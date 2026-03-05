Pronostico Lyon vs Lens

La Coupe de France entra nella sua fase decisiva con una sfida di grande fascino tra Olympique Lyon e RC Lens, due squadre storiche del calcio francese che negli ultimi anni hanno mostrato un livello competitivo molto elevato. La partita si giocherà al Groupama Stadium di Lione, uno degli stadi più moderni della Francia e un campo dove il Lione spesso riesce a esprimere il proprio miglior calcio.

La Coppa di Francia è nota per il suo carattere imprevedibile, ma quando due club di alto livello si affrontano, il risultato dipende spesso da dettagli tattici e dalla forma del momento.

Analizziamo il rendimento delle due squadre, i numeri della stagione e i principali fattori che potrebbero influenzare l’esito della partita.

Analisi dell’Olympique Lyon

L’Olympique Lyonnais è uno dei club più prestigiosi del calcio francese. Negli ultimi anni la squadra ha attraversato fasi alterne, ma rimane una formazione con grande qualità tecnica e grande capacità offensiva.

Ti potrebbe interessare Pronostico Ludogorets vs Levski Sofia – efbet League Bulgaria – 05 Marzo 2026

Il Lione tende a privilegiare un calcio offensivo e verticale, cercando di creare occasioni attraverso il possesso palla e le combinazioni rapide tra centrocampo e attacco.

Statistiche stagione recente (Ligue 1)

Partite giocate: 24

Vittorie: 11

Pareggi: 6

Sconfitte: 7

Gol segnati: 39

Gol subiti: 33

Media gol segnati: 1.62 a partita

Media gol subiti: 1.37 a partita

Possesso medio: 54%

Focus sui Dati Chiave – Olympique Lyon

Produzione offensiva

Gol segnati ██████████████ 1.62

Tiri in porta █████████████ 5.3

Occasioni create ██████████████ 5.8

Il Lione riesce a creare un buon numero di occasioni, soprattutto nelle partite giocate in casa.

Analisi del RC Lens

Il RC Lens è diventato negli ultimi anni una delle squadre più solide della Ligue 1. Il club ha costruito la propria identità su una difesa organizzata, pressing intenso e transizioni rapide.

Lens è spesso una squadra molto difficile da affrontare perché riesce a mantenere un grande equilibrio tra fase difensiva e offensiva.

Ti potrebbe interessare Pronostico Tottenham vs Crystal Palace – Premier League – 05 Marzo 2026

Statistiche stagione recente (Ligue 1)

Partite giocate: 24

Vittorie: 13

Pareggi: 5

Sconfitte: 6

Gol segnati: 36

Gol subiti: 25

Media gol segnati: 1.50 a partita

Media gol subiti: 1.04 a partita

Possesso medio: 52%

Focus sui Dati Chiave – RC Lens

Prestazioni offensive

Gol segnati █████████████ 1.50

Tiri in porta █████████████ 5.1

Occasioni create ████████████ 5.4

Lens produce numeri simili al Lione in attacco ma concede meno gol.

Confronto statistico tra le squadre

Comparazione media per partita

Categoria Lyon Lens

Gol segnati 1.62 1.50

Gol subiti 1.37 1.04

Tiri in porta 5.3 5.1

Possesso palla 54% 52%

Grafico comparativo

Produzione offensiva

Lyon ██████████████

Lens █████████████

Solidità difensiva

Lyon ███████████

Lens ███████████████

Lens appare leggermente più solido dal punto di vista difensivo.

Il fattore campo

Il Groupama Stadium è uno dei principali punti di forza del Lione nelle competizioni nazionali.

Prestazioni Lione in casa

Partite in casa: 12

Vittorie: 7

Pareggi: 3

Sconfitte: 2

Gol segnati: 23

Gol subiti: 14

Focus sui Dati Chiave – rendimento interno

Distribuzione risultati

Ti potrebbe interessare Pronostico Audace Cerignola vs Trapani – Serie C Girone C – 05 Marzo 2026

Vittorie ██████████████ 58%

Pareggi ███████ 25%

Sconfitte ████ 17%

Il Lione riesce spesso a ottenere risultati positivi davanti al proprio pubblico.

Chiavi tattiche della partita

Controllo del centrocampo

Il Lione cercherà di gestire il possesso palla e controllare il ritmo della partita.

Pressing del Lens

Lens tenterà di recuperare il pallone rapidamente e creare occasioni attraverso il pressing alto.

Velocità nelle transizioni

Le ripartenze potrebbero rappresentare una delle principali armi offensive per entrambe le squadre.

Palle inattive

Le situazioni da calcio piazzato possono risultare decisive in una partita di coppa.

Pronostico Lyon vs Lens

Considerando le statistiche recenti e il rendimento delle due squadre, ci si può aspettare una partita molto equilibrata.

Il Lione potrebbe sfruttare il fattore campo, mentre il Lens ha dimostrato di essere una squadra estremamente organizzata.

Pronostico finale

Lyon 2 – 2 Lens

Lens qualificato dopo tempi supplementari

Ti potrebbe interessare Pronostico Picerno vs Atalanta U23 – Serie C Girone C – 05 Marzo 2026

È probabile assistere a una partita intensa e ricca di occasioni, con entrambe le squadre capaci di segnare. Tuttavia, la solidità difensiva del Lens potrebbe risultare decisiva nelle fasi finali della gara di Coupe de France.