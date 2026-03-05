Pronostico Latina vs Sorrento

La Serie C italiana – Girone C continua a offrire incontri molto equilibrati e ricchi di tensione competitiva. Tra le partite più interessanti della giornata troviamo la sfida tra Latina e Sorrento, due squadre che stanno vivendo una stagione caratterizzata da grande equilibrio e da una lotta serrata per migliorare la propria posizione in classifica.
Il match si disputerà allo Stadio Domenico Francioni di Latina, un campo tradizionalmente difficile per le squadre ospiti. Il Latina cercherà di sfruttare il fattore campo e il sostegno del pubblico, mentre il Sorrento proverà a confermare la propria solidità tattica e la capacità di ottenere punti anche in trasferta.
Analizziamo il rendimento delle due squadre, le statistiche della stagione e i principali fattori che potrebbero influenzare il risultato della partita.
Analisi del Latina
Il Latina è una squadra che negli ultimi anni ha costruito il proprio gioco su una struttura difensiva compatta e su un centrocampo molto dinamico. La squadra laziale tende a controllare il ritmo della partita attraverso il possesso palla e un gioco ordinato.
La formazione guidata dallo staff tecnico ha mostrato una buona capacità di mantenere l’equilibrio tra fase offensiva e difensiva, soprattutto nelle partite casalinghe.
Statistiche stagionali Latina
Partite giocate: 26
Vittorie: 9
Pareggi: 9
Sconfitte: 8
Gol segnati: 29
Gol subiti: 30
Media gol segnati: 1.12 a partita
Media gol subiti: 1.15 a partita
Possesso medio: 50%
Focus sui Dati Chiave – Latina
Produzione offensiva
Gol segnati ███████████ 1.12
Tiri in porta ████████████ 4.6
Occasioni create ████████████ 4.9
Il Latina tende a costruire le proprie occasioni attraverso manovre organizzate e sfruttando gli inserimenti dei centrocampisti.
Analisi del Sorrento
Il Sorrento è una squadra molto disciplinata dal punto di vista tattico. Il club campano ha dimostrato durante la stagione di poter competere con grande determinazione, puntando su un gioco basato sulle ripartenze rapide e sulla solidità difensiva.
Il Sorrento è spesso una squadra difficile da affrontare perché mantiene grande compattezza tra i reparti.
Statistiche stagionali Sorrento
Partite giocate: 26
Vittorie: 10
Pareggi: 7
Sconfitte: 9
Gol segnati: 31
Gol subiti: 32
Media gol segnati: 1.19 a partita
Media gol subiti: 1.23 a partita
Possesso medio: 48%
Focus sui Dati Chiave – Sorrento
Prestazioni offensive
Gol segnati ████████████ 1.19
Tiri in porta ████████████ 4.8
Occasioni create ████████████ 5.0
Il Sorrento mostra una produzione offensiva leggermente superiore rispetto al Latina.
Confronto statistico tra le squadre
Comparazione media per partita
Categoria Latina Sorrento
Gol segnati 1.12 1.19
Gol subiti 1.15 1.23
Tiri in porta 4.6 4.8
Possesso palla 50% 48%
Grafico comparativo
Produzione offensiva
Latina ███████████
Sorrento ████████████
Solidità difensiva
Latina ████████████
Sorrento ███████████
Il Latina appare leggermente più equilibrato dal punto di vista difensivo.
Il fattore campo
Lo Stadio Domenico Francioni rappresenta uno dei principali punti di forza del Latina. La squadra riesce spesso a esprimere un gioco più efficace davanti al proprio pubblico.
Prestazioni Latina in casa
Partite in casa: 13
Vittorie: 5
Pareggi: 5
Sconfitte: 3
Gol segnati: 16
Gol subiti: 13
Focus sui Dati Chiave – rendimento interno
Distribuzione risultati
Vittorie ██████████ 38%
Pareggi ██████████ 38%
Sconfitte ██████ 24%
Il Latina riesce spesso a mantenere una buona stabilità nelle partite casalinghe.
Chiavi tattiche della partita
Controllo del centrocampo
Il Latina cercherà di gestire il ritmo della gara attraverso il possesso palla.
Transizioni del Sorrento
La squadra ospite proverà a sfruttare la velocità nelle ripartenze.
Compattezza difensiva
Entrambe le squadre punteranno a mantenere una struttura difensiva solida.
Palle inattive
Le situazioni da calcio piazzato potrebbero risultare decisive.
Pronostico Latina vs Sorrento
Considerando il rendimento stagionale delle due squadre e il fattore campo, la partita appare molto equilibrata e aperta a diversi scenari.
Il Latina potrebbe sfruttare il sostegno del pubblico e una maggiore stabilità difensiva, mentre il Sorrento ha dimostrato di poter essere pericoloso nelle ripartenze.
Pronostico finale
Latina 2 – 1 Sorrento
Ci si può aspettare una partita combattuta e tattica, con il Latina leggermente favorito grazie al fattore campo nella sfida di Serie C Girone C.