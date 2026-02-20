 Salta al contenuto
Pronostico Larne vs Carrick Rangers – NIFL Premiership – 20 Febbraio 2026

Rossana Filippi
3 min
Larne Carrick Rangers

La sfida tra Larne FC e Carrick Rangers, valida per la NIFL Premiership, in programma il 20 Febbraio 2026, rappresenta un confronto importante nella parte alta e medio-bassa della classifica del massimo campionato nordirlandese.

Il match si giocherà all’Inver Park, stadio compatto con circa 3.000 posti, dove il Larne ha costruito negli ultimi anni una vera e propria roccaforte.

Situazione in Classifica

Dopo circa 26 giornate di campionato:

Il divario tecnico e di rendimento stagionale è significativo.

Stato di Forma Recente

Larne – Ultime 10 Partite

Il Larne è una delle squadre più complete del campionato: compatta in difesa, rapida nelle transizioni e molto efficace sulle palle inattive.

Rendimento interno:

  • Media gol segnati in casa: 2,3

  • Media gol subiti in casa: 0,8

  • Percentuale vittorie casalinghe: circa 70%

Inver Park è uno dei campi più difficili della lega.

Carrick Rangers – Ultime 10 Partite

  • Vittorie: 2

  • Pareggi: 3

  • Sconfitte: 5

  • Media gol segnati: 1,0

  • Media gol subiti: 1,9

  • Percentuale Over 2.5: 58%

Il Carrick Rangers tende a difendere con blocco basso, cercando ripartenze veloci. Tuttavia, la squadra fatica contro avversari con maggiore qualità tecnica.

Rendimento in trasferta:

  • Media gol segnati: 0,9

  • Media gol subiti: 2,1

  • Clean sheet esterni: 15%

Le difficoltà difensive fuori casa rappresentano un fattore determinante.

Confronti Diretti

Negli ultimi 10 incontri ufficiali tra Larne e Carrick Rangers:

  • Vittorie Larne: 8

  • Vittorie Carrick: 1

  • Pareggi: 1

  • Media gol totale: 2,9

  • Over 2.5: 65%

Il Larne ha dominato storicamente questo confronto, soprattutto nelle partite casalinghe.

Analisi del Campo: Inver Park

Inver Park presenta:

  • Terreno naturale compatto

  • Ambiente molto vicino al campo

  • Pressione intensa del pubblico

Nel mese di febbraio le condizioni climatiche in Irlanda del Nord possono essere fredde e ventose, fattore che favorisce squadre organizzate e fisicamente solide come il Larne.

Focus sui Dati Chiave

Produzione Offensiva

Larne
Tiri medi a partita: 15
Tiri in porta: 6
xG medio: 2,1

Carrick Rangers
Tiri medi: 9
Tiri in porta: 3
xG medio: 1,0

Il Larne produce quasi il doppio delle occasioni pericolose rispetto agli avversari.

Solidità Difensiva

Larne
Gol concessi: 0,9
Clean sheet: 50%

Carrick Rangers
Gol concessi: 1,9
Clean sheet: 20%

La differenza difensiva è netta.

Grafico Comparativo Prestazioni

Media Gol Segnati
Larne: 2,2
Carrick: 1,0

Media Gol Subiti
Larne: 0,9
Carrick: 1,9

Percentuale Vittorie Ultime 10
Larne: 70%
Carrick: 20%

I numeri evidenziano un forte vantaggio per la squadra di casa.

Lettura Tattica del Match

Il Larne probabilmente:

  • Imposterà pressing alto

  • Controllerà il possesso

  • Sfrutterà le corsie laterali

Il Carrick Rangers:

  • Difenderà con blocco molto basso

  • Cercherà di limitare i danni nel primo tempo

  • Proverà a sfruttare palle inattive

Se il Larne dovesse segnare nei primi 30 minuti, la partita potrebbe diventare a senso unico.

Pronostico Finale

Considerando:

  • Superiorità tecnica e tattica del Larne

  • Miglior rendimento interno

  • Storico nettamente favorevole

  • Difficoltà del Carrick in trasferta

Il pronostico principale è:

Vittoria Larne

Risultato probabile: 3-0

Pronostici alternativi coerenti con le statistiche:

  • Over 2.5 gol

  • Larne vince senza subire gol

  • Larne segna almeno 2 gol

Conclusione Professionale

La partita del 20 Febbraio 2026 di NIFL Premiership tra Larne e Carrick Rangers appare fortemente sbilanciata sulla carta. Il Larne è una delle squadre più solide del campionato, con grande rendimento interno e ottima organizzazione difensiva.

Il Carrick Rangers potrebbe cercare di contenere il risultato nella fase iniziale, ma sul lungo periodo la differenza tecnica e il fattore campo dovrebbero risultare determinanti.

Il Larne parte nettamente favorito per conquistare i tre punti davanti al proprio pubblico.

