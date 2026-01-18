Pronostico Monopoli vs Catania 18 Gennaio 2026

Il 18 gennaio 2026, il Monopoli ospita il Catania allo Stadio Veneziani nella 22ª giornata del Girone C di Serie C. Sfida interessante tra due squadre con ambizioni di alta classifica: il Monopoli punta a consolidare la zona playoff, mentre il Catania vuole reagire e sfruttare la propria esperienza per risalire in classifica.

Descrizione Generale delle Squadre

Monopoli:

Il Monopoli ha dimostrato una buona coesione di squadra e un rendimento competitivo in casa. Tra le mura amiche è più propositivo e capace di gestire le fasi della partita, creando occasioni con continuità. In difesa è solido, concedendo pochi spazi agli attaccanti avversari.

Catania:

Il Catania è una squadra con una tradizione importante e un modulo ben strutturato. La squadra ha alternato prestazioni solide ad altre meno incisive, ma resta un avversario temibile in trasferta grazie alla qualità del centrocampo e alla capacità di ripartire velocemente.

Forma e Statistiche Recenti

Monopoli: V, N, V, P, V

Catania: N, V, P, V, N

Le ultime gare mostrano entrambe le squadre in discreta forma, con il Monopoli leggermente più costante nelle prestazioni.

Scontri Diretti Recenti

Negli ultimi confronti diretti tra Monopoli e Catania le partite sono state equilibrate, con esiti alternati e pochi gol di scarto, a dimostrazione di un confronto tattico intenso e poco scontato.

Giocatori Chiave

Monopoli – Attaccante principale:

Leader offensivo della squadra, spesso protagonista nelle occasioni da gol. Sa muoversi bene negli spazi e finalizzare sia su azione che su palla inattiva.

Catania – Centrocampista creativo:

Il playmaker etneo è fondamentale per l’equilibrio della squadra, capace di dettare i tempi e creare superiorità numerica in fase di costruzione.

Fattori da Considerare

Campo: Il Monopoli ha un leggero vantaggio per il fattore casa, dove riesce spesso a imporre il proprio ritmo.

Clima: Non sono previste condizioni meteorologiche che possano condizionare l’incontro.

Motivazione: Entrambe le squadre cercano continuità: il Monopoli per consolidare il piazzamento playoff, il Catania per inseguire posizioni di vertice.

Previsione

La partita si prospetta equilibrata ma con un leggero vantaggio per Monopoli, soprattutto per il rendimento interno più solido e la capacità di gestire il ritmo del gioco nei momenti chiave. Il Catania è un avversario tosto e può sfruttare ripartenze e situazioni su palla inattiva, ma potrebbe faticare a imporre il proprio ritmo per tutti i 90 minuti.

Ci si aspetta una partita combattuta a centrocampo, con opportunità da entrambe le parti ma poche occasioni nitide. Il Monopoli potrebbe fare la differenza soprattutto nella gestione della palla e nella costruzione delle azioni offensive.

Pronostico finale: Monopoli o Pareggio (1X), risultato probabile 1‑1 o 2‑1.