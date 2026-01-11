Pronostico Lecce vs Parma 11 Gennaio 2026
L’11 gennaio 2026, Lecce ospita Parma allo Stadio Via del Mare per la 20ª giornata di Serie A. Entrambe le squadre si trovano nella parte bassa della classifica e sono impegnate nella lotta per allontanarsi dalla zona retrocessione: Lecce è 16° con 17 punti, Parma è 15° con 18 punti.
Descrizione Generale delle Squadre
Lecce ha mostrato una forma altalenante: ha ottenuto qualche risultato positivo ma ha faticato a trovare continuità, segnando poco e concedendo molti gol nelle recenti uscite.
Parma ha un rendimento simile, con risultati variabili e qualche buona prestazione in trasferta; la squadra è più solida difensivamente ma spesso fatica a finalizzare.
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
Forme e Statistiche Recenti (ultime 5 partite)
Lecce: P, P, P, V, P
Parma: P, N, V, P, P
Risultati Precedenti (ultimi 3 scontri diretti)
-
Parma 0‑1 Lecce
-
Parma 1‑3 Lecce
-
Lecce 2‑2 Parma
Giocatori Chiave
Lecce: Wladimiro Falcone – il portiere ha fatto alcune parate decisive e può essere fondamentale per mantenere la porta inviolata se Lecce non riesce a creare molte occasioni.
Parma: Mateo Pellegrino – una delle principali minacce offensive di Parma, con una buona capacità di finalizzazione quando ha spazio e tempo per tirare.
Fattori da Considerare
-
Campo: Lecce giocherà in casa, dove cerca punti per risalire la classifica; tuttavia, le statistiche mostrano che segna poco davanti ai suoi tifosi.
-
Condizioni meteo: La partita di gennaio può essere influenzata dal freddo, il che potrebbe rallentare il ritmo e contribuire a un basso numero di gol.
-
Forma recente: Entrambe le squadre hanno avuto difficoltà a segnare e subiscono gol con regolarità, suggerendo una partita equilibrata dal basso punteggio.
Previsione
Questo match si prospetta equilibrato e con pochi gol. Parma ha una leggera tendenza a ottenere risultati positivi fuori casa e potrebbe approfittare delle difficoltà offensive del Lecce. Le statistiche suggeriscono un esito con poche reti e una partita bloccata per lunghi tratti.
Pronostico finale: Parma o pareggio con Under 2.5 gol
Risultato suggerito: 0‑1 o 0‑0