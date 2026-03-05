Pronostico Lyon vs Lens

La Coupe de France entra nella sua fase decisiva con una sfida di grande fascino tra Olympique Lyon e RC Lens, due squadre storiche del calcio francese che negli ultimi anni hanno mostrato un livello competitivo molto elevato. La partita si giocherà al Groupama Stadium di Lione, uno degli stadi più moderni della Francia e un campo dove il Lione spesso riesce a esprimere il proprio miglior calcio.
La Coppa di Francia è nota per il suo carattere imprevedibile, ma quando due club di alto livello si affrontano, il risultato dipende spesso da dettagli tattici e dalla forma del momento.
Analizziamo il rendimento delle due squadre, i numeri della stagione e i principali fattori che potrebbero influenzare l’esito della partita.
Analisi dell’Olympique Lyon
L’Olympique Lyonnais è uno dei club più prestigiosi del calcio francese. Negli ultimi anni la squadra ha attraversato fasi alterne, ma rimane una formazione con grande qualità tecnica e grande capacità offensiva.
Il Lione tende a privilegiare un calcio offensivo e verticale, cercando di creare occasioni attraverso il possesso palla e le combinazioni rapide tra centrocampo e attacco.
Statistiche stagione recente (Ligue 1)
Partite giocate: 24
Vittorie: 11
Pareggi: 6
Sconfitte: 7
Gol segnati: 39
Gol subiti: 33
Media gol segnati: 1.62 a partita
Media gol subiti: 1.37 a partita
Possesso medio: 54%
Focus sui Dati Chiave – Olympique Lyon
Produzione offensiva
Gol segnati ██████████████ 1.62
Tiri in porta █████████████ 5.3
Occasioni create ██████████████ 5.8
Il Lione riesce a creare un buon numero di occasioni, soprattutto nelle partite giocate in casa.
Analisi del RC Lens
Il RC Lens è diventato negli ultimi anni una delle squadre più solide della Ligue 1. Il club ha costruito la propria identità su una difesa organizzata, pressing intenso e transizioni rapide.
Lens è spesso una squadra molto difficile da affrontare perché riesce a mantenere un grande equilibrio tra fase difensiva e offensiva.
Statistiche stagione recente (Ligue 1)
Partite giocate: 24
Vittorie: 13
Pareggi: 5
Sconfitte: 6
Gol segnati: 36
Gol subiti: 25
Media gol segnati: 1.50 a partita
Media gol subiti: 1.04 a partita
Possesso medio: 52%
Focus sui Dati Chiave – RC Lens
Prestazioni offensive
Gol segnati █████████████ 1.50
Tiri in porta █████████████ 5.1
Occasioni create ████████████ 5.4
Lens produce numeri simili al Lione in attacco ma concede meno gol.
Confronto statistico tra le squadre
Comparazione media per partita
Categoria Lyon Lens
Gol segnati 1.62 1.50
Gol subiti 1.37 1.04
Tiri in porta 5.3 5.1
Possesso palla 54% 52%
Grafico comparativo
Produzione offensiva
Lyon ██████████████
Lens █████████████
Solidità difensiva
Lyon ███████████
Lens ███████████████
Lens appare leggermente più solido dal punto di vista difensivo.
Il fattore campo
Il Groupama Stadium è uno dei principali punti di forza del Lione nelle competizioni nazionali.
Prestazioni Lione in casa
Partite in casa: 12
Vittorie: 7
Pareggi: 3
Sconfitte: 2
Gol segnati: 23
Gol subiti: 14
Focus sui Dati Chiave – rendimento interno
Distribuzione risultati
Vittorie ██████████████ 58%
Pareggi ███████ 25%
Sconfitte ████ 17%
Il Lione riesce spesso a ottenere risultati positivi davanti al proprio pubblico.
Chiavi tattiche della partita
Controllo del centrocampo
Il Lione cercherà di gestire il possesso palla e controllare il ritmo della partita.
Pressing del Lens
Lens tenterà di recuperare il pallone rapidamente e creare occasioni attraverso il pressing alto.
Velocità nelle transizioni
Le ripartenze potrebbero rappresentare una delle principali armi offensive per entrambe le squadre.
Palle inattive
Le situazioni da calcio piazzato possono risultare decisive in una partita di coppa.
Pronostico Lyon vs Lens
Considerando le statistiche recenti e il rendimento delle due squadre, ci si può aspettare una partita molto equilibrata.
Il Lione potrebbe sfruttare il fattore campo, mentre il Lens ha dimostrato di essere una squadra estremamente organizzata.
Pronostico finale
Lyon 2 – 2 Lens
Lens qualificato dopo tempi supplementari
È probabile assistere a una partita intensa e ricca di occasioni, con entrambe le squadre capaci di segnare. Tuttavia, la solidità difensiva del Lens potrebbe risultare decisiva nelle fasi finali della gara di Coupe de France.