato, con attenzione alla fase difensiva.

FC Volendam

Il Volendam presenta numeri leggermente più fragili in trasferta:

  • Media punti fuori casa: 0,95

  • Media gol segnati in trasferta: 1,2

  • Media gol subiti in trasferta: 1,9

  • Percentuale Over 2.5: 60%

  • Possesso palla medio: 49%

  • Tiri medi a partita: 12

La squadra tende a concedere spazi, ma mantiene una discreta capacità offensiva.

Analisi Tattica

Il NAC Breda potrebbe schierarsi con un 4-3-3 equilibrato:

  • Pressione moderata

  • Ricerca dell’ampiezza

  • Inserimenti centrali

Il Volendam dovrebbe optare per un 4-2-3-1:

  • Blocco medio

  • Ripartenze rapide

  • Tentativi dalla distanza

Fattori chiave:

  • Duelli a centrocampo

  • Gestione delle transizioni difensive

  • Precisione nei calci piazzati

Analisi del Campo: Rat Verlegh Stadion

Il Rat Verlegh Stadion, con circa 19.000 posti, garantisce un ambiente intenso.

Statisticamente:

  • Percentuale vittorie interne NAC: 40%

  • Media differenza reti in casa: +0,1

  • Gol segnati nel secondo tempo: 54%

Il terreno di gioco favorisce partite fisiche e combattute.

Grafico 1: Media Gol Casa vs Trasferta

NAC in casa: 1,4
Volendam in trasferta: 1,2

Media combinata potenziale: 2,6 gol

Il dato suggerisce una gara con almeno due reti complessive.

Grafico 2: Solidità Difensiva

Gol subiti medi
NAC: 1,3
Volendam: 1,9

Il Volendam mostra maggiore vulnerabilità difensiva.

Confronto Statistico Avanzato

Expected Goals medi
NAC: 1,30
Volendam: 1,15

Differenza reti media
NAC: -0,1
Volendam: -0,7

Precisione tiri in porta
NAC: 33%
Volendam: 31%

I numeri mostrano un leggero vantaggio per la squadra di casa.

Scenario di Gara

Possibile andamento del match:

  • Partenza equilibrata

  • NAC più propositivo nella gestione del possesso

  • Volendam pronto a sfruttare contropiedi

  • Ritmo crescente nella ripresa

La partita potrebbe restare in bilico fino agli ultimi minuti.

Pronostico Finale

Considerando:

  • Equilibrio nei precedenti

  • Maggiore solidità interna del NAC

  • Fragilità difensiva del Volendam in trasferta

Esito principale: Vittoria NAC Breda
Risultato probabile: 2-1
Mercato alternativo: Over 1.5
Entrambe le squadre a segno: Possibile

Previsione professionale: gara equilibrata ma con leggero vantaggio per il NAC Breda grazie al fattore campo e a una migliore organizzazione difensiva. Il Volendam può trovare la rete, ma i padroni di casa partono con probabilità leggermente superiori di conquistare i tre punti.

