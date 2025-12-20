Pronostico Levante vs Real Sociedad 20 dicembre 2025

La partita tra Levante UD e Real Sociedad si giocherà il 20 dicembre 2025 alla Estadi Ciutat de València, valida per un turno della Liga spagnola nel pieno della stagione. Il Levante si trova coinvolto nella lotta per non retrocedere e ha bisogno di punti, mentre la Real Sociedad occupa una posizione di metà classifica con ambizioni di avvicinarsi alla zona europea. L’incontro presenta una chiara differenza di motivazioni e qualità delle rose.

Descrizione Generale delle Squadre

Levante UD:

Il Levante sta vivendo un campionato complicato. La squadra ha faticato a trovare continuità e ha raccolto pochi punti nelle ultime giornate. In casa il rendimento è stato altalenante: il Levante segna poco e concede troppo in fase difensiva, soprattutto contro avversari di livello superiore. La mancanza di incisività offensiva è uno degli aspetti più evidenti del suo cammino stagionale.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Pronostico Colonia vs Union Berlin 20 dicembre 2025 Pronostici Calcio

Real Sociedad:

La Real Sociedad si presenta all’appuntamento con un rendimento complessivamente più positivo. La squadra basca ha dimostrato maggiore solidità tattica e una capacità realizzativa superiore, oltre a una organizzazione difensiva più ordinata. Anche in trasferta la Real Sociedad ha raccolto punti importanti, con prestazioni di qualità e buone trame di gioco.

Forma e Statistiche Recenti



Il Levante ha collezionato più sconfitte che risultati utili nelle ultime giornate, faticando soprattutto a segnare. La Real Sociedad, pur non avendo una striscia lunga di successi, ha mostrato maggiore equilibrio tra attacco e difesa, con risultati utili anche fuori casa.

Precedenti Scontri Diretti



Negli ultimi confronti tra queste due squadre, la Real Sociedad ha avuto un leggero predominio nei risultati. I duelli sono stati spesso favorevoli alla squadra basca, grazie a un migliore rendimento collettivo e a una maggiore capacità di sfruttare le occasioni.

Giocatori Chiave

Levante UD:

Il Levante fa affidamento su alcuni elementi offensivi per creare pericoli, ma al momento manca un punto di riferimento stabile in attacco. L’efficacia sotto porta sarà un fattore determinante per cercare di sorprendere la Real Sociedad.

Ti potrebbe interessare Pronostico Super Lig Turchia | Kocaelispor vs Antalyaspor | 19 Dicembre 2025 Pronostici Calcio

Real Sociedad:

La Real Sociedad può contare su giocatori di qualità in grado di cambiare la partita con giocate individuali o con assist vincenti. La presenza di interpreti con buona visione di gioco aumenta la possibilità di sbloccare la partita e gestire i ritmi.

Fattori da Considerare

Campo: Il Levante gioca davanti ai propri tifosi e potrebbe cercare di sfruttare il fattore campo, anche se finora non è riuscito a tradurre in punti i segnali positivi.

Clima: Le condizioni meteorologiche di dicembre possono influenzare la fluidità di gioco, limitando i ritmi per lunghi tratti ma non impedendo alle squadre di creare occasioni.

Motivazione: Il Levante è fortemente motivato a raccogliere punti per la salvezza, mentre la Real Sociedad punta ad allungare la distanza sulle squadre dietro e consolidare una posizione di classifica confortevole.

Pronostico:



La Real Sociedad parte con i favori del pronostico grazie alla qualità complessiva della rosa, alla maggiore solidità tattica e alla superiorità nei risultati recenti. Il Levante potrebbe provare a contenere e ripartire, ma difficilmente riuscirà a impedire agli ospiti di creare occasioni chiare da gol. È probabile che la partita si decida con una o più marcature della Real Sociedad, mentre il Levante potrebbe faticare a trovare la rete.

Pronostico consigliato: Levante 0‑2 Real Sociedad (vittoria esterna con pochi gol).