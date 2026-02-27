Pronostico Levante vs Alavés – LaLiga – 27 Febbraio 2026
La sfida tra Levante e Deportivo Alavés, valida per LaLiga e in programma il 27 febbraio 2026, rappresenta un confronto diretto estremamente delicato nella parte centrale della classifica. Due squadre con caratteristiche simili, entrambe orientate a costruire risultati attraverso organizzazione e disciplina tattica.
Il match si giocherà allo Stadio Ciutat de València, impianto compatto che spesso favorisce partite equilibrate e fisiche, con un’influenza significativa del pubblico locale.
Stato di Forma e Statistiche
Levante
Il Levante nelle ultime stagioni di Liga ha mostrato un’identità chiara: compattezza difensiva e ricerca della verticalità immediata. In casa tende ad aumentare la pressione nei primi 30 minuti.
Dati medi stagionali recenti in LaLiga:
-
Gol segnati a partita: 1.2
-
Gol subiti a partita: 1.4
-
Possesso palla medio: 49%
-
Tiri medi a partita: 11.5
-
Expected Goals (xG) medio: 1.35
Il Levante è una squadra che tende a chiudere bene gli spazi centrali ma soffre contro avversari che allargano il gioco sulle fasce.
Punti di forza:
-
Buona organizzazione difensiva
-
Intensità in avvio di gara
-
Fattore campo positivo
Punti critici:
-
Difficoltà nel mantenere il vantaggio
-
Produzione offensiva limitata contro difese compatte
Deportivo Alavés
L’Alavés si distingue per un approccio pragmatico e per una struttura difensiva ben organizzata. In trasferta adotta un atteggiamento prudente, puntando molto sulle ripartenze.
Dati medi stagionali recenti in LaLiga:
-
Gol segnati a partita: 1.1
-
Gol subiti a partita: 1.3
-
Possesso palla medio: 46%
-
Tiri medi a partita: 10.8
-
Expected Goals (xG) medio: 1.25
L’Alavés tende a mantenere ritmi bassi, cercando di spezzare il gioco avversario e sfruttare eventuali errori.
Punti di forza:
-
Blocco difensivo compatto
-
Buona gestione tattica
-
Efficacia sulle palle inattive
Punti critici:
-
Limitata creatività offensiva
-
Difficoltà nel recuperare situazioni di svantaggio
Confronto Statistico
Produzione Offensiva Media
Levante ████████████ 1.2
Alavés ███████████ 1.1
Gol Subiti
Levante █████████████ 1.4
Alavés ████████████ 1.3
Expected Goals (xG)
Levante █████████████ 1.35
Alavés ████████████ 1.25
Possesso Medio
Levante ████████████ 49%
Alavés ██████████ 46%
Analisi Tattica
Il Levante dovrebbe impostare la gara su:
-
Pressione organizzata
-
Ricerca della profondità
-
Maggiore ampiezza sugli esterni
L’Alavés probabilmente adotterà:
-
Blocco medio-basso
-
Ripartenze veloci
-
Controllo dei ritmi
La chiave sarà la gestione degli spazi centrali: se il Levante riuscirà a trovare varchi tra le linee, potrà creare occasioni importanti.
Analisi del Campo: Ciutat de València
Il Ciutat de València è uno stadio che favorisce partite intense ma spesso con punteggi contenuti. Storicamente:
-
Il Levante ottiene oltre il 55% dei punti in casa
-
Le partite interne hanno una media gol attorno a 2.3
-
Il primo tempo tende a essere equilibrato
Il terreno di gioco favorisce un calcio tecnico ma con forte componente fisica nei contrasti.
Precedenti Recenti
Negli ultimi confronti diretti in Liga:
-
Vittorie Levante: 2
-
Vittorie Alavés: 3
-
Pareggi: 3
-
Media gol: 2.1 per partita
Le sfide tra queste due squadre sono spesso equilibrate e decise da dettagli.
Scenario Probabile
Primo tempo:
Fase iniziale prudente con studio tattico e poche occasioni nette.
Secondo tempo:
Possibile apertura del gioco con maggiore rischio da entrambe le parti.
La partita potrebbe essere decisa da un episodio su palla inattiva.
Pronostico Finale
Considerando:
-
Equilibrio statistico tra le due squadre
-
Leggero vantaggio del Levante in casa
-
Tendenza a punteggi contenuti
Pronostico principale: Pareggio
Pronostico alternativo: Under 2.5
Possibile risultato esatto: 1-1
Conclusione
La sfida tra Levante e Alavés del 27 febbraio 2026 in LaLiga si preannuncia molto equilibrata. I numeri indicano una gara tattica, con poche differenze in termini di produzione offensiva e solidità difensiva.
Il fattore campo potrebbe dare un piccolo vantaggio al Levante, ma l’organizzazione dell’Alavés renderà la partita estremamente combattuta fino all’ultimo minuto.