Calcio Europeo

Pronostico Morecambe vs Tamworth 10 Febbraio 2026

Gabriela Fiore
2 min

Il 10 febbraio 2026, il Morecambe ospita il Tamworth in una sfida valida per la National League. L’incontro arriva in un momento importante della stagione, con il Morecambe determinato a sfruttare il fattore campo per avvicinarsi alla zona playoff e il Tamworth alla ricerca di punti fondamentali per migliorare la propria posizione in classifica. La partita si preannuncia combattuta e ricca di intensità.

Descrizione Generale delle Squadre

Il Morecambe ha mostrato un rendimento piuttosto solido in casa, dove ha raccolto circa il 66% dei punti stagionali. La squadra tende a giocare con buona organizzazione e intensità, riuscendo spesso a controllare il ritmo della gara davanti al proprio pubblico.

Il Tamworth, invece, fatica maggiormente in trasferta, con risultati positivi ottenuti in circa il 37% delle gare lontano da casa. La squadra mostra spirito combattivo, ma concede spesso occasioni quando è costretta a difendersi per lunghi tratti.

Forma e Statistiche Recenti

Morecambe: G, G, L, G, L
Tamworth: L, G, L, L, G

Risultati dei Precedenti Incontri

Morecambe 2-0 Tamworth
Tamworth 1-1 Morecambe
Morecambe 3-1 Tamworth

Giocatori Chiave

Nel Morecambe, il giocatore più incisivo è Jordan Slew, attaccante capace di finalizzare le azioni create dalla squadra e di rendersi pericoloso anche nel gioco aereo. Il suo contributo offensivo può risultare decisivo nelle partite casalinghe.

Per il Tamworth, spicca Chris Wreh, riferimento offensivo che prova a trascinare la squadra con fisicità e determinazione, soprattutto nelle situazioni di palla inattiva.

Fattori da Considerare

  1. Campo: Il Morecambe in casa riesce a mantenere intensità e ordine tattico, sfruttando al meglio il sostegno del pubblico.

  2. Clima: Le condizioni invernali potrebbero rendere il campo più pesante, favorendo una gara fisica.

  3. Infortuni e Sostituzioni: Eventuali assenze nel reparto difensivo del Tamworth potrebbero aumentare le difficoltà nel contenere l’attacco avversario.

Predizione

Il Morecambe parte con un vantaggio chiaro legato al fattore campo e a una maggiore solidità complessiva. La squadra di casa cercherà di controllare la gara senza esporsi troppo, puntando su una gestione ordinata del possesso.

Il Tamworth proverà a restare compatto e a sfruttare le ripartenze, ma le difficoltà lontano da casa potrebbero emergere con il passare dei minuti.

Tenendo conto della forma, dei precedenti e del rendimento casalingo, il Morecambe appare favorito. Il segno 1 è la scelta più convincente, con Over 1.5 come opzione coerente con una partita intensa e con buone possibilità di gol.

