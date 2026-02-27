La sfida tra Monza ed Entella, valida per la Serie B e in programma il 27 febbraio 2026, rappresenta un confronto interessante tra una squadra con ambizioni di promozione e una formazione solida che punta alla stabilità di classifica.

Il match si giocherà all’U-Power Stadium di Monza, impianto moderno che negli ultimi anni si è dimostrato determinante per il rendimento interno dei brianzoli.

Stato di Forma e Dati Statistici

Monza

Il Monza si è affermato nelle ultime stagioni come una delle squadre più organizzate della categoria. La struttura tattica è equilibrata, con buona gestione del possesso e qualità nelle transizioni offensive.

Dati medi stagionali recenti in Serie B:

In casa il rendimento cresce ulteriormente, con una media punti superiore rispetto alle trasferte. Il Monza tende a controllare il ritmo e a creare superiorità numerica sulle fasce.

Punti di forza:

Organizzazione difensiva

Costruzione dal basso efficace

Buona percentuale di conversione

Punti critici:

Talvolta fatica contro squadre molto chiuse

Dipendenza dalla qualità dei trequartisti

Entella

L’Entella è una squadra pragmatica, che basa il proprio gioco su compattezza e disciplina tattica. In trasferta tende a ridurre il ritmo della gara per limitare il potenziale offensivo avversario.

Dati medi stagionali recenti in Serie B:

Gol segnati a partita: 1.2

Gol subiti a partita: 1.3

Possesso palla medio: 48%

Tiri medi a partita: 11

Expected Goals (xG) medio: 1.25

La squadra ligure è particolarmente efficace nelle ripartenze e nelle situazioni di palla inattiva.

Punti di forza:

Blocco difensivo compatto

Buona gestione delle seconde palle

Capacità di adattamento tattico

Punti critici:

Difficoltà nel mantenere il possesso sotto pressione

Produzione offensiva limitata contro squadre dominanti

Confronto Statistico

Produzione Offensiva Media

Monza █████████████████ 1.6

Entella ████████████ 1.2

Gol Subiti

Monza ███████████ 1.1

Entella █████████████ 1.3

Expected Goals (xG)

Monza █████████████████ 1.70

Entella ████████████ 1.25

Possesso Medio

Monza ███████████████ 54%

Entella ████████████ 48%

Analisi Tattica

Il Monza dovrebbe impostare la gara su:

Possesso prolungato

Ampiezza sulle corsie laterali

Pressione alta nei primi 20 minuti

L’Entella probabilmente adotterà:

Blocco medio-basso

Ripartenze rapide

Ricerca di episodi su calcio piazzato

La chiave del match sarà il centrocampo. Se il Monza riuscirà a mantenere il controllo sopra il 50% di possesso, la partita potrebbe progressivamente orientarsi a suo favore.

Analisi del Campo: U-Power Stadium

L’U-Power Stadium è uno stadio compatto ma moderno. Storicamente:

Il Monza conquista oltre il 60% dei punti in casa

Le partite interne hanno una media gol superiore a 2.3

Il primo tempo è spesso dominato dai brianzoli

Il terreno di gioco favorisce squadre tecniche e ben organizzate.

Scenario Probabile

Primo tempo:

Monza aggressivo e dominante nel possesso.

Secondo tempo:

Entella più compatta, possibile gestione del risultato se i padroni di casa passano in vantaggio.

La gara potrebbe essere decisa dalla qualità offensiva del Monza.

Pronostico Finale

Considerando:

Superiore produzione offensiva del Monza

Migliore solidità difensiva

Fattore campo favorevole

Pronostico principale: Vittoria Monza

Pronostico alternativo: Monza Over 1.5 gol

Possibile risultato esatto: 2-0

Conclusione

La partita tra Monza ed Entella del 27 febbraio 2026 in Serie B appare orientata verso i padroni di casa. I numeri indicano una differenza di qualità e di gestione del gioco a favore del Monza, soprattutto davanti al proprio pubblico.

L’Entella potrà restare in partita attraverso disciplina e compattezza, ma nel lungo periodo la maggiore qualità tecnica dei brianzoli potrebbe fare la differenza.