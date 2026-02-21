Pronostico NAC Breda vs FC Volendam Eredivisie 21 Febbraio 2026
La sfida tra NAC Breda e FC Volendam, valida per la Eredivisie del 21 Febbraio 2026, rappresenta un confronto diretto tra due squadre che tradizionalmente lottano per la salvezza o per la parte centrale della classifica.
Negli ultimi 10 precedenti ufficiali tra Eredivisie e Eerste Divisie:
-
Vittorie NAC Breda: 4
-
Vittorie FC Volendam: 3
-
Pareggi: 3
-
Media gol totale: 2,9 a partita
-
Entrambe le squadre a segno: 58%
-
Over 2.5: 55%
Si tratta di un confronto storicamente equilibrato, con leggere oscillazioni a favore della squadra di casa.
Stato di Forma e Statistiche Stagionali
NAC Breda
Il NAC tende a costruire i propri punti tra le mura amiche:
-
Media punti in casa: 1,45
-
Media gol segnati in casa: 1,4
-
Media gol subiti in casa: 1,3
-
Percentuale Over 2.5: 50%
-
Possesso palla medio: 47%
-
Tiri medi a partita: 11
La squadra mostra un approccio compatto e disciplinato, con attenzione alla fase difensiva.
FC Volendam
Il Volendam presenta numeri leggermente più fragili in trasferta:
-
Media punti fuori casa: 0,95
-
Media gol segnati in trasferta: 1,2
-
Media gol subiti in trasferta: 1,9
-
Percentuale Over 2.5: 60%
-
Possesso palla medio: 49%
-
Tiri medi a partita: 12
La squadra tende a concedere spazi, ma mantiene una discreta capacità offensiva.
Analisi Tattica
Il NAC Breda potrebbe schierarsi con un 4-3-3 equilibrato:
-
Pressione moderata
-
Ricerca dell’ampiezza
-
Inserimenti centrali
Il Volendam dovrebbe optare per un 4-2-3-1:
-
Blocco medio
-
Ripartenze rapide
-
Tentativi dalla distanza
Fattori chiave:
-
Duelli a centrocampo
-
Gestione delle transizioni difensive
-
Precisione nei calci piazzati
Analisi del Campo: Rat Verlegh Stadion
Il Rat Verlegh Stadion, con circa 19.000 posti, garantisce un ambiente intenso.
Statisticamente:
-
Percentuale vittorie interne NAC: 40%
-
Media differenza reti in casa: +0,1
-
Gol segnati nel secondo tempo: 54%
Il terreno di gioco favorisce partite fisiche e combattute.
Grafico 1: Media Gol Casa vs Trasferta
NAC in casa: 1,4
Volendam in trasferta: 1,2
Media combinata potenziale: 2,6 gol
Il dato suggerisce una gara con almeno due reti complessive.
Grafico 2: Solidità Difensiva
Gol subiti medi
NAC: 1,3
Volendam: 1,9
Il Volendam mostra maggiore vulnerabilità difensiva.
Confronto Statistico Avanzato
Expected Goals medi
NAC: 1,30
Volendam: 1,15
Differenza reti media
NAC: -0,1
Volendam: -0,7
Precisione tiri in porta
NAC: 33%
Volendam: 31%
I numeri mostrano un leggero vantaggio per la squadra di casa.
Scenario di Gara
Possibile andamento del match:
-
Partenza equilibrata
-
NAC più propositivo nella gestione del possesso
-
Volendam pronto a sfruttare contropiedi
-
Ritmo crescente nella ripresa
La partita potrebbe restare in bilico fino agli ultimi minuti.
Pronostico Finale
Considerando:
-
Equilibrio nei precedenti
-
Maggiore solidità interna del NAC
-
Fragilità difensiva del Volendam in trasferta
Esito principale: Vittoria NAC Breda
Risultato probabile: 2-1
Mercato alternativo: Over 1.5
Entrambe le squadre a segno: Possibile
Previsione professionale: gara equilibrata ma con leggero vantaggio per il NAC Breda grazie al fattore campo e a una migliore organizzazione difensiva. Il Volendam può trovare la rete, ma i padroni di casa partono con probabilità leggermente superiori di conquistare i tre punti.