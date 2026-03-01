La partita tra Lorient e Auxerre, in programma il 01 marzo 2026 in Ligue 1, mette di fronte due squadre impegnate nella lotta per la permanenza nella massima serie francese. Si tratta di uno scontro diretto che può incidere in modo significativo sulla classifica nella parte bassa.

Entrambe le formazioni hanno mostrato limiti strutturali durante la stagione, ma anche segnali di crescita nelle ultime settimane. Analizziamo numeri, rendimento, statistiche avanzate e fattore campo per formulare un pronostico professionale e coerente.

Stato di Forma delle Squadre

Lorient

Il Lorient ha avuto una stagione altalenante, con difficoltà soprattutto nella fase difensiva.

Media stagionale:

Gol segnati: 1,18 a partita

Gol subiti: 1,67 a partita

Possesso medio: 46%

Tiri medi: 11,2 a gara

Expected Goals (xG): 1,22

Ultime 5 partite:

2 vittorie

1 pareggio

2 sconfitte

La squadra tende a concedere spazi tra le linee, ma in casa riesce ad aumentare l’intensità offensiva. Il gioco si sviluppa spesso sulle fasce, con ricerca frequente del cross.

Auxerre

L’Auxerre ha impostato la propria stagione su un’organizzazione difensiva prudente e un gioco diretto.

Media stagionale:

Gol segnati: 1,05 a partita

Gol subiti: 1,42 a partita

Possesso medio: 44%

Tiri medi: 9,8 a gara

Expected Goals (xG): 1,09

Ultime 5 partite:

1 vittoria

2 pareggi

2 sconfitte

In trasferta l’Auxerre fatica a mantenere continuità. La produzione offensiva cala sensibilmente lontano dal proprio stadio.

Analisi del Campo

Il match si giocherà allo Stade du Moustoir, impianto compatto che favorisce partite intense e fisiche.

Rendimento Lorient in casa:

5 vittorie su 12 partite interne

Media gol segnati: 1,42

Media gol subiti: 1,50

Rendimento Auxerre in trasferta:

2 vittorie su 12 trasferte

Media gol segnati: 0,88

Media gol subiti: 1,61

Il fattore campo rappresenta un elemento rilevante, soprattutto in uno scontro diretto dove la pressione ambientale può influire.

Grafica – Confronto Statistico

Media Gol Segnati

Lorient

▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,18

Auxerre

▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,05

Ti potrebbe interessare Pronostico Betis vs Sevilla La Liga 01 Marzo 2026 Pronostici Calcio

Media Gol Subiti

Lorient

▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,67

Auxerre

▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,42

Ti potrebbe interessare Pronostico FC Volendam vs Groningen – Eredivisie – 1 Marzo 2026 Calcio Europeo

Possesso Medio

Lorient

▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 46%

Auxerre

▇▇▇▇▇▇▇▇ 44%

Chiavi Tattiche

Intensità iniziale del Lorient: probabile pressione nei primi 20 minuti. Blocco basso dell’Auxerre: squadra pronta a chiudere gli spazi centrali. Transizioni rapide: entrambe le squadre cercano ripartenze veloci. Palle inattive: possibile fattore decisivo in una gara equilibrata.

Scenario Probabile

Statisticamente si tratta di un match equilibrato. Entrambe le squadre hanno medie realizzative simili e mostrano fragilità difensive.

Tendenze rilevanti:

Over 1.5 gol frequente nelle partite del Lorient

Elevata probabilità di gol nel secondo tempo

Margine ridotto tra le due squadre

Il Lorient, grazie al fattore campo, parte leggermente favorito.

Pronostico Finale

Considerando:

Miglior rendimento interno del Lorient

Difficoltà dell’Auxerre in trasferta

Fragilità difensive di entrambe

Pressione classifica

Il pronostico più credibile per Lorient vs Auxerre del 01 Marzo 2026 in Ligue 1 è:

Doppia Chance Lorient o Pareggio

Ti potrebbe interessare Pronostico Austin FC vs DC United 01 Marzo 2026 MLS Calcio Estero

Opzione alternativa: Over 1.5 gol

Risultato stimato: 1-1 oppure 2-1

Conclusione

La sfida del 01 marzo 2026 in Ligue 1 tra Lorient e Auxerre si preannuncia equilibrata e tesa. I numeri mostrano due squadre con limiti evidenti ma con margini simili.

Il fattore campo potrebbe fare la differenza in una gara che, con ogni probabilità, si deciderà su episodi e dettagli tattici. Un match da seguire con attenzione per chi analizza scontri diretti nella parte bassa della classifica.