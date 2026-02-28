Pronostico Modena vs Padova – 28 Febbraio 2026 – Italia
Il 28 febbraio alle ore 10:00 andrà in scena la sfida tra Modena e Padova, un confronto che mette di fronte due squadre con ambizioni importanti e con la necessità di consolidare la propria posizione in classifica. Il match si preannuncia equilibrato, con possibili risvolti decisivi nella corsa agli obiettivi stagionali.
Analisi della situazione
Modena, davanti al proprio pubblico, tende ad esprimere un calcio più aggressivo e organizzato. La squadra si distingue per compattezza difensiva e buona gestione delle fasi di pressione.
Padova arriva con un’identità chiara e una struttura tattica disciplinata. In trasferta mantiene un atteggiamento prudente ma sa colpire nei momenti chiave, soprattutto contro squadre che concedono spazi.
Statistiche stagionali
Modena in casa mostra una media punti superiore rispetto alle gare esterne, con una produzione offensiva costante e una difesa generalmente solida.
Padova in trasferta alterna buone prestazioni a momenti di difficoltà difensiva, specialmente contro squadre con intensità elevata.
Forma recente
Modena arriva con rendimento stabile nelle ultime giornate, mostrando equilibrio tra attacco e difesa.
Padova ha avuto andamento più discontinuo, ma resta squadra pericolosa nelle transizioni.
Analisi tattica
Modena dovrebbe impostare la gara con possesso palla e ampiezza sulle corsie laterali, cercando di aprire la difesa avversaria.
Padova potrebbe adottare un blocco medio-basso, cercando di sfruttare ripartenze rapide e calci piazzati.
Probabilità stimate
Vittoria Modena: 44%
Pareggio: 30%
Vittoria Padova: 26%
Le percentuali indicano equilibrio, con leggero vantaggio interno dovuto al fattore campo.
Proiezione Expected Goals
Modena: 1.40 – 1.70 xG
Padova: 1.00 – 1.30 xG
La differenza non è ampia, segnale di gara potenzialmente combattuta.
Pronostico finale
Pronostico principale: 1X
Risultato suggerito: 1-1 oppure 2-1
Alternative interessanti
Under 3.0 asiatico
Entrambe le squadre segnano
Pareggio primo tempo
Si prevede una gara equilibrata, con Modena leggermente favorito ma con Padova capace di restare in partita fino alla fine.