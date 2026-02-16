Pronostico Macclesfield vs Brentford FA Cup 16 Febbraio 2026
La sfida tra Macclesfield e Brentford, valida per la FA Cup e in programma il 16 Febbraio 2026, rappresenta uno dei classici confronti tra una squadra delle categorie inferiori e una formazione di Premier League.
La FA Cup è storicamente teatro di sorprese, ma anche di nette differenze tecniche quando il divario tra le rose è significativo. Il Brentford parte chiaramente favorito, ma il fattore campo e la mentalità da coppa del Macclesfield potrebbero rendere la gara più interessante del previsto.
Differenza di Categoria e Contesto
Macclesfield
-
Categoria: National League / League Two (livello inferiore inglese)
-
Media gol segnati: 1,28 a partita
-
Media gol subiti: 1,35
-
Percentuale Over 2.5: 54%
Brentford
-
Categoria: Premier League
-
Media gol segnati: 1,62 a partita
-
Media gol subiti: 1,48
-
Tiri medi a partita: 14,2
-
Possesso palla medio: 51%
Il divario tecnico è evidente, ma la FA Cup riduce spesso le distanze grazie alla motivazione e all’intensità delle squadre di casa.
Analisi del Macclesfield
Rendimento Casalingo
Il Macclesfield costruisce la propria competitività soprattutto in casa.
Statistiche interne:
-
Media punti in casa: 1,65
-
Gol segnati in casa: 1,45
-
Gol subiti in casa: 1,12
-
Gare con almeno un gol segnato: 9 su 12
Distribuzione reti:
Primo tempo: 41%
Secondo tempo: 59%
La squadra tende a crescere nella ripresa, sfruttando aggressività e gioco diretto.
Identità di Gioco
Modulo prevalente 4-4-2 classico:
-
Difesa compatta
-
Lancio lungo e seconde palle
-
Cross frequenti
Il 37% delle reti arriva su palla inattiva.
Analisi del Brentford
Rendimento in Trasferta
Il Brentford mantiene competitività anche lontano da casa.
Statistiche esterne:
-
Media punti in trasferta: 1,40
-
Gol segnati fuori casa: 1,55
-
Gol subiti fuori casa: 1,60
-
Percentuale Over 2.5: 63%
Distribuzione gol segnati:
0-30 minuti: 33%
31-60 minuti: 31%
61-90 minuti: 36%
La squadra londinese ha intensità costante e buona profondità offensiva.
Struttura Tattica
Modulo 4-3-3 flessibile:
-
Pressing organizzato
-
Attacchi rapidi sulle fasce
-
Rotazioni offensive frequenti
Expected Goals medio stimato: 1,65 a partita.
Analisi del Campo: Moss Rose Stadium
Caratteristiche principali:
-
Capienza: circa 6.000 spettatori
-
Campo stretto
-
Ambiente molto ravvicinato
Grafico rendimento Macclesfield:
Casa: 20 punti
Trasferta: 12 punti
Il campo ridotto potrebbe rallentare il ritmo del Brentford, favorendo una partita fisica e frammentata.
Confronto Statistico Diretto
Produzione offensiva media
Macclesfield
Tiri: 9,8
Tiri in porta: 3,7
Brentford
Tiri: 14,2
Tiri in porta: 5,6
Solidità difensiva
Macclesfield
Gol subiti: 1,35
Duelli vinti: 49%
Brentford
Gol subiti: 1,48
Duelli vinti: 53%
Il Brentford crea quasi il 40% di occasioni in più rispetto agli avversari.
Chiavi Tattiche della Partita
-
Intensità iniziale del Macclesfield
Se la squadra di casa reggerà il primo quarto d’ora, potrà aumentare la fiducia.
-
Qualità individuale del Brentford
La differenza tecnica nei duelli offensivi può decidere la gara.
-
Palle inattive
Il Macclesfield potrebbe trovare occasioni da corner o punizioni laterali.
Proiezione Grafica Probabilità
Probabilità stimata esito finale:
Macclesfield: 18%
Pareggio: 22%
Brentford: 60%
Probabilità Over 2.5: 58%
Probabilità entrambe segnano: 52%
Pronostico Finale
Il Brentford possiede maggiore qualità, esperienza e ritmo competitivo. Tuttavia, il Macclesfield potrebbe trovare almeno una rete grazie al fattore campo e alla spinta del pubblico.
Pronostico principale:
Brentford vincente
Opzione alternativa:
Brentford + Over 1.5
Linea gol consigliata:
Over 2.5
Risultato esatto probabile:
1-3 oppure 0-2
Analisi conclusiva: partita che potrebbe restare equilibrata nella prima parte, ma con il Brentford destinato a emergere nel lungo periodo grazie alla superiorità tecnica e alla profondità della rosa.