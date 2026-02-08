 Salta al contenuto
Calcio Europeo

Pronostico Livorno vs Bra 08 Febbraio 2026

Gabriela Fiore
2 min

L’8 febbraio 2026, allo stadio Armando Picchi, il Livorno ospita il Bra in una sfida importante per il campionato di Serie D. È un match che può incidere in modo significativo sugli equilibri della parte alta della classifica, con il Livorno determinato a sfruttare il fattore campo e il sostegno del pubblico per consolidare la propria posizione.
Il Bra arriva con l’obiettivo di strappare punti preziosi in un contesto tradizionalmente complicato.

1
Stake

Bonus fino a 1.000€

Payout 99,5% • Il miglior bookmaker

Bonus 1.000€
Payout 99,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16017

2
Eplay24

Bonus fino a 1.000€

Payout 98,5% • Quote competitive

Bonus 1.000€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16004

3
Eurobet

Bonus fino a 1.000€

+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%

Bonus 1.000€
Payout 97,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16012

Descrizione Generale delle Squadre

Il Livorno ha mostrato un rendimento molto solido nelle gare casalinghe, dove ha conquistato circa il 72% dei punti disponibili. La squadra amaranto si distingue per intensità, organizzazione e una buona capacità di gestire il possesso, imponendo spesso il proprio ritmo al Picchi.

Il Bra presenta un rendimento più discontinuo, soprattutto lontano da casa. In trasferta ha ottenuto circa il 34% dei punti, ma resta una squadra compatta, capace di mettere in difficoltà gli avversari con ordine tattico e ripartenze veloci.

Forme e Statistiche Recenti

Livorno: G, G, G, L, G
Bra: L, G, L, L, G

Risultati Anteriori

Bra 1-1 Livorno
Livorno 2-0 Bra
Bra 2-1 Livorno

Giocatori Chiave

Per il Livorno, Mattia Minesso rappresenta uno degli uomini più importanti in fase offensiva, grazie alla sua esperienza e alla capacità di incidere nei momenti decisivi.

Nel Bra, Marco Aloia è un elemento chiave a centrocampo, fondamentale per equilibrio e recupero palla, oltre alla gestione dei tempi di gioco.

Fattori da Considerare

  1. Campo: Il Livorno sfrutta molto bene il fattore casa, con il pubblico che spinge la squadra per tutta la gara.

  2. Clima: Le condizioni invernali sul litorale toscano potrebbero influenzare il ritmo, ma senza stravolgere l’andamento del match.

  3. Infortuni e Sostituzioni: La maggiore profondità della rosa del Livorno può fare la differenza nella seconda parte della gara.

Predizione

Il Livorno parte con un vantaggio chiaro, grazie alla continuità di rendimento e a una struttura di gioco ben definita, soprattutto nelle gare interne. La capacità di mantenere pressione costante sugli avversari potrebbe risultare decisiva.

Il Bra proverà a restare compatto e a colpire in contropiede, ma la difficoltà nel mantenere lo stesso livello lontano dal proprio stadio rappresenta un limite importante.

Tenendo conto di fattore campo, forma recente e qualità complessiva, la previsione finale è orientata verso una vittoria del Livorno, con una partita controllata ma non priva di insidie.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria