 Salta al contenuto
Calcio Europeo Lecce Calcio News 24/7 Parma Calcio News 24/7

Pronostico Lecce vs Parma 11 Gennaio 2026

Roberto Berloni
2 min

L’11 gennaio 2026, Lecce ospita Parma allo Stadio Via del Mare per la 20ª giornata di Serie A. Entrambe le squadre si trovano nella parte bassa della classifica e sono impegnate nella lotta per allontanarsi dalla zona retrocessione: Lecce è 16° con 17 punti, Parma è 15° con 18 punti.

Descrizione Generale delle Squadre

Lecce ha mostrato una forma altalenante: ha ottenuto qualche risultato positivo ma ha faticato a trovare continuità, segnando poco e concedendo molti gol nelle recenti uscite.
Parma ha un rendimento simile, con risultati variabili e qualche buona prestazione in trasferta; la squadra è più solida difensivamente ma spesso fatica a finalizzare.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Forme e Statistiche Recenti (ultime 5 partite)

Lecce: P, P, P, V, P
Parma: P, N, V, P, P

Risultati Precedenti (ultimi 3 scontri diretti)

  1. Parma 0‑1 Lecce

  2. Parma 1‑3 Lecce

  3. Lecce 2‑2 Parma

Giocatori Chiave

Lecce: Wladimiro Falcone – il portiere ha fatto alcune parate decisive e può essere fondamentale per mantenere la porta inviolata se Lecce non riesce a creare molte occasioni.
Parma: Mateo Pellegrino – una delle principali minacce offensive di Parma, con una buona capacità di finalizzazione quando ha spazio e tempo per tirare.

Fattori da Considerare

  1. Campo: Lecce giocherà in casa, dove cerca punti per risalire la classifica; tuttavia, le statistiche mostrano che segna poco davanti ai suoi tifosi.

  2. Condizioni meteo: La partita di gennaio può essere influenzata dal freddo, il che potrebbe rallentare il ritmo e contribuire a un basso numero di gol.

  3. Forma recente: Entrambe le squadre hanno avuto difficoltà a segnare e subiscono gol con regolarità, suggerendo una partita equilibrata dal basso punteggio.

Previsione

Questo match si prospetta equilibrato e con pochi gol. Parma ha una leggera tendenza a ottenere risultati positivi fuori casa e potrebbe approfittare delle difficoltà offensive del Lecce. Le statistiche suggeriscono un esito con poche reti e una partita bloccata per lunghi tratti.

Pronostico finale: Parma o pareggio con Under 2.5 gol
Risultato suggerito: 0‑1 o 0‑0

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria