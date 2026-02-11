 Salta al contenuto
Pronostico La Fiorita vs Fiorentino – Campionato Sammarinese – 11 Febbraio 2026

Caterina Toro
3 min

Analisi completa della partita

Competizione: Campionato Sammarinese di Calcio 2025/2026
Data: 11 Febbraio 2026
Partita: La Fiorita vs Fiorentino
Orario: 16:15
Fase: Stagione regolare

La sfida tra La Fiorita e Fiorentino rappresenta uno degli incontri più interessanti della giornata nel Campionato Sammarinese, mettendo di fronte una delle squadre più solide e ambiziose del torneo contro una formazione che alterna buone prestazioni a momenti di difficoltà.

Situazione di classifica

La Fiorita occupa stabilmente le prime posizioni della classifica, confermandosi come una delle realtà più competitive del campionato. La squadra mostra continuità di rendimento, equilibrio tattico e una delle migliori difese del torneo.

Il Fiorentino, invece, si colloca nella zona medio-bassa della classifica. Pur avendo individualità interessanti, paga una certa discontinuità nei risultati e una fase difensiva non sempre affidabile.

Confronto generale:

Forma recente delle squadre

La Fiorita – ultime 6 partite

La Fiorita arriva a questo incontro in buone condizioni, mostrando solidità difensiva e grande capacità di gestione del match, soprattutto quando passa in vantaggio.

Fiorentino – ultime 6 partite

  • Vittorie: 2

  • Pareggi: 1

  • Sconfitte: 3

  • Media gol segnati: 1,1 a partita

  • Media gol subiti: 1,6 a partita

Il Fiorentino fatica a mantenere equilibrio difensivo contro avversari di livello superiore e tende a concedere spazi nelle fasi centrali della gara.

Analisi grafica delle statistiche (descrizione editoriale)

Andamento forma recente

La Fiorita: V V V N V P Fiorentino: P V P N V P

Media gol totali per partita

La Fiorita: 2,8 Fiorentino: 2,7

La differenza principale emerge nella distribuzione dei gol: La Fiorita segna con continuità e concede poco, mentre il Fiorentino subisce spesso nei momenti chiave.

Confronti diretti (H2H)

Negli ultimi scontri diretti:

  • La Fiorita nettamente avanti nel bilancio complessivo

  • Fiorentino competitivo solo in partite molto chiuse

  • Prevalenza di vittorie di La Fiorita con scarto contenuto

Storico recente

La Fiorita: V V V N Fiorentino: P P P N

Il fattore tecnico e l’esperienza incidono chiaramente a favore della squadra di casa.

Analisi tattica e del campo

La Fiorita imposta il match su un possesso palla ordinato, con linee compatte e pressing alto nella metà campo avversaria. Il Fiorentino tende ad abbassarsi, cercando ripartenze veloci, ma soffre quando è costretto a difendere a lungo.

Elementi chiave:

  • controllo del ritmo da parte de La Fiorita

  • difficoltà del Fiorentino nella fase di uscita palla

  • maggiore profondità della rosa della squadra di casa

Pronostico finale

Considerando:

  • la forma recente

  • la posizione in classifica

  • i precedenti diretti

  • la maggiore solidità difensiva

Pronostico consigliato:
Vittoria La Fiorita

Pronostici alternativi:

  • La Fiorita vincente + Under 3.5 gol

  • Fiorentino Under 1.5 gol

  • La Fiorita vincente a primo tempo o finale

Risultato esatto suggerito

La Fiorita 2–0 Fiorentino
oppure
La Fiorita 2–1 Fiorentino

Conclusione

La Fiorita parte nettamente favorita grazie a un’organizzazione superiore, maggiore qualità individuale e un rendimento costante. Il Fiorentino dovrà disputare una gara perfetta sul piano difensivo per restare in partita, ma i numeri indicano un match indirizzato verso la squadra di casa.

