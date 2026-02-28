La sfida tra Mallorca e Real Sociedad, in programma il 28 Febbraio 2026 in LaLiga, mette di fronte due squadre con obiettivi differenti ma grande organizzazione tattica.

Il Mallorca cerca punti fondamentali per consolidare la permanenza tranquilla in classifica, facendo leva soprattutto sul rendimento casalingo. La Real Sociedad, invece, continua la sua corsa verso le posizioni europee grazie a una struttura solida e a un’identità tecnica ben definita.

Analizziamo statistiche aggiornate dopo 25 giornate di Liga, rendimento casa/trasferta, indicatori avanzati e fattore campo per costruire un pronostico professionale e credibile.

Stato di forma delle squadre

Mallorca – Analisi stagione 2025/2026

Il Mallorca si distingue per compattezza difensiva e approccio prudente contro squadre di alto livello.

Dati dopo 25 giornate:

Gol segnati: 29

Gol subiti: 33

Media gol fatti: 1,16

Media gol concessi: 1,32

Expected Goals (xG medio): 1,21

Possesso medio: 46%

Tiri medi a partita: 11,2

Tiri nello specchio: 4,1

Il Mallorca tende a giocare partite equilibrate, con margini ridotti e ritmo controllato.

Grafico rendimento Mallorca

Gol segnati: ████████████ 1,16

Gol subiti: ██████████████ 1,32

xG medio: ████████████ 1,21

Real Sociedad – Analisi stagione 2025/2026

La Real Sociedad mantiene uno dei migliori assetti tattici della Liga, con equilibrio tra fase offensiva e difensiva.

Dati dopo 25 giornate:

Gol segnati: 41

Gol subiti: 28

Media gol fatti: 1,64

Media gol concessi: 1,12

Expected Goals (xG medio): 1,70

Possesso medio: 54%

Tiri medi: 13,9

Tiri nello specchio: 5,3

La squadra basca è particolarmente efficace nella gestione del possesso e nelle transizioni organizzate.

Grafico rendimento Real Sociedad

Gol segnati: ████████████████ 1,64

Gol subiti: ████████████ 1,12

xG medio: ████████████████ 1,70

Analisi del fattore campo: Estadi Mallorca Son Moix

Lo stadio di Palma è spesso un campo complicato per le squadre tecniche.

Mallorca in casa

Vittorie: 7

Pareggi: 3

Sconfitte: 3

Media gol segnati: 1,38

Media gol concessi: 1,08

Il Mallorca in casa aumenta l’intensità difensiva e concede meno spazi.

Real Sociedad in trasferta

Vittorie: 5

Pareggi: 4

Sconfitte: 4

Media gol segnati: 1,42

Media gol concessi: 1,23

La Real Sociedad mantiene equilibrio anche lontano da San Sebastián.

Analisi tattica

Mallorca

Modulo prevalente: 5-3-2

Caratteristiche:

Linea difensiva compatta

Attenzione alle palle inattive

Ritmo medio-basso

Ricerca delle ripartenze

Il Mallorca proverà a chiudere gli spazi centrali.

Real Sociedad

Modulo prevalente: 4-3-3

Caratteristiche:

Costruzione dal basso

Buona gestione del possesso

Pressing organizzato

Transizioni rapide sugli esterni

La Real Sociedad cercherà di controllare la partita e alzare gradualmente il ritmo.

Confronto statistico diretto

Statistica Mallorca Real Sociedad Media gol segnati 1,16 1,64 Media gol concessi 1,32 1,12 xG medio 1,21 1,70 Gol casa/trasferta 1,38 1,42

I numeri evidenziano un vantaggio tecnico e statistico per la Real Sociedad.

Analisi probabilistica

Sulla base dei dati stagionali:

Vittoria Real Sociedad: 44%

Vittoria Mallorca: 30%

Pareggio: 26%

Probabilità Under 2.5: 58%

Probabilità Entrambe segnano: 47%

La tendenza statistica suggerisce una partita equilibrata e con possibile punteggio contenuto.

Chiavi del match

Capacità del Mallorca di chiudere gli spazi centrali Precisione della Real Sociedad nella costruzione Gestione delle palle inattive Intensità nei duelli individuali

Se la Real Sociedad riesce a trovare vantaggio nella prima parte di gara, potrebbe controllare il ritmo fino al termine.

Pronostico finale Mallorca vs Real Sociedad

Considerando:

Superiorità negli indicatori xG della Real Sociedad

Buona solidità difensiva degli ospiti

Fattore campo del Mallorca

Tendenza a partite equilibrate

Il pronostico principale è:

Doppia chance Real Sociedad

Pronostico alternativo: Under 2.5

Possibile risultato esatto: 0-1

Conclusione

La sfida del 28 Febbraio 2026 di LaLiga tra Mallorca e Real Sociedad si preannuncia tatticamente intensa e probabilmente equilibrata.

Il Mallorca farà leva sul fattore campo e sull’organizzazione difensiva, mentre la Real Sociedad presenta numeri più solidi e maggiore qualità offensiva. Partita che potrebbe essere decisa da episodi e precisione nelle poche occasioni decisive.