Pronostico Juventus vs Como – Serie A – 21 Febbraio 2026

Gabriela Fiore
3 min
pronostico Juventus vs Como

La sfida tra Juventus e Como, valida per la 25ª giornata di Serie A 2025/2026 e in programma il 21 Febbraio 2026 all’Allianz Stadium di Torino, rappresenta un confronto tra una squadra in piena corsa per le prime posizioni europee e una neopromossa impegnata nella lotta per la salvezza.

Analisi dello stato di forma

Juventus

La Juventus arriva a questa gara con un rendimento solido:

La squadra bianconera mostra equilibrio tra fase offensiva e difensiva. L’indice xG superiore alla media gol segnati indica una produzione offensiva costante e sostenibile.

In casa, la Juventus ha raccolto:

  • 26 punti su 12 partite

  • Media punti interna: 2,21

  • 24 gol segnati, 9 subiti

L’Allianz Stadium resta un fattore determinante.

Como

Il Como sta vivendo una stagione di assestamento nella massima serie:

  • Posizione in classifica: 15ª

  • Punti: 26

  • Media punti: 1,08 a partita

  • Gol segnati: 27

  • Gol subiti: 41

  • Media gol segnati: 1,12 a partita

  • Media gol subiti: 1,70 a partita

  • Expected Goals (xG): 1,05 per partita

Il dato difensivo è il principale punto critico. In trasferta la squadra fatica:

  • 11 punti in 12 partite

  • Media punti esterna: 0,88

  • 12 gol segnati, 25 subiti

La differenza reti fuori casa è significativa e incide sulle probabilità di risultato.

Confronto statistico diretto

Dalle grafiche sopra emerge:

  1. La Juventus produce quasi 0,7 gol in più a partita rispetto al Como.

  2. Il dato xG conferma la superiorità offensiva bianconera.

  3. Il rendimento interno della Juventus è nettamente superiore al rendimento esterno del Como.

La forbice statistica è coerente con la differenza di classifica.

Analisi tattica

Juventus

Sistema prevalente: 3-5-2

  • Costruzione dal basso con difesa a tre.

  • Esterni molto alti che garantiscono ampiezza.

  • Attacco con doppia punta complementare (una più mobile, una più fisica).

  • Pressing organizzato nella metà campo avversaria.

Punto di forza: gestione del ritmo e controllo del possesso.
Punto critico: occasionali cali di concentrazione nelle ripartenze avversarie.

Como

Sistema prevalente: 4-2-3-1

  • Linea difensiva compatta.

  • Blocco medio-basso.

  • Transizioni rapide sugli esterni.

  • Ricerca frequente del contropiede.

Punto di forza: velocità negli spazi aperti.
Punto critico: difficoltà contro squadre che mantengono alto il possesso.

Contro una Juventus dominante territorialmente, il Como sarà costretto a difendersi a lungo.

Analisi del campo e fattore ambientale

L’Allianz Stadium presenta:

  • Campo in perfette condizioni.

  • Dimensioni ampie che favoriscono il gioco sulle fasce.

  • Media spettatori superiore ai 38.000.

  • Percentuale vittorie interne stagionale: 67%

Il fattore ambientale incide soprattutto nei primi 30 minuti, dove la Juventus tende a imporre un ritmo alto per sbloccare la gara.

Modello probabilistico

Basando la stima su:

  • Media gol segnati/subiti

  • xG

  • Rendimento casa/trasferta

  • Stato di forma ultime 5 partite

Probabilità stimate:

  • Vittoria Juventus: 64%

  • Pareggio: 22%

  • Vittoria Como: 14%

Probabilità Over 2.5: 56%
Probabilità entrambe le squadre a segno: 48%

Pronostico finale

La differenza di qualità, produzione offensiva e solidità difensiva, unita al fattore campo, indirizza il pronostico verso una vittoria interna.

Pronostico principale: Juventus vincente
Pronostico alternativo: Juventus -1 handicap asiatico
Risultato esatto stimato: Juventus 2 – 0 Como

La Juventus dovrebbe controllare il possesso e creare un numero superiore di occasioni da gol. Il Como potrebbe avere difficoltà a superare la linea difensiva bianconera, soprattutto in un contesto di pressione costante.

Sintesi professionale

  • Superiorità statistica Juventus confermata da xG e rendimento interno.

  • Como vulnerabile in trasferta.

  • Match che, salvo episodi imprevisti, appare orientato verso il segno 1.

