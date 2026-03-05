Pronostico Ludogorets vs Levski Sofia

La efbet League bulgara presenta uno dei confronti più attesi della giornata: Ludogorets contro Levski Sofia, due delle squadre più prestigiose del calcio bulgaro. Il match si giocherà alla Huvepharma Arena di Razgrad, uno stadio che negli ultimi anni è diventato una vera fortezza per il Ludogorets.

Questa partita mette di fronte due club con grande tradizione e obiettivi importanti. Il Ludogorets punta a difendere la propria leadership nel campionato, mentre il Levski Sofia cerca punti fondamentali per restare competitivo nella lotta per le posizioni europee.

Analizziamo quindi lo stato di forma delle due squadre, le statistiche della stagione e i fattori che potrebbero determinare il risultato finale.

Analisi del Ludogorets

Il Ludogorets Razgrad domina il calcio bulgaro da oltre un decennio e continua a essere una delle squadre più complete della efbet League. Il club si distingue per una combinazione di possesso palla, intensità offensiva e grande solidità difensiva.

La squadra di Razgrad è particolarmente forte nelle partite casalinghe, dove riesce spesso a imporre il proprio ritmo fin dai primi minuti.

Statistiche stagionali Ludogorets

Partite giocate: 24

Vittorie: 18

Pareggi: 4

Sconfitte: 2

Gol segnati: 52

Gol subiti: 15

Media gol segnati: 2.16 a partita

Media gol subiti: 0.62 a partita

Possesso medio: 59%

Focus sui Dati Chiave – Ludogorets

Produzione offensiva media

Gol segnati █████████████████ 2.16

Tiri in porta ███████████████ 6.4

Occasioni create ████████████████ 6.9

Questi numeri dimostrano come il Ludogorets sia la squadra con la maggiore capacità offensiva del campionato.

Analisi del Levski Sofia

Il Levski Sofia è uno dei club più storici della Bulgaria e continua a rappresentare uno dei principali rivali del Ludogorets negli ultimi anni.

Il Levski basa il proprio gioco su organizzazione difensiva e rapide transizioni offensive, cercando di sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari.

Statistiche stagionali Levski Sofia

Partite giocate: 24

Vittorie: 13

Pareggi: 7

Sconfitte: 4

Gol segnati: 39

Gol subiti: 23

Media gol segnati: 1.62 a partita

Media gol subiti: 0.95 a partita

Possesso medio: 53%

Focus sui Dati Chiave – Levski Sofia

Prestazioni offensive

Gol segnati ██████████████ 1.62

Tiri in porta █████████████ 5.5

Occasioni create █████████████ 5.7

Il Levski Sofia mostra una buona produzione offensiva, ma leggermente inferiore rispetto al Ludogorets.

Confronto statistico tra le squadre

Comparazione media per partita

Categoria Ludogorets Levski Sofia

Gol segnati 2.16 1.62

Gol subiti 0.62 0.95

Tiri in porta 6.4 5.5

Possesso palla 59% 53%

Grafico comparativo

Produzione offensiva

Ludogorets █████████████████

Levski Sofia ██████████████

Solidità difensiva

Ludogorets ██████████████████

Levski Sofia ███████████████

Questi numeri mostrano un leggero vantaggio del Ludogorets sia nella fase offensiva che difensiva.

Il fattore campo

La Huvepharma Arena rappresenta uno dei principali punti di forza del Ludogorets. La squadra ha costruito gran parte dei suoi successi proprio grazie alle prestazioni casalinghe.

Prestazioni Ludogorets in casa

Partite in casa: 12

Vittorie: 10

Pareggi: 1

Sconfitte: 1

Gol segnati: 29

Gol subiti: 8

Focus sui Dati Chiave – rendimento interno

Distribuzione risultati

Vittorie █████████████████ 83%

Pareggi ██ 9%

Sconfitte ██ 8%

Il Ludogorets riesce spesso a dominare le partite davanti al proprio pubblico.

Chiavi tattiche della partita

Controllo del possesso

Il Ludogorets cercherà di controllare il ritmo della partita attraverso il possesso palla.

Transizioni del Levski

Il Levski Sofia proverà a sfruttare la velocità dei suoi attaccanti nelle ripartenze.

Duelli a centrocampo

Il controllo del centrocampo sarà fondamentale per determinare il dominio territoriale.

Palle inattive

Le situazioni da calcio piazzato potrebbero essere decisive in un match equilibrato.

Pronostico Ludogorets vs Levski Sofia

Considerando la forma recente, la qualità della rosa e il fattore campo, il Ludogorets parte favorito in questa sfida della efbet League.

Il Levski Sofia ha le qualità per creare difficoltà alla difesa avversaria, ma il Ludogorets appare più completo e capace di gestire le partite importanti.

Pronostico finale

Ludogorets 2 – 1 Levski Sofia

È probabile assistere a una partita intensa e competitiva, con il Ludogorets che potrebbe sfruttare la maggiore esperienza e la forza del proprio stadio per conquistare una vittoria importante nella corsa al titolo della efbet League bulgara.