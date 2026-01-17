Pronostico Liverpool vs Burnley 17 Gennaio 2026

Il match tra Liverpool e Burnley si giocherà il 17 gennaio 2026 alle 17:30 ad Anfield, valido per la Premier League inglese. Liverpool, con ambizioni di alta classifica e contender del titolo, ospita un Burnley in difficoltà, impegnato nella lotta per la salvezza. La differenza tra i valori delle due rose e la forma recente rendono i padroni di casa netti favoriti.

Descrizione Generale del Team

Liverpool:

Il Liverpool sta attraversando una stagione solida con obiettivi alti. In casa è particolarmente forte, capace di controllare il ritmo delle partite con un possesso palla efficace e una pressione costante. L’attacco è prolifico e la difesa relativamente solida, soprattutto contro squadre più deboli della media del campionato.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Pronostico Chelsea vs Brentford 17 Gennaio 2026 Calcio Europeo

Burnley:

Burnley si trova in una situazione complicata in classifica, lottando per non retrocedere. La squadra ha mostrato cuore e organizzazione, ma in trasferta fatica a produrre occasioni e a gestire la pressione offensiva degli avversari. Il rendimento lontano da casa è tra i peggiori della Premier League.

Forma e Statistiche Recenti

Liverpool: più vittorie e pochi stop, con una media di gol alta soprattutto tra le mura amiche.

Burnley: risultati altalenanti, con poche vittorie e diverso numero di sconfitte, soprattutto fuori casa.

Risultati Precedenti

Negli ultimi scontri diretti, Liverpool ha spesso dominato contro Burnley, con diverse vittorie nette e prestazioni convincenti, anche in casa. Questo storico recente conferma il divario di qualità tra le due squadre.

Giocatori Chiave

Liverpool:

28 • Attaccante – Il terminale offensivo principale del Liverpool, con numeri di gol e assist elevati, è spesso decisivo nelle partite casalinghe contro squadre più deboli.

Ti potrebbe interessare Pronostico Leeds vs Fulham 17 Gennaio 2026 Calcio Europeo

Burnley:

10 • Centrocampista/attaccante – Il riferimento offensivo di Burnley, spesso l’unico in grado di creare pericoli in contropiede o su palla inattiva, dovrà essere supportato bene per avere chances.

Fattori da Considerare

Campo: Anfield è uno degli stadi più difficili da affrontare in Premier League, con il pubblico che spinge fin dal primo minuto. Ti potrebbe interessare Pronostico Manchester United vs Manchester City 17 Gennaio 2026 Premier League Calcio News Forma e Motivazione: Liverpool ha maggior continuità positiva e motivazioni alte per restare in corsa per il titolo o almeno per una qualificazione europea di rilievo. Burnley punta alla salvezza, ma il morale può essere basso in trasferta. Complessità Tattica: Burnley tenderà a chiudersi e a ripartire, ma contro una squadra tecnica come il Liverpool può essere difficile sfruttare gli spazi.

Previsione

Liverpool parte nettamente favorito per una vittoria convincente. Le qualità offensive dei Reds dovrebbero fare la differenza fin dalle prime fasi, mentre Burnley sarà costretto a gestire la pressione e a cercare di limitare i danni. Si prevede un match a senso unico, con il Liverpool in controllo e diverse occasioni da gol.

Risultato suggerito: 3‑0 o 4‑1 per Liverpool, con probabile Over 2,5 gol.