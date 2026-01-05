Pronostico Lecce vs AS Roma 06 Gennaio 2026

Il 6 gennaio 2026, allo Stadio Via del Mare, il Lecce affronta la AS Roma in una sfida cruciale di Serie A. I salentini cercano punti preziosi per uscire dalla zona retrocessione, mentre i giallorossi puntano a consolidare il loro posto nelle zone alte della classifica. Considerando la differenza di rosa, ambizioni e rendimento stagionale, la Roma parte con i favori del pronostico.

Descrizione Generale delle Squadre

Lecce:

Il Lecce sta attraversando una stagione complicata, con pochi successi e numerose difficoltà difensive. La squadra fatica a trovare la via del gol e ha mostrato limiti contro le squadre più forti. Il rendimento casalingo è stato deludente e servono cambiamenti urgenti per evitare la retrocessione.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

AS Roma:

La Roma è tra le squadre più competitive del campionato, con una rosa ricca di talento e un’organizzazione solida. Nonostante qualche pareggio recente, i giallorossi hanno mantenuto un buon passo e hanno tutte le carte in regola per tornare da Lecce con tre punti.

Formazioni e Statistiche Recenti (Ultime 5 Partite)

Lecce: forma altalenante, con più sconfitte che vittorie.

AS Roma: buona continuità, con diverse vittorie e un rendimento generale positivo.

Risultati Precedenti tra le Squadre

Lecce 1‑3 Roma

Roma 2‑1 Lecce Ti potrebbe interessare Pronostico Sassuolo vs Juventus 06 Gennaio 2026 Calcio Europeo

Roma 3‑0 Lecce

Giocatori Chiave

Lecce: I giocatori d’esperienza saranno fondamentali per mantenere l’equilibrio e provare a colpire in contropiede.

AS Roma: Con attaccanti efficaci e un centrocampo creativo, la Roma può controllare il ritmo del gioco e creare numerose occasioni da gol.

Fattori da Considerare

Campo: Lecce gioca in casa, ma i risultati al Via del Mare non sono stati incoraggianti. Forma: Roma arriva all’incontro con più fiducia e migliori statistiche. Ti potrebbe interessare Pronostico Pisa vs Como 06 Gennaio 2026 Calcio Europeo Statistiche: I precedenti sono nettamente a favore della Roma, che ha vinto gran parte degli ultimi scontri diretti.

Predizione

La Roma ha tutto per uscire vittoriosa da questo confronto: maggiore qualità individuale, più profondità nella rosa e un sistema di gioco collaudato. Il Lecce cercherà di resistere e sfruttare le poche occasioni che avrà, ma la differenza tecnica appare evidente. È probabile che la partita sia dominata dalla Roma, anche se il punteggio potrebbe restare contenuto per via del ritmo tattico.

Pronostico finale consigliato: Vittoria della AS Roma (es. 0‑2 o 1‑2), con Under 2.5 gol possibile.