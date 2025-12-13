Rossana Filippi · Pubblicato il 13 Dicembre 2025

La partita tra Mallorca ed Elche, valida per la LaLiga spagnola e in programma il 13 dicembre 2025, si presenta come uno scontro diretto molto importante, soprattutto in ottica classifica. È una gara tipica tra squadre che lottano per obiettivi simili, dove il fattore campo e la solidità difensiva assumono un ruolo decisivo.

Analisi del Mallorca

Il Mallorca ha costruito negli ultimi anni gran parte dei propri risultati sul rendimento casalingo. Allo Stadio Son Moix, la squadra balearica riesce spesso a mantenere un buon livello di compattezza e intensità, rendendo la vita difficile anche ad avversari più quotati. Nelle ultime stagioni di LaLiga, il Mallorca ha ottenuto in casa una media superiore a 1,3 punti a partita, confermando una discreta affidabilità interna.

Dal punto di vista statistico, il Mallorca è una squadra che punta molto sull’equilibrio: la media gol segnati in casa si aggira intorno a 1,1 reti a partita, mentre quella dei gol subiti resta generalmente sotto 1,2. Molte delle partite casalinghe si sono concluse con punteggi contenuti, spesso sotto la soglia dei 2.5 gol.

Tatticamente, il Mallorca predilige un assetto ordinato, con baricentro medio-basso, grande attenzione alla fase difensiva e ricerca delle ripartenze, soprattutto sulle fasce. Le palle inattive rappresentano una delle principali armi offensive.

Analisi dell’Elche

L’Elche arriva a questa trasferta con un profilo simile, ma con maggiori difficoltà lontano dal proprio stadio. Nelle ultime stagioni in LaLiga, il rendimento esterno dell’Elche è stato piuttosto limitato, con una media inferiore a 1 punto a partita e una produzione offensiva che raramente supera 1 gol segnato per gara.

Dal punto di vista tattico, l’Elche tende a mantenere un atteggiamento prudente in trasferta, cercando di chiudere gli spazi e limitare i rischi. Tuttavia, contro squadre fisiche e ben organizzate come il Mallorca, fatica spesso a creare occasioni continue e a sostenere il ritmo per tutti i 90 minuti.

Il fattore campo: Stadio Son Moix

Lo Stadio Son Moix è un impianto che favorisce un calcio intenso e combattuto. Il pubblico locale sostiene attivamente la squadra e contribuisce a mantenere alta la concentrazione difensiva del Mallorca. Nei precedenti disputati a Palma contro l’Elche, il Mallorca ha spesso ottenuto risultati positivi, con gare equilibrate e pochi gol.

Il contesto ambientale e lo stile di gioco dei padroni di casa rendono questo campo particolarmente complicato per le squadre che faticano a costruire gioco in modo continuo.

Chiavi tattiche del match

Equilibrio tra due squadre di livello simile

Mallorca leggermente favorito dal fattore campo

Elche prudente e orientato alla fase difensiva

Alta probabilità di partita chiusa e con poche reti

Pronostico finale

Analizzando rendimento, statistiche e contesto ambientale, ci si può attendere una partita molto equilibrata, con poche occasioni e grande attenzione tattica. Il Mallorca parte leggermente avanti grazie al fattore campo, ma difficilmente assisteremo a un match ricco di gol.

Pronostico consigliato: Under 2.5 gol

Alternativa prudente: Mallorca doppia chance (1X)

Da un punto di vista professionale, questo incontro offre maggiore valore nei mercati legati al numero di gol e all’equilibrio del risultato, piuttosto che su una vittoria netta.