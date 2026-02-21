 Salta al contenuto
Pronostico Lecce vs Inter – Serie A – 21 Febbraio 2026

Gabriela Fiore
3 min
Pronostico Lecce vs Inter

La sfida tra Lecce e Inter, in programma il 21 Febbraio 2026 allo Stadio Via del Mare e valida per la 25ª giornata di Serie A 2025/2026, mette di fronte due squadre con obiettivi completamente differenti: salvezza per i salentini, lotta al vertice per i nerazzurri.

Stato di forma e numeri stagionali

Lecce

Il Lecce costruisce un volume offensivo discreto rispetto alla classifica, ma paga una fase difensiva fragile, soprattutto contro squadre con alto ritmo di palleggio.

Rendimento interno:

  • 16 punti in 12 partite

  • Media punti casa: 1,33

  • 15 gol segnati, 17 subiti

Al Via del Mare il Lecce riesce ad alzare intensità e aggressività, ma soffre squadre con qualità tecnica superiore.

Inter

  • Posizione in classifica: 1ª

  • Punti: 58

  • Media punti: 2,41

  • Gol segnati: 49

  • Gol subiti: 18

  • Media gol segnati: 2,05

  • Media gol subiti: 0,75

  • Expected Goals (xG): 2,02 per partita

  • Clean sheet: 13

L’Inter si conferma miglior attacco e miglior difesa del campionato. L’equilibrio tra produzione offensiva e solidità difensiva è evidente anche nei dati xG, perfettamente allineati con i gol realizzati.

Rendimento in trasferta:

  • 25 punti in 12 partite

  • Media punti esterna: 2,08

  • 22 gol segnati, 9 subiti

I nerazzurri mantengono alta efficacia anche lontano da San Siro.

Confronto statistico diretto

Dalle grafiche emerge chiaramente:

  1. L’Inter segna in media un gol in più a partita rispetto al Lecce.

  2. Il dato xG conferma una produzione offensiva costante e strutturata per la squadra di Inzaghi.

  3. Il rendimento esterno dell’Inter supera nettamente il rendimento interno del Lecce.

La differenza tecnica si riflette nei numeri difensivi: 0,75 gol subiti di media per l’Inter contro 1,62 del Lecce.

Analisi tattica

Lecce – Sistema 4-3-3

  • Pressione iniziale alta nei primi 20 minuti.

  • Ricerca frequente delle corsie laterali.

  • Difesa che tende ad abbassarsi contro squadre di vertice.

Punto critico: difficoltà nel contenere attaccanti mobili tra le linee.

Inter – Sistema 3-5-2

  • Costruzione dal basso strutturata.

  • Esterni molto offensivi.

  • Grande occupazione dell’area con inserimenti delle mezzali.

  • Transizioni difensive rapide e compatte.

Punto di forza: gestione del ritmo e controllo territoriale.

Contro un Lecce che tende a concedere campo, l’Inter potrà imporre il possesso e alzare il baricentro.

Analisi del campo

Lo Stadio Via del Mare presenta:

  • Terreno in buone condizioni.

  • Ambiente caldo con oltre 28.000 spettatori medi stagionali.

  • Percentuale vittorie interne Lecce: 33%.

Il fattore ambientale può incidere nei primi minuti, ma sul lungo periodo la qualità tecnica tende a prevalere.

Modello probabilistico

Elaborazione basata su:

  • Media gol segnati/subiti

  • xG

  • Rendimento casa/trasferta

  • Trend ultime 5 giornate

Probabilità stimate:

  • Vittoria Lecce: 15%

  • Pareggio: 23%

  • Vittoria Inter: 62%

Probabilità Over 2.5: 60%
Probabilità entrambe le squadre a segno: 45%

Pronostico finale

La differenza strutturale tra le due squadre appare significativa. L’Inter possiede superiorità tecnica, profondità di rosa e maggiore solidità difensiva.

Pronostico principale: Inter vincente
Pronostico alternativo: Inter -1 handicap asiatico
Possibile risultato esatto: Lecce 0 – 2 Inter

L’Inter dovrebbe controllare il possesso e creare un volume superiore di occasioni da gol. Il Lecce potrebbe faticare a mantenere equilibrio difensivo per 90 minuti contro il miglior attacco del campionato.

Sintesi professionale

  • Inter superiore in tutti gli indicatori avanzati.

  • Lecce competitivo in casa ma vulnerabile contro squadre di vertice.

  • Match orientato verso il segno 2 con margine potenzialmente superiore a un gol.

