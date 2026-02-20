La sfida tra Larne FC e Carrick Rangers, valida per la NIFL Premiership, in programma il 20 Febbraio 2026, rappresenta un confronto importante nella parte alta e medio-bassa della classifica del massimo campionato nordirlandese.

Il match si giocherà all’Inver Park, stadio compatto con circa 3.000 posti, dove il Larne ha costruito negli ultimi anni una vera e propria roccaforte.

Situazione in Classifica

Dopo circa 26 giornate di campionato:

Il Larne occupa stabilmente una posizione tra le prime due o tre della classifica, con una media di circa 2,1 punti a partita.

Il Carrick Rangers si trova nella parte bassa, con una media di circa 0,9 punti per gara.

Il divario tecnico e di rendimento stagionale è significativo.

Stato di Forma Recente

Larne – Ultime 10 Partite

Il Larne è una delle squadre più complete del campionato: compatta in difesa, rapida nelle transizioni e molto efficace sulle palle inattive.

Rendimento interno:

Media gol segnati in casa: 2,3

Media gol subiti in casa: 0,8

Percentuale vittorie casalinghe: circa 70%

Inver Park è uno dei campi più difficili della lega.

Carrick Rangers – Ultime 10 Partite

Vittorie: 2

Pareggi: 3

Sconfitte: 5

Media gol segnati: 1,0

Media gol subiti: 1,9

Percentuale Over 2.5: 58%

Il Carrick Rangers tende a difendere con blocco basso, cercando ripartenze veloci. Tuttavia, la squadra fatica contro avversari con maggiore qualità tecnica.

Rendimento in trasferta:

Media gol segnati: 0,9

Media gol subiti: 2,1

Clean sheet esterni: 15%

Le difficoltà difensive fuori casa rappresentano un fattore determinante.

Confronti Diretti

Negli ultimi 10 incontri ufficiali tra Larne e Carrick Rangers:

Vittorie Larne: 8

Vittorie Carrick: 1

Pareggi: 1

Media gol totale: 2,9

Over 2.5: 65%

Il Larne ha dominato storicamente questo confronto, soprattutto nelle partite casalinghe.

Analisi del Campo: Inver Park

Inver Park presenta:

Terreno naturale compatto

Ambiente molto vicino al campo

Pressione intensa del pubblico

Nel mese di febbraio le condizioni climatiche in Irlanda del Nord possono essere fredde e ventose, fattore che favorisce squadre organizzate e fisicamente solide come il Larne.

Focus sui Dati Chiave

Produzione Offensiva

Larne

Tiri medi a partita: 15

Tiri in porta: 6

xG medio: 2,1

Carrick Rangers

Tiri medi: 9

Tiri in porta: 3

xG medio: 1,0

Il Larne produce quasi il doppio delle occasioni pericolose rispetto agli avversari.

Solidità Difensiva

Larne

Gol concessi: 0,9

Clean sheet: 50%

Carrick Rangers

Gol concessi: 1,9

Clean sheet: 20%

La differenza difensiva è netta.

Grafico Comparativo Prestazioni

Media Gol Segnati

Larne: 2,2

Carrick: 1,0

Media Gol Subiti

Larne: 0,9

Carrick: 1,9

Percentuale Vittorie Ultime 10

Larne: 70%

Carrick: 20%

I numeri evidenziano un forte vantaggio per la squadra di casa.

Lettura Tattica del Match

Il Larne probabilmente:

Imposterà pressing alto

Controllerà il possesso

Sfrutterà le corsie laterali

Il Carrick Rangers:

Difenderà con blocco molto basso

Cercherà di limitare i danni nel primo tempo

Proverà a sfruttare palle inattive

Se il Larne dovesse segnare nei primi 30 minuti, la partita potrebbe diventare a senso unico.

Pronostico Finale

Considerando:

Superiorità tecnica e tattica del Larne

Miglior rendimento interno

Storico nettamente favorevole

Difficoltà del Carrick in trasferta

Il pronostico principale è:

Vittoria Larne

Risultato probabile: 3-0

Pronostici alternativi coerenti con le statistiche:

Over 2.5 gol

Larne vince senza subire gol

Larne segna almeno 2 gol

Conclusione Professionale

La partita del 20 Febbraio 2026 di NIFL Premiership tra Larne e Carrick Rangers appare fortemente sbilanciata sulla carta. Il Larne è una delle squadre più solide del campionato, con grande rendimento interno e ottima organizzazione difensiva.

Il Carrick Rangers potrebbe cercare di contenere il risultato nella fase iniziale, ma sul lungo periodo la differenza tecnica e il fattore campo dovrebbero risultare determinanti.

Il Larne parte nettamente favorito per conquistare i tre punti davanti al proprio pubblico.