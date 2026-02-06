 Salta al contenuto
Pronostico NAC Breda vs Excelsior – Eredivisie – 06 Febbraio 2026

Rossana Filippi
3 min
NAC Breda vs Excelsior

La sfida tra NAC Breda ed Excelsior, valida per l’Eredivisie e in programma il 06 Febbraio 2026, mette di fronte due squadre che lottano per consolidare la propria posizione in classifica. Si tratta di un confronto diretto importante, dove il fattore campo e la gestione delle fasi di gioco potrebbero risultare decisivi.

Entrambe le formazioni arrivano a questo appuntamento con un rendimento altalenante, ma con caratteristiche tattiche ben riconoscibili.

Analisi NAC Breda

Il NAC Breda basa gran parte della propria forza sulle partite casalinghe. La squadra tende ad adottare un atteggiamento aggressivo davanti al proprio pubblico, cercando di alzare il ritmo e mettere pressione fin dai primi minuti.

Statistiche NAC Breda in casa (stagione in corso):

Dal punto di vista tattico, NAC Breda cerca spesso di sfruttare le corsie laterali, con un buon numero di cross e inserimenti in area. Tuttavia, la fase difensiva resta un aspetto migliorabile, soprattutto nelle transizioni.

Analisi Excelsior

L’Excelsior è una squadra che tende a giocare con maggiore prudenza, soprattutto in trasferta. Il piano gara è spesso orientato a mantenere la partita aperta il più a lungo possibile, sfruttando le ripartenze.

Statistiche Excelsior fuori casa:

Excelsior fatica quando è costretto a difendersi per lunghi tratti, ma riesce comunque a rendersi pericoloso grazie a rapide transizioni offensive.

Lettura tattica della gara

Il match potrebbe svilupparsi secondo questo schema:

  • NAC Breda più propositivo e aggressivo

  • Excelsior compatto e orientato al contropiede

  • Ritmo sostenuto fin dalle prime fasi

  • Maggiore apertura del match nella ripresa

Questa dinamica suggerisce una partita con diverse occasioni da gol, soprattutto nel secondo tempo.

Focus sui Dati Chiave

Grafica 1 – Andamento casa/trasferta

  • NAC Breda in casa: rendimento positivo e buona produzione offensiva

  • Excelsior in trasferta: difficoltà difensive evidenti

Graf. 2 – Gol segnati e subiti

  • NAC Breda (casa): 28 segnati / 24 subiti

  • Excelsior (trasferta): 22 segnati / 31 subiti

Grafica 3 – Distribuzione dei gol

  • NAC Breda: equilibrio tra primo e secondo tempo

  • Excelsior: maggiore vulnerabilità dopo il 60’

Analisi del campo: Rat Verlegh Stadion

Il Rat Verlegh Stadion è tradizionalmente un campo favorevole al NAC Breda:

  • Media punti interni: 1,7

  • Buona intensità del pubblico

  • Campo che favorisce partite aperte e ritmo alto

Qui le gare tendono a offrire diverse occasioni da rete, soprattutto quando gli ospiti faticano a contenere la pressione iniziale.

Pronostico NAC Breda vs Excelsior

Considerando:

  • Miglior rendimento interno del NAC Breda

  • Fragilità difensiva dell’Excelsior in trasferta

  • Tendenza a partite con gol

  • Importanza del fattore campo

Pronostico principale:

  • Vittoria NAC Breda

Alternative interessanti:

  • Over 2.5 gol

  • NAC Breda segna nel secondo tempo

Risultato esatto stimato: 2-1

Considerazioni Finali

Il NAC Breda parte leggermente favorito grazie a una maggiore continuità casalinga e a un approccio più aggressivo. Excelsior resta una squadra capace di creare problemi in contropiede, ma il contesto generale e i dati stagionali pendono a favore dei padroni di casa.

Un match da seguire con attenzione, ideale per chi cerca pronostici supportati da numeri e analisi tattica.

