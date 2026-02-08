Pronostico Livorno vs Bra 08 Febbraio 2026

L’8 febbraio 2026, allo stadio Armando Picchi, il Livorno ospita il Bra in una sfida importante per il campionato di Serie D. È un match che può incidere in modo significativo sugli equilibri della parte alta della classifica, con il Livorno determinato a sfruttare il fattore campo e il sostegno del pubblico per consolidare la propria posizione.

Il Bra arriva con l’obiettivo di strappare punti preziosi in un contesto tradizionalmente complicato.

Descrizione Generale delle Squadre

Il Livorno ha mostrato un rendimento molto solido nelle gare casalinghe, dove ha conquistato circa il 72% dei punti disponibili. La squadra amaranto si distingue per intensità, organizzazione e una buona capacità di gestire il possesso, imponendo spesso il proprio ritmo al Picchi.

Ti potrebbe interessare Pronostico Vis Pesaro vs Forlì 08 Febbraio 2026 Calcio Europeo

Il Bra presenta un rendimento più discontinuo, soprattutto lontano da casa. In trasferta ha ottenuto circa il 34% dei punti, ma resta una squadra compatta, capace di mettere in difficoltà gli avversari con ordine tattico e ripartenze veloci.

Forme e Statistiche Recenti

Livorno: G, G, G, L, G

Bra: L, G, L, L, G

Risultati Anteriori

Bra 1-1 Livorno

Livorno 2-0 Bra

Bra 2-1 Livorno

Giocatori Chiave

Per il Livorno, Mattia Minesso rappresenta uno degli uomini più importanti in fase offensiva, grazie alla sua esperienza e alla capacità di incidere nei momenti decisivi.

Ti potrebbe interessare Pronostico Pineto vs Ascoli 08 Febbraio 2026 Calcio Europeo

Nel Bra, Marco Aloia è un elemento chiave a centrocampo, fondamentale per equilibrio e recupero palla, oltre alla gestione dei tempi di gioco.

Fattori da Considerare

Campo: Il Livorno sfrutta molto bene il fattore casa, con il pubblico che spinge la squadra per tutta la gara. Ti potrebbe interessare Pronostico Pontedera vs Ternana 08 Febbraio 2026 Calcio Europeo Clima: Le condizioni invernali sul litorale toscano potrebbero influenzare il ritmo, ma senza stravolgere l’andamento del match. Infortuni e Sostituzioni: La maggiore profondità della rosa del Livorno può fare la differenza nella seconda parte della gara.

Predizione

Il Livorno parte con un vantaggio chiaro, grazie alla continuità di rendimento e a una struttura di gioco ben definita, soprattutto nelle gare interne. La capacità di mantenere pressione costante sugli avversari potrebbe risultare decisiva.

Il Bra proverà a restare compatto e a colpire in contropiede, ma la difficoltà nel mantenere lo stesso livello lontano dal proprio stadio rappresenta un limite importante.

Tenendo conto di fattore campo, forma recente e qualità complessiva, la previsione finale è orientata verso una vittoria del Livorno, con una partita controllata ma non priva di insidie.