La sfida tra Leeds United e Manchester City, in programma il 28 Febbraio 2026 in Premier League, mette di fronte due realtà tecniche e strutturali molto diverse.

Il Leeds lotta per consolidare la propria posizione di metà classifica, mentre il Manchester City continua la sua corsa verso il vertice del campionato con numeri offensivi tra i migliori d’Europa.

Analizziamo statistiche stagionali aggiornate alle prime 26 giornate, rendimento casa/trasferta, indicatori avanzati e fattore campo per costruire un pronostico professionale e credibile.

Stato di forma delle squadre

Leeds – Analisi stagione 2025/2026

Il Leeds si distingue per intensità e ritmo alto, ma spesso paga squilibri difensivi contro squadre di qualità superiore.

Dati dopo 26 giornate:

Gol subiti: 45

Media gol fatti: 1,31

Media gol concessi: 1,73

Expected Goals (xG medio): 1,42

Possesso medio: 47%

Tiri medi a partita: 12,5

Tiri concessi: 14,2

Il Leeds produce occasioni, ma concede troppo, soprattutto contro attacchi strutturati.

Grafico rendimento Leeds

Gol segnati: █████████████ 1,31

Gol subiti: ██████████████████ 1,73

xG medio: ██████████████ 1,42

Manchester City – Analisi stagione 2025/2026

Il Manchester City continua a dominare per controllo del gioco, produzione offensiva e solidità difensiva.

Dati dopo 26 giornate:

Gol segnati: 62

Gol subiti: 24

Media gol fatti: 2,38

Media gol concessi: 0,92

Expected Goals (xG medio): 2,21

Possesso medio: 64%

Tiri medi: 17,3

Tiri nello specchio: 6,9

Il City è tra le squadre con la miglior differenza reti e uno dei migliori xG del campionato.

Grafico rendimento Manchester City

Gol segnati: ███████████████████████ 2,38

Gol subiti: █████████ 0,92

xG medio: ████████████████████ 2,21

Analisi del fattore campo: Elland Road

Elland Road è uno stadio storicamente caldo, con atmosfera intensa e pubblico molto vicino al terreno di gioco.

Leeds in casa

Vittorie: 6

Pareggi: 3

Sconfitte: 4

Media gol segnati: 1,54

Media gol concessi: 1,46

Il Leeds in casa migliora l’efficacia offensiva ma continua a concedere occasioni.

Manchester City in trasferta

Vittorie: 9

Pareggi: 2

Sconfitte: 2

Media gol segnati: 2,08

Media gol concessi: 1,00

Il City mantiene standard altissimi anche lontano dall’Etihad.

Analisi tattica

Leeds

Modulo prevalente: 4-2-3-1

Caratteristiche:

Pressing alto e aggressivo

Ritmo intenso

Attacco diretto sugli esterni

Vulnerabilità nelle transizioni difensive

Il Leeds tende ad aprire le partite, lasciando spazi tra le linee.

Manchester City

Modulo prevalente: 4-3-3

Caratteristiche:

Dominio del possesso

Costruzione dal basso

Rotazioni continue a centrocampo

Grande precisione nel terzo offensivo

Il City controlla ritmo e spazi, limitando le ripartenze avversarie.

Confronto statistico diretto

Statistica Leeds Manchester City Media gol segnati 1,31 2,38 Media gol concessi 1,73 0,92 xG medio 1,42 2,21 Gol casa/trasferta 1,54 2,08

Il divario nei dati offensivi e difensivi è significativo.

Analisi probabilistica

Sulla base dei dati stagionali e del rendimento esterno del City:

Vittoria Manchester City: 68%

Pareggio: 20%

Vittoria Leeds: 12%

Probabilità Over 2.5: 66%

Probabilità Manchester City Over 1.5 gol: 72%

Probabilità Entrambe segnano: 49%

Il Leeds può trovare la rete in casa, ma il City rimane favorito.

Chiavi del match

Capacità del Leeds di reggere il possesso del City Pressing iniziale dei padroni di casa Precisione sotto porta del Manchester City Gestione delle transizioni difensive

Se il City riesce a controllare il ritmo fin dai primi minuti, la partita potrebbe indirizzarsi rapidamente.

Pronostico finale Leeds vs Manchester City

Considerando:

Differenza sostanziale nei numeri offensivi

Miglior difesa del City

Rendimento esterno molto solido

Vulnerabilità difensiva del Leeds

Il pronostico principale è:

Vittoria Manchester City

Pronostico alternativo: Manchester City Over 1.5 gol squadra

Possibile risultato esatto: 1-3

Conclusione

La sfida del 28 Febbraio 2026 di Premier League tra Leeds e Manchester City vede una chiara favorita nella formazione ospite. Il City presenta numeri offensivi e difensivi superiori e mantiene alta qualità anche in trasferta.

Il Leeds potrà contare sull’energia di Elland Road, ma il divario tecnico e statistico suggerisce un vantaggio concreto per il Manchester City.

Una gara che potrebbe offrire spettacolo e ritmo elevato, con probabile predominio territoriale degli ospiti.