Pronostico Macclesfield vs Brentford FA Cup 16 Febbraio 2026

Rossana Filippi
3 min
Macclesfield vs Brentford

La sfida tra Macclesfield e Brentford, valida per la FA Cup e in programma il 16 Febbraio 2026, rappresenta uno dei classici confronti tra una squadra delle categorie inferiori e una formazione di Premier League.

La FA Cup è storicamente teatro di sorprese, ma anche di nette differenze tecniche quando il divario tra le rose è significativo. Il Brentford parte chiaramente favorito, ma il fattore campo e la mentalità da coppa del Macclesfield potrebbero rendere la gara più interessante del previsto.

Differenza di Categoria e Contesto

Macclesfield

Brentford

Il divario tecnico è evidente, ma la FA Cup riduce spesso le distanze grazie alla motivazione e all’intensità delle squadre di casa.

Analisi del Macclesfield

Rendimento Casalingo

Il Macclesfield costruisce la propria competitività soprattutto in casa.

Statistiche interne:

  • Media punti in casa: 1,65

  • Gol segnati in casa: 1,45

  • Gol subiti in casa: 1,12

  • Gare con almeno un gol segnato: 9 su 12

Distribuzione reti:

Primo tempo: 41%
Secondo tempo: 59%

La squadra tende a crescere nella ripresa, sfruttando aggressività e gioco diretto.

Identità di Gioco

Modulo prevalente 4-4-2 classico:

  • Difesa compatta

  • Lancio lungo e seconde palle

  • Cross frequenti

Il 37% delle reti arriva su palla inattiva.

Analisi del Brentford

Rendimento in Trasferta

Il Brentford mantiene competitività anche lontano da casa.

Statistiche esterne:

  • Media punti in trasferta: 1,40

  • Gol segnati fuori casa: 1,55

  • Gol subiti fuori casa: 1,60

  • Percentuale Over 2.5: 63%

Distribuzione gol segnati:

0-30 minuti: 33%
31-60 minuti: 31%
61-90 minuti: 36%

La squadra londinese ha intensità costante e buona profondità offensiva.

Struttura Tattica

Modulo 4-3-3 flessibile:

  • Pressing organizzato

  • Attacchi rapidi sulle fasce

  • Rotazioni offensive frequenti

Expected Goals medio stimato: 1,65 a partita.

Analisi del Campo: Moss Rose Stadium

Caratteristiche principali:

  • Capienza: circa 6.000 spettatori

  • Campo stretto

  • Ambiente molto ravvicinato

Grafico rendimento Macclesfield:

Casa: 20 punti
Trasferta: 12 punti

Il campo ridotto potrebbe rallentare il ritmo del Brentford, favorendo una partita fisica e frammentata.

Confronto Statistico Diretto

Produzione offensiva media

Macclesfield
Tiri: 9,8
Tiri in porta: 3,7

Brentford
Tiri: 14,2
Tiri in porta: 5,6

Solidità difensiva

Macclesfield
Gol subiti: 1,35
Duelli vinti: 49%

Brentford
Gol subiti: 1,48
Duelli vinti: 53%

Il Brentford crea quasi il 40% di occasioni in più rispetto agli avversari.

Chiavi Tattiche della Partita

  1. Intensità iniziale del Macclesfield
    Se la squadra di casa reggerà il primo quarto d’ora, potrà aumentare la fiducia.

  2. Qualità individuale del Brentford
    La differenza tecnica nei duelli offensivi può decidere la gara.

  3. Palle inattive
    Il Macclesfield potrebbe trovare occasioni da corner o punizioni laterali.

Proiezione Grafica Probabilità

Probabilità stimata esito finale:

Macclesfield: 18%
Pareggio: 22%
Brentford: 60%

Probabilità Over 2.5: 58%
Probabilità entrambe segnano: 52%

Pronostico Finale

Il Brentford possiede maggiore qualità, esperienza e ritmo competitivo. Tuttavia, il Macclesfield potrebbe trovare almeno una rete grazie al fattore campo e alla spinta del pubblico.

Pronostico principale:
Brentford vincente

Opzione alternativa:
Brentford + Over 1.5

Linea gol consigliata:
Over 2.5

Risultato esatto probabile:
1-3 oppure 0-2

Analisi conclusiva: partita che potrebbe restare equilibrata nella prima parte, ma con il Brentford destinato a emergere nel lungo periodo grazie alla superiorità tecnica e alla profondità della rosa.

