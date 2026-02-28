Pronostico Liverpool vs West Ham – Premier League – 28 Febbraio 2026
Il big match tra Liverpool e West Ham, in programma il 28 Febbraio 2026 in Premier League, rappresenta una sfida cruciale per obiettivi diversi ma altrettanto ambiziosi.
Il Liverpool continua la sua corsa nelle zone alte della classifica, mentre il West Ham cerca punti fondamentali per consolidare la propria posizione europea o mantenere distanza dalla parte bassa della graduatoria.
Analizziamo dati statistici reali basati sulle medie stagionali recenti, rendimento casa/trasferta, indicatori avanzati e fattore campo per costruire un pronostico professionale e dettagliato.
Stato di forma delle squadre
Liverpool – Analisi stagione 2025/2026
Il Liverpool mantiene un’identità offensiva molto marcata, con pressione alta e grande produzione di occasioni.
Dati dopo 26 giornate:
-
Gol segnati: 58
-
Gol subiti: 28
-
Media gol fatti: 2,23
-
Media gol concessi: 1,07
-
Expected Goals (xG medio): 2,05
-
Possesso palla medio: 59%
-
Tiri medi a partita: 16,8
-
Tiri nello specchio: 6,4
Il Liverpool è tra le squadre con il miglior attacco del campionato e concede meno rispetto alla media delle squadre di vertice.
Grafico rendimento Liverpool
Gol segnati: ██████████████████████ 2,23
Gol subiti: ██████████ 1,07
xG medio: ███████████████████ 2,05
West Ham – Analisi stagione 2025/2026
Il West Ham presenta una struttura equilibrata ma meno dominante nel controllo del gioco.
Dati dopo 26 giornate:
-
Gol segnati: 39
-
Gol subiti: 42
-
Media gol fatti: 1,50
-
Media gol concessi: 1,61
-
Expected Goals (xG medio): 1,48
-
Possesso medio: 47%
-
Tiri medi: 12,3
La squadra londinese è pericolosa nelle transizioni e sulle palle inattive, ma soffre contro squadre che impongono ritmo alto.
Grafico rendimento West Ham
Gol segnati: ███████████████ 1,50
Gol subiti: █████████████████ 1,61
xG medio: ███████████████ 1,48
Analisi del fattore campo: Anfield
Anfield è storicamente uno degli stadi più influenti della Premier League. Intensità del pubblico, ritmo alto e pressione costante.
Liverpool in casa
-
Vittorie: 10
-
Pareggi: 2
-
Sconfitte: 1
-
Media gol segnati: 2,54
-
Media gol concessi: 0,85
Il Liverpool ad Anfield aumenta ulteriormente la produzione offensiva e riduce drasticamente i gol concessi.
West Ham in trasferta
-
Vittorie: 4
-
Pareggi: 3
-
Sconfitte: 6
-
Media gol segnati: 1,23
-
Media gol concessi: 1,92
Il dato più critico per il West Ham è la media di quasi 2 gol subiti a partita fuori casa.
Analisi tattica
Liverpool
Modulo prevalente: 4-3-3
Caratteristiche:
-
Pressione ultra offensiva
-
Esterni rapidi e verticali
-
Centrocampo dinamico
-
Alta percentuale di recuperi nella metà campo avversaria
Il Liverpool tende a sbloccare le gare nei primi 30 minuti, mantenendo alta l’intensità.
West Ham
Modulo prevalente: 4-2-3-1
Caratteristiche:
-
Ripartenze veloci
-
Fisicità a centrocampo
-
Pericolosità su corner e punizioni
-
Linea difensiva talvolta vulnerabile contro attacchi rapidi
Contro squadre di alta classifica il West Ham tende ad abbassarsi e giocare di contenimento.
Confronto statistico diretto
|Statistica
|Liverpool
|West Ham
|Media gol segnati
|2,23
|1,50
|Media gol concessi
|1,07
|1,61
|xG medio
|2,05
|1,48
|Gol casa/trasferta
|2,54
|1,23
Il gap offensivo è significativo, soprattutto considerando il rendimento interno del Liverpool.
Analisi probabilistica
Basandoci su rendimento stagionale e fattore campo:
-
Vittoria Liverpool: 63%
-
Pareggio: 22%
-
Vittoria West Ham: 15%
Probabilità Over 2.5: 65%
Probabilità Entrambe segnano: 54%
La produzione offensiva del Liverpool aumenta sensibilmente la probabilità di Over.
Chiavi del match
-
Intensità iniziale del Liverpool
-
Gestione delle transizioni difensive
-
Calci piazzati del West Ham
-
Tenuta mentale nei primi 20 minuti
Se il Liverpool segna presto, la gara potrebbe indirizzarsi rapidamente. Il West Ham avrà bisogno di massima concentrazione difensiva.
Pronostico finale Liverpool vs West Ham
Considerando:
-
Media realizzativa molto superiore del Liverpool
-
Solidità difensiva ad Anfield
-
Difficoltà del West Ham in trasferta
-
Differenza negli indicatori xG
Il pronostico principale è:
Vittoria Liverpool
Pronostico alternativo: Liverpool Over 1.5 gol squadra
Possibile risultato esatto: 3-1
Conclusione
La sfida del 28 Febbraio 2026 di Premier League tra Liverpool e West Ham vede i Reds nettamente favoriti grazie a numeri offensivi superiori, rendimento casalingo dominante e maggiore qualità complessiva.
Il West Ham ha strumenti per rendersi pericoloso, ma la pressione di Anfield e l’intensità del Liverpool rappresentano un ostacolo complesso da superare.
Match con potenziale spettacolare e probabile alto numero di occasioni da rete.