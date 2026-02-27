La sfida tra Le Puy-en-Velay e Stade Briochin, valida per il campionato National francese, in programma il 27 febbraio 2026, rappresenta un confronto diretto tra due squadre che puntano alla stabilità e alla continuità in una stagione molto equilibrata.
Il match si disputerà allo Stade Charles Massot, impianto che spesso favorisce partite intense e fisiche, con ritmi alti soprattutto nella prima frazione di gioco.
Stato di Forma e Dati Statistici
Le Puy-en-Velay
Le Puy è una squadra organizzata, con buona disciplina tattica e attenzione difensiva. In casa tende a mantenere un atteggiamento propositivo, sfruttando le fasce e le situazioni da calcio piazzato.
Dati medi stagionali recenti in National:
Il rendimento interno è positivo, con circa il 57% dei punti conquistati davanti al proprio pubblico.
Punti di forza:
Punti critici:
Stade Briochin
Lo Stade Briochin propone un calcio più verticale e dinamico, con attenzione alle transizioni e pressione alta in determinati momenti della gara.
Dati medi stagionali recenti in National:
-
Gol segnati a partita: 1.1
-
Gol subiti a partita: 1.3
-
Possesso palla medio: 48%
-
Tiri medi a partita: 10.7
-
Expected Goals (xG) medio: 1.22
In trasferta la squadra tende a concedere qualcosa in più, soprattutto contro squadre ben organizzate.
Punti di forza:
Punti critici:
Confronto Statistico
Produzione Offensiva Media
Le Puy-en-Velay ████████████ 1.2
Stade Briochin ███████████ 1.1
Gol Subiti
Le Puy-en-Velay ███████████ 1.1
Stade Briochin █████████████ 1.3
Expected Goals (xG)
Le Puy-en-Velay ████████████ 1.25
Stade Briochin ████████████ 1.22
Possesso Medio
Le Puy-en-Velay ████████████ 51%
Stade Briochin ██████████ 48%
Analisi Tattica
Le Puy-en-Velay dovrebbe impostare la gara su:
Lo Stade Briochin potrebbe rispondere con:
La chiave sarà la capacità di controllare il centrocampo e limitare le transizioni avversarie.
Analisi del Campo: Stade Charles Massot
Lo Stade Charles Massot è uno stadio che favorisce partite combattute e intense.
Storicamente:
-
Oltre il 57% dei punti del Le Puy arriva in casa
-
Media gol interna attorno a 2.2
-
Primo tempo spesso equilibrato
Il terreno di gioco regolare consente uno sviluppo tecnico ordinato.
Precedenti Recenti
Negli ultimi confronti ufficiali:
-
Vittorie Le Puy-en-Velay: 2
-
Vittorie Stade Briochin: 1
-
Pareggi: 3
-
Media gol: 2.0 per partita
Le sfide tra queste due squadre risultano generalmente equilibrate.
Scenario Probabile
Primo tempo:
Fase di studio con ritmi moderati e poche occasioni nitide.
Secondo tempo:
Possibile aumento dell’intensità, con maggiore spazio per le ripartenze.
La gara potrebbe essere decisa da un episodio su palla inattiva o da un errore difensivo.
Pronostico Finale
Considerando:
-
Maggiore solidità interna del Le Puy
-
Equilibrio statistico generale
-
Tendenza a punteggi contenuti
Pronostico principale: Vittoria Le Puy-en-Velay
Pronostico alternativo: Under 2.5
Possibile risultato esatto: 1-0
Conclusione
La sfida tra Le Puy-en-Velay e Stade Briochin del 27 febbraio 2026 nel National francese si presenta equilibrata ma leggermente favorevole ai padroni di casa. La solidità difensiva e il fattore campo rappresentano elementi determinanti.
Lo Stade Briochin potrà restare competitivo grazie alla propria intensità e verticalità, ma l’organizzazione tattica del Le Puy potrebbe risultare decisiva in una partita che si preannuncia combattuta fino agli ultimi minuti.