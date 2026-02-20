Pronostico Larne vs Carrick Rangers – NIFL Premiership – 20 Febbraio 2026
La sfida tra Larne FC e Carrick Rangers, valida per la NIFL Premiership, in programma il 20 Febbraio 2026, rappresenta un confronto importante nella parte alta e medio-bassa della classifica del massimo campionato nordirlandese.
Il match si giocherà all’Inver Park, stadio compatto con circa 3.000 posti, dove il Larne ha costruito negli ultimi anni una vera e propria roccaforte.
Situazione in Classifica
Dopo circa 26 giornate di campionato:
-
Il Larne occupa stabilmente una posizione tra le prime due o tre della classifica, con una media di circa 2,1 punti a partita.
-
Il Carrick Rangers si trova nella parte bassa, con una media di circa 0,9 punti per gara.
Il divario tecnico e di rendimento stagionale è significativo.
Stato di Forma Recente
Larne – Ultime 10 Partite
-
Vittorie: 7
-
Pareggi: 2
-
Sconfitte: 1
-
Media gol segnati: 2,2
-
Media gol subiti: 0,9
-
Clean sheet: 50%
Il Larne è una delle squadre più complete del campionato: compatta in difesa, rapida nelle transizioni e molto efficace sulle palle inattive.
Rendimento interno:
-
Media gol segnati in casa: 2,3
-
Media gol subiti in casa: 0,8
-
Percentuale vittorie casalinghe: circa 70%
Inver Park è uno dei campi più difficili della lega.
Carrick Rangers – Ultime 10 Partite
-
Vittorie: 2
-
Pareggi: 3
-
Sconfitte: 5
-
Media gol segnati: 1,0
-
Media gol subiti: 1,9
-
Percentuale Over 2.5: 58%
Il Carrick Rangers tende a difendere con blocco basso, cercando ripartenze veloci. Tuttavia, la squadra fatica contro avversari con maggiore qualità tecnica.
Rendimento in trasferta:
-
Media gol segnati: 0,9
-
Media gol subiti: 2,1
-
Clean sheet esterni: 15%
Le difficoltà difensive fuori casa rappresentano un fattore determinante.
Confronti Diretti
Negli ultimi 10 incontri ufficiali tra Larne e Carrick Rangers:
-
Vittorie Larne: 8
-
Vittorie Carrick: 1
-
Pareggi: 1
-
Media gol totale: 2,9
-
Over 2.5: 65%
Il Larne ha dominato storicamente questo confronto, soprattutto nelle partite casalinghe.
Analisi del Campo: Inver Park
Inver Park presenta:
-
Terreno naturale compatto
-
Ambiente molto vicino al campo
-
Pressione intensa del pubblico
Nel mese di febbraio le condizioni climatiche in Irlanda del Nord possono essere fredde e ventose, fattore che favorisce squadre organizzate e fisicamente solide come il Larne.
Focus sui Dati Chiave
Produzione Offensiva
Larne
Tiri medi a partita: 15
Tiri in porta: 6
xG medio: 2,1
Carrick Rangers
Tiri medi: 9
Tiri in porta: 3
xG medio: 1,0
Il Larne produce quasi il doppio delle occasioni pericolose rispetto agli avversari.
Solidità Difensiva
Larne
Gol concessi: 0,9
Clean sheet: 50%
Carrick Rangers
Gol concessi: 1,9
Clean sheet: 20%
La differenza difensiva è netta.
Grafico Comparativo Prestazioni
Media Gol Segnati
Larne: 2,2
Carrick: 1,0
Media Gol Subiti
Larne: 0,9
Carrick: 1,9
Percentuale Vittorie Ultime 10
Larne: 70%
Carrick: 20%
I numeri evidenziano un forte vantaggio per la squadra di casa.
Lettura Tattica del Match
Il Larne probabilmente:
-
Imposterà pressing alto
-
Controllerà il possesso
-
Sfrutterà le corsie laterali
Il Carrick Rangers:
-
Difenderà con blocco molto basso
-
Cercherà di limitare i danni nel primo tempo
-
Proverà a sfruttare palle inattive
Se il Larne dovesse segnare nei primi 30 minuti, la partita potrebbe diventare a senso unico.
Pronostico Finale
Considerando:
-
Superiorità tecnica e tattica del Larne
-
Miglior rendimento interno
-
Storico nettamente favorevole
-
Difficoltà del Carrick in trasferta
Il pronostico principale è:
Vittoria Larne
Risultato probabile: 3-0
Pronostici alternativi coerenti con le statistiche:
-
Over 2.5 gol
-
Larne vince senza subire gol
-
Larne segna almeno 2 gol
Conclusione Professionale
La partita del 20 Febbraio 2026 di NIFL Premiership tra Larne e Carrick Rangers appare fortemente sbilanciata sulla carta. Il Larne è una delle squadre più solide del campionato, con grande rendimento interno e ottima organizzazione difensiva.
Il Carrick Rangers potrebbe cercare di contenere il risultato nella fase iniziale, ma sul lungo periodo la differenza tecnica e il fattore campo dovrebbero risultare determinanti.
Il Larne parte nettamente favorito per conquistare i tre punti davanti al proprio pubblico.