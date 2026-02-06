Pronostico NAC Breda vs Excelsior – Eredivisie – 06 Febbraio 2026
La sfida tra NAC Breda ed Excelsior, valida per l’Eredivisie e in programma il 06 Febbraio 2026, mette di fronte due squadre che lottano per consolidare la propria posizione in classifica. Si tratta di un confronto diretto importante, dove il fattore campo e la gestione delle fasi di gioco potrebbero risultare decisivi.
Entrambe le formazioni arrivano a questo appuntamento con un rendimento altalenante, ma con caratteristiche tattiche ben riconoscibili.
Analisi NAC Breda
Il NAC Breda basa gran parte della propria forza sulle partite casalinghe. La squadra tende ad adottare un atteggiamento aggressivo davanti al proprio pubblico, cercando di alzare il ritmo e mettere pressione fin dai primi minuti.
Statistiche NAC Breda in casa (stagione in corso):
-
Media gol segnati: 1,55
-
Media gol subiti: 1,30
-
Possesso palla medio: 50%
-
Tiri a partita: 14,0
-
Partite con Over 2.5: 62%
Dal punto di vista tattico, NAC Breda cerca spesso di sfruttare le corsie laterali, con un buon numero di cross e inserimenti in area. Tuttavia, la fase difensiva resta un aspetto migliorabile, soprattutto nelle transizioni.
Analisi Excelsior
L’Excelsior è una squadra che tende a giocare con maggiore prudenza, soprattutto in trasferta. Il piano gara è spesso orientato a mantenere la partita aperta il più a lungo possibile, sfruttando le ripartenze.
Statistiche Excelsior fuori casa:
-
Media gol segnati: 1,15
-
Media gol subiti: 1,65
-
Possesso palla medio: 47%
-
Partite Under 3.5: 68%
-
Gol subiti nel secondo tempo: 61%
Excelsior fatica quando è costretto a difendersi per lunghi tratti, ma riesce comunque a rendersi pericoloso grazie a rapide transizioni offensive.
Lettura tattica della gara
Il match potrebbe svilupparsi secondo questo schema:
-
NAC Breda più propositivo e aggressivo
-
Excelsior compatto e orientato al contropiede
-
Ritmo sostenuto fin dalle prime fasi
-
Maggiore apertura del match nella ripresa
Questa dinamica suggerisce una partita con diverse occasioni da gol, soprattutto nel secondo tempo.
Focus sui Dati Chiave
Grafica 1 – Andamento casa/trasferta
-
NAC Breda in casa: rendimento positivo e buona produzione offensiva
-
Excelsior in trasferta: difficoltà difensive evidenti
Graf. 2 – Gol segnati e subiti
-
NAC Breda (casa): 28 segnati / 24 subiti
-
Excelsior (trasferta): 22 segnati / 31 subiti
Grafica 3 – Distribuzione dei gol
-
NAC Breda: equilibrio tra primo e secondo tempo
-
Excelsior: maggiore vulnerabilità dopo il 60’
Analisi del campo: Rat Verlegh Stadion
Il Rat Verlegh Stadion è tradizionalmente un campo favorevole al NAC Breda:
-
Media punti interni: 1,7
-
Buona intensità del pubblico
-
Campo che favorisce partite aperte e ritmo alto
Qui le gare tendono a offrire diverse occasioni da rete, soprattutto quando gli ospiti faticano a contenere la pressione iniziale.
Pronostico NAC Breda vs Excelsior
Considerando:
-
Miglior rendimento interno del NAC Breda
-
Fragilità difensiva dell’Excelsior in trasferta
-
Tendenza a partite con gol
-
Importanza del fattore campo
Pronostico principale:
-
Vittoria NAC Breda
Alternative interessanti:
-
Over 2.5 gol
-
NAC Breda segna nel secondo tempo
Risultato esatto stimato: 2-1
Considerazioni Finali
Il NAC Breda parte leggermente favorito grazie a una maggiore continuità casalinga e a un approccio più aggressivo. Excelsior resta una squadra capace di creare problemi in contropiede, ma il contesto generale e i dati stagionali pendono a favore dei padroni di casa.
Un match da seguire con attenzione, ideale per chi cerca pronostici supportati da numeri e analisi tattica.