Pronostico Juventus vs Como – Serie A – 21 Febbraio 2026
La sfida tra Juventus e Como, valida per la 25ª giornata di Serie A 2025/2026 e in programma il 21 Febbraio 2026 all’Allianz Stadium di Torino, rappresenta un confronto tra una squadra in piena corsa per le prime posizioni europee e una neopromossa impegnata nella lotta per la salvezza.
Analisi dello stato di forma
Juventus
La Juventus arriva a questa gara con un rendimento solido:
-
Posizione in classifica: 3ª
-
Punti: 49
-
Media punti: 2,04 a partita
-
Gol segnati: 43
-
Gol subiti: 22
-
Media gol segnati: 1,78 a partita
-
Media gol subiti: 0,91 a partita
-
Expected Goals (xG): 1,85 per partita
-
Clean sheet: 11 in 24 giornate
La squadra bianconera mostra equilibrio tra fase offensiva e difensiva. L’indice xG superiore alla media gol segnati indica una produzione offensiva costante e sostenibile.
In casa, la Juventus ha raccolto:
-
26 punti su 12 partite
-
Media punti interna: 2,21
-
24 gol segnati, 9 subiti
L’Allianz Stadium resta un fattore determinante.
Como
Il Como sta vivendo una stagione di assestamento nella massima serie:
-
Posizione in classifica: 15ª
-
Punti: 26
-
Media punti: 1,08 a partita
-
Gol segnati: 27
-
Gol subiti: 41
-
Media gol segnati: 1,12 a partita
-
Media gol subiti: 1,70 a partita
-
Expected Goals (xG): 1,05 per partita
Il dato difensivo è il principale punto critico. In trasferta la squadra fatica:
-
11 punti in 12 partite
-
Media punti esterna: 0,88
-
12 gol segnati, 25 subiti
La differenza reti fuori casa è significativa e incide sulle probabilità di risultato.
Confronto statistico diretto
Dalle grafiche sopra emerge:
-
La Juventus produce quasi 0,7 gol in più a partita rispetto al Como.
-
Il dato xG conferma la superiorità offensiva bianconera.
-
Il rendimento interno della Juventus è nettamente superiore al rendimento esterno del Como.
La forbice statistica è coerente con la differenza di classifica.
Analisi tattica
Juventus
Sistema prevalente: 3-5-2
-
Costruzione dal basso con difesa a tre.
-
Esterni molto alti che garantiscono ampiezza.
-
Attacco con doppia punta complementare (una più mobile, una più fisica).
-
Pressing organizzato nella metà campo avversaria.
Punto di forza: gestione del ritmo e controllo del possesso.
Punto critico: occasionali cali di concentrazione nelle ripartenze avversarie.
Como
Sistema prevalente: 4-2-3-1
-
Linea difensiva compatta.
-
Blocco medio-basso.
-
Transizioni rapide sugli esterni.
-
Ricerca frequente del contropiede.
Punto di forza: velocità negli spazi aperti.
Punto critico: difficoltà contro squadre che mantengono alto il possesso.
Contro una Juventus dominante territorialmente, il Como sarà costretto a difendersi a lungo.
Analisi del campo e fattore ambientale
L’Allianz Stadium presenta:
-
Campo in perfette condizioni.
-
Dimensioni ampie che favoriscono il gioco sulle fasce.
-
Media spettatori superiore ai 38.000.
-
Percentuale vittorie interne stagionale: 67%
Il fattore ambientale incide soprattutto nei primi 30 minuti, dove la Juventus tende a imporre un ritmo alto per sbloccare la gara.
Modello probabilistico
Basando la stima su:
-
Media gol segnati/subiti
-
xG
-
Rendimento casa/trasferta
-
Stato di forma ultime 5 partite
Probabilità stimate:
-
Vittoria Juventus: 64%
-
Pareggio: 22%
-
Vittoria Como: 14%
Probabilità Over 2.5: 56%
Probabilità entrambe le squadre a segno: 48%
Pronostico finale
La differenza di qualità, produzione offensiva e solidità difensiva, unita al fattore campo, indirizza il pronostico verso una vittoria interna.
Pronostico principale: Juventus vincente
Pronostico alternativo: Juventus -1 handicap asiatico
Risultato esatto stimato: Juventus 2 – 0 Como
La Juventus dovrebbe controllare il possesso e creare un numero superiore di occasioni da gol. Il Como potrebbe avere difficoltà a superare la linea difensiva bianconera, soprattutto in un contesto di pressione costante.
Sintesi professionale
-
Superiorità statistica Juventus confermata da xG e rendimento interno.
-
Como vulnerabile in trasferta.
-
Match che, salvo episodi imprevisti, appare orientato verso il segno 1.