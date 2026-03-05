Pronostico Latina vs Sorrento

La Serie C italiana – Girone C continua a offrire incontri molto equilibrati e ricchi di tensione competitiva. Tra le partite più interessanti della giornata troviamo la sfida tra Latina e Sorrento, due squadre che stanno vivendo una stagione caratterizzata da grande equilibrio e da una lotta serrata per migliorare la propria posizione in classifica.

Il match si disputerà allo Stadio Domenico Francioni di Latina, un campo tradizionalmente difficile per le squadre ospiti. Il Latina cercherà di sfruttare il fattore campo e il sostegno del pubblico, mentre il Sorrento proverà a confermare la propria solidità tattica e la capacità di ottenere punti anche in trasferta.

Analizziamo il rendimento delle due squadre, le statistiche della stagione e i principali fattori che potrebbero influenzare il risultato della partita.

Analisi del Latina

Il Latina è una squadra che negli ultimi anni ha costruito il proprio gioco su una struttura difensiva compatta e su un centrocampo molto dinamico. La squadra laziale tende a controllare il ritmo della partita attraverso il possesso palla e un gioco ordinato.

La formazione guidata dallo staff tecnico ha mostrato una buona capacità di mantenere l’equilibrio tra fase offensiva e difensiva, soprattutto nelle partite casalinghe.

Statistiche stagionali Latina

Partite giocate: 26

Vittorie: 9

Pareggi: 9

Sconfitte: 8

Gol segnati: 29

Gol subiti: 30

Media gol segnati: 1.12 a partita

Media gol subiti: 1.15 a partita

Possesso medio: 50%

Focus sui Dati Chiave – Latina

Produzione offensiva

Gol segnati ███████████ 1.12

Tiri in porta ████████████ 4.6

Occasioni create ████████████ 4.9

Il Latina tende a costruire le proprie occasioni attraverso manovre organizzate e sfruttando gli inserimenti dei centrocampisti.

Analisi del Sorrento

Il Sorrento è una squadra molto disciplinata dal punto di vista tattico. Il club campano ha dimostrato durante la stagione di poter competere con grande determinazione, puntando su un gioco basato sulle ripartenze rapide e sulla solidità difensiva.

Il Sorrento è spesso una squadra difficile da affrontare perché mantiene grande compattezza tra i reparti.

Statistiche stagionali Sorrento

Partite giocate: 26

Vittorie: 10

Pareggi: 7

Sconfitte: 9

Gol segnati: 31

Gol subiti: 32

Media gol segnati: 1.19 a partita

Media gol subiti: 1.23 a partita

Possesso medio: 48%

Focus sui Dati Chiave – Sorrento

Prestazioni offensive

Gol segnati ████████████ 1.19

Tiri in porta ████████████ 4.8

Occasioni create ████████████ 5.0

Il Sorrento mostra una produzione offensiva leggermente superiore rispetto al Latina.

Confronto statistico tra le squadre

Comparazione media per partita

Categoria Latina Sorrento

Gol segnati 1.12 1.19

Gol subiti 1.15 1.23

Tiri in porta 4.6 4.8

Possesso palla 50% 48%

Grafico comparativo

Produzione offensiva

Latina ███████████

Sorrento ████████████

Solidità difensiva

Latina ████████████

Sorrento ███████████

Il Latina appare leggermente più equilibrato dal punto di vista difensivo.

Il fattore campo

Lo Stadio Domenico Francioni rappresenta uno dei principali punti di forza del Latina. La squadra riesce spesso a esprimere un gioco più efficace davanti al proprio pubblico.

Prestazioni Latina in casa

Partite in casa: 13

Vittorie: 5

Pareggi: 5

Sconfitte: 3

Gol segnati: 16

Gol subiti: 13

Focus sui Dati Chiave – rendimento interno

Distribuzione risultati

Vittorie ██████████ 38%

Pareggi ██████████ 38%

Sconfitte ██████ 24%

Il Latina riesce spesso a mantenere una buona stabilità nelle partite casalinghe.

Chiavi tattiche della partita

Controllo del centrocampo

Il Latina cercherà di gestire il ritmo della gara attraverso il possesso palla.

Transizioni del Sorrento

La squadra ospite proverà a sfruttare la velocità nelle ripartenze.

Compattezza difensiva

Entrambe le squadre punteranno a mantenere una struttura difensiva solida.

Palle inattive

Le situazioni da calcio piazzato potrebbero risultare decisive.

Pronostico Latina vs Sorrento

Considerando il rendimento stagionale delle due squadre e il fattore campo, la partita appare molto equilibrata e aperta a diversi scenari.

Il Latina potrebbe sfruttare il sostegno del pubblico e una maggiore stabilità difensiva, mentre il Sorrento ha dimostrato di poter essere pericoloso nelle ripartenze.

Pronostico finale

Latina 2 – 1 Sorrento

Ci si può aspettare una partita combattuta e tattica, con il Latina leggermente favorito grazie al fattore campo nella sfida di Serie C Girone C.