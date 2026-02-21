Pronostico Lecce vs Inter – Serie A – 21 Febbraio 2026
La sfida tra Lecce e Inter, in programma il 21 Febbraio 2026 allo Stadio Via del Mare e valida per la 25ª giornata di Serie A 2025/2026, mette di fronte due squadre con obiettivi completamente differenti: salvezza per i salentini, lotta al vertice per i nerazzurri.
Stato di forma e numeri stagionali
Lecce
-
Posizione in classifica: 16ª
-
Punti: 25
-
Media punti: 1,04 a partita
-
Gol segnati: 25
-
Gol subiti: 39
-
Media gol segnati: 1,04
-
Media gol subiti: 1,62
-
Expected Goals (xG): 1,10 per partita
-
Clean sheet: 6
Il Lecce costruisce un volume offensivo discreto rispetto alla classifica, ma paga una fase difensiva fragile, soprattutto contro squadre con alto ritmo di palleggio.
Rendimento interno:
-
16 punti in 12 partite
-
Media punti casa: 1,33
-
15 gol segnati, 17 subiti
Al Via del Mare il Lecce riesce ad alzare intensità e aggressività, ma soffre squadre con qualità tecnica superiore.
Inter
-
Posizione in classifica: 1ª
-
Punti: 58
-
Media punti: 2,41
-
Gol segnati: 49
-
Gol subiti: 18
-
Media gol segnati: 2,05
-
Media gol subiti: 0,75
-
Expected Goals (xG): 2,02 per partita
-
Clean sheet: 13
L’Inter si conferma miglior attacco e miglior difesa del campionato. L’equilibrio tra produzione offensiva e solidità difensiva è evidente anche nei dati xG, perfettamente allineati con i gol realizzati.
Rendimento in trasferta:
-
25 punti in 12 partite
-
Media punti esterna: 2,08
-
22 gol segnati, 9 subiti
I nerazzurri mantengono alta efficacia anche lontano da San Siro.
Confronto statistico diretto
Dalle grafiche emerge chiaramente:
-
L’Inter segna in media un gol in più a partita rispetto al Lecce.
-
Il dato xG conferma una produzione offensiva costante e strutturata per la squadra di Inzaghi.
-
Il rendimento esterno dell’Inter supera nettamente il rendimento interno del Lecce.
La differenza tecnica si riflette nei numeri difensivi: 0,75 gol subiti di media per l’Inter contro 1,62 del Lecce.
Analisi tattica
Lecce – Sistema 4-3-3
-
Pressione iniziale alta nei primi 20 minuti.
-
Ricerca frequente delle corsie laterali.
-
Difesa che tende ad abbassarsi contro squadre di vertice.
Punto critico: difficoltà nel contenere attaccanti mobili tra le linee.
Inter – Sistema 3-5-2
-
Costruzione dal basso strutturata.
-
Esterni molto offensivi.
-
Grande occupazione dell’area con inserimenti delle mezzali.
-
Transizioni difensive rapide e compatte.
Punto di forza: gestione del ritmo e controllo territoriale.
Contro un Lecce che tende a concedere campo, l’Inter potrà imporre il possesso e alzare il baricentro.
Analisi del campo
Lo Stadio Via del Mare presenta:
-
Terreno in buone condizioni.
-
Ambiente caldo con oltre 28.000 spettatori medi stagionali.
-
Percentuale vittorie interne Lecce: 33%.
Il fattore ambientale può incidere nei primi minuti, ma sul lungo periodo la qualità tecnica tende a prevalere.
Modello probabilistico
Elaborazione basata su:
-
Media gol segnati/subiti
-
xG
-
Rendimento casa/trasferta
-
Trend ultime 5 giornate
Probabilità stimate:
-
Vittoria Lecce: 15%
-
Pareggio: 23%
-
Vittoria Inter: 62%
Probabilità Over 2.5: 60%
Probabilità entrambe le squadre a segno: 45%
Pronostico finale
La differenza strutturale tra le due squadre appare significativa. L’Inter possiede superiorità tecnica, profondità di rosa e maggiore solidità difensiva.
Pronostico principale: Inter vincente
Pronostico alternativo: Inter -1 handicap asiatico
Possibile risultato esatto: Lecce 0 – 2 Inter
L’Inter dovrebbe controllare il possesso e creare un volume superiore di occasioni da gol. Il Lecce potrebbe faticare a mantenere equilibrio difensivo per 90 minuti contro il miglior attacco del campionato.
Sintesi professionale
-
Inter superiore in tutti gli indicatori avanzati.
-
Lecce competitivo in casa ma vulnerabile contro squadre di vertice.
-
Match orientato verso il segno 2 con margine potenzialmente superiore a un gol.