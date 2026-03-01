Pronostico Lorient vs Auxerre – Ligue 1 – 01 Marzo 2026
La partita tra Lorient e Auxerre, in programma il 01 marzo 2026 in Ligue 1, mette di fronte due squadre impegnate nella lotta per la permanenza nella massima serie francese. Si tratta di uno scontro diretto che può incidere in modo significativo sulla classifica nella parte bassa.
Entrambe le formazioni hanno mostrato limiti strutturali durante la stagione, ma anche segnali di crescita nelle ultime settimane. Analizziamo numeri, rendimento, statistiche avanzate e fattore campo per formulare un pronostico professionale e coerente.
Stato di Forma delle Squadre
Lorient
Il Lorient ha avuto una stagione altalenante, con difficoltà soprattutto nella fase difensiva.
Media stagionale:
- Gol segnati: 1,18 a partita
- Gol subiti: 1,67 a partita
- Possesso medio: 46%
- Tiri medi: 11,2 a gara
- Expected Goals (xG): 1,22
Ultime 5 partite:
- 2 vittorie
- 1 pareggio
- 2 sconfitte
La squadra tende a concedere spazi tra le linee, ma in casa riesce ad aumentare l’intensità offensiva. Il gioco si sviluppa spesso sulle fasce, con ricerca frequente del cross.
Auxerre
L’Auxerre ha impostato la propria stagione su un’organizzazione difensiva prudente e un gioco diretto.
Media stagionale:
- Gol segnati: 1,05 a partita
- Gol subiti: 1,42 a partita
- Possesso medio: 44%
- Tiri medi: 9,8 a gara
- Expected Goals (xG): 1,09
Ultime 5 partite:
- 1 vittoria
- 2 pareggi
- 2 sconfitte
In trasferta l’Auxerre fatica a mantenere continuità. La produzione offensiva cala sensibilmente lontano dal proprio stadio.
Analisi del Campo
Il match si giocherà allo Stade du Moustoir, impianto compatto che favorisce partite intense e fisiche.
Rendimento Lorient in casa:
- 5 vittorie su 12 partite interne
- Media gol segnati: 1,42
- Media gol subiti: 1,50
Rendimento Auxerre in trasferta:
- 2 vittorie su 12 trasferte
- Media gol segnati: 0,88
- Media gol subiti: 1,61
Il fattore campo rappresenta un elemento rilevante, soprattutto in uno scontro diretto dove la pressione ambientale può influire.
Grafica – Confronto Statistico
Media Gol Segnati
Lorient
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,18
Auxerre
▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,05
Media Gol Subiti
Lorient
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,67
Auxerre
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,42
Possesso Medio
Lorient
▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 46%
Auxerre
▇▇▇▇▇▇▇▇ 44%
Chiavi Tattiche
- Intensità iniziale del Lorient: probabile pressione nei primi 20 minuti.
- Blocco basso dell’Auxerre: squadra pronta a chiudere gli spazi centrali.
- Transizioni rapide: entrambe le squadre cercano ripartenze veloci.
- Palle inattive: possibile fattore decisivo in una gara equilibrata.
Scenario Probabile
Statisticamente si tratta di un match equilibrato. Entrambe le squadre hanno medie realizzative simili e mostrano fragilità difensive.
Tendenze rilevanti:
- Over 1.5 gol frequente nelle partite del Lorient
- Elevata probabilità di gol nel secondo tempo
- Margine ridotto tra le due squadre
Il Lorient, grazie al fattore campo, parte leggermente favorito.
Pronostico Finale
Considerando:
- Miglior rendimento interno del Lorient
- Difficoltà dell’Auxerre in trasferta
- Fragilità difensive di entrambe
- Pressione classifica
Il pronostico più credibile per Lorient vs Auxerre del 01 Marzo 2026 in Ligue 1 è:
Doppia Chance Lorient o Pareggio
Opzione alternativa: Over 1.5 gol
Risultato stimato: 1-1 oppure 2-1
Conclusione
La sfida del 01 marzo 2026 in Ligue 1 tra Lorient e Auxerre si preannuncia equilibrata e tesa. I numeri mostrano due squadre con limiti evidenti ma con margini simili.
Il fattore campo potrebbe fare la differenza in una gara che, con ogni probabilità, si deciderà su episodi e dettagli tattici. Un match da seguire con attenzione per chi analizza scontri diretti nella parte bassa della classifica.