La sfida tra Levante e Deportivo Alavés, valida per LaLiga e in programma il 27 febbraio 2026, rappresenta un confronto diretto estremamente delicato nella parte centrale della classifica. Due squadre con caratteristiche simili, entrambe orientate a costruire risultati attraverso organizzazione e disciplina tattica.

Il match si giocherà allo Stadio Ciutat de València, impianto compatto che spesso favorisce partite equilibrate e fisiche, con un’influenza significativa del pubblico locale.

Stato di Forma e Statistiche

Levante

Il Levante nelle ultime stagioni di Liga ha mostrato un’identità chiara: compattezza difensiva e ricerca della verticalità immediata. In casa tende ad aumentare la pressione nei primi 30 minuti.

Dati medi stagionali recenti in LaLiga:

Il Levante è una squadra che tende a chiudere bene gli spazi centrali ma soffre contro avversari che allargano il gioco sulle fasce.

Punti di forza:

Buona organizzazione difensiva

Intensità in avvio di gara

Fattore campo positivo

Punti critici:

Difficoltà nel mantenere il vantaggio

Produzione offensiva limitata contro difese compatte

Deportivo Alavés

L’Alavés si distingue per un approccio pragmatico e per una struttura difensiva ben organizzata. In trasferta adotta un atteggiamento prudente, puntando molto sulle ripartenze.

Dati medi stagionali recenti in LaLiga:

Gol segnati a partita: 1.1

Gol subiti a partita: 1.3

Possesso palla medio: 46%

Tiri medi a partita: 10.8

Expected Goals (xG) medio: 1.25

L’Alavés tende a mantenere ritmi bassi, cercando di spezzare il gioco avversario e sfruttare eventuali errori.

Punti di forza:

Blocco difensivo compatto

Buona gestione tattica

Efficacia sulle palle inattive

Punti critici:

Limitata creatività offensiva

Difficoltà nel recuperare situazioni di svantaggio

Confronto Statistico

Produzione Offensiva Media

Levante ████████████ 1.2

Alavés ███████████ 1.1

Gol Subiti

Levante █████████████ 1.4

Alavés ████████████ 1.3

Expected Goals (xG)

Levante █████████████ 1.35

Alavés ████████████ 1.25

Possesso Medio

Levante ████████████ 49%

Alavés ██████████ 46%

Analisi Tattica

Il Levante dovrebbe impostare la gara su:

Pressione organizzata

Ricerca della profondità

Maggiore ampiezza sugli esterni

L’Alavés probabilmente adotterà:

Blocco medio-basso

Ripartenze veloci

Controllo dei ritmi

La chiave sarà la gestione degli spazi centrali: se il Levante riuscirà a trovare varchi tra le linee, potrà creare occasioni importanti.

Analisi del Campo: Ciutat de València

Il Ciutat de València è uno stadio che favorisce partite intense ma spesso con punteggi contenuti. Storicamente:

Il Levante ottiene oltre il 55% dei punti in casa

Le partite interne hanno una media gol attorno a 2.3

Il primo tempo tende a essere equilibrato

Il terreno di gioco favorisce un calcio tecnico ma con forte componente fisica nei contrasti.

Precedenti Recenti

Negli ultimi confronti diretti in Liga:

Vittorie Levante: 2

Vittorie Alavés: 3

Pareggi: 3

Media gol: 2.1 per partita

Le sfide tra queste due squadre sono spesso equilibrate e decise da dettagli.

Scenario Probabile

Primo tempo:

Fase iniziale prudente con studio tattico e poche occasioni nette.

Secondo tempo:

Possibile apertura del gioco con maggiore rischio da entrambe le parti.

La partita potrebbe essere decisa da un episodio su palla inattiva.

Pronostico Finale

Considerando:

Equilibrio statistico tra le due squadre

Leggero vantaggio del Levante in casa

Tendenza a punteggi contenuti

Pronostico principale: Pareggio

Pronostico alternativo: Under 2.5

Possibile risultato esatto: 1-1

Conclusione

La sfida tra Levante e Alavés del 27 febbraio 2026 in LaLiga si preannuncia molto equilibrata. I numeri indicano una gara tattica, con poche differenze in termini di produzione offensiva e solidità difensiva.

Il fattore campo potrebbe dare un piccolo vantaggio al Levante, ma l’organizzazione dell’Alavés renderà la partita estremamente combattuta fino all’ultimo minuto.