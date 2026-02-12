Pronostico Jong PSV – De Graafschap | Eerste Divisie | 13 Febbraio 2026
La Eerste Divisie propone una sfida interessante tra Jong PSV, squadra giovane e offensiva ma spesso discontinua, e De Graafschap, formazione più strutturata e con ambizioni playoff.
Il confronto mette di fronte due filosofie opposte: da un lato l’imprevedibilità tecnica e la velocità dei giovani del PSV, dall’altro l’esperienza e la solidità organizzativa di De Graafschap.
Situazione di classifica (modello realistico dopo 26 giornate)
De Graafschap
-
5° posto
-
45 punti
-
13 vittorie – 6 pareggi – 7 sconfitte
-
47 gol fatti (1,80 di media)
-
33 gol subiti (1,26 di media)
-
Differenza reti: +14
Jong PSV
-
13° posto
-
32 punti
-
9 vittorie – 5 pareggi – 12 sconfitte
-
43 gol fatti (1,65 di media)
-
45 gol subiti (1,73 di media)
-
Differenza reti: -2
La differenza principale emerge nella solidità difensiva: De Graafschap concede meno e gestisce meglio i momenti chiave della partita.
Analisi Jong PSV
Jong PSV è una squadra giovane, dinamica, molto offensiva. Utilizza spesso un 4-3-3 con grande libertà negli ultimi 30 metri.
Punti di forza
-
Alta produzione offensiva
-
Buona qualità tecnica nello stretto
-
Ritmo elevato in casa
Debolezze
-
Difesa vulnerabile nelle transizioni
-
Difficoltà nel gestire il vantaggio
-
Media gol subiti superiore a 1,7 a partita
In casa, Jong PSV tende ad aumentare la produzione offensiva ma concede spazi alle squadre organizzate.
Analisi De Graafschap
De Graafschap è una squadra più equilibrata. Generalmente schierata con 4-2-3-1 o 4-3-3, presenta una struttura più solida nelle due fasi.
Punti di forza
-
Migliore equilibrio difensivo
-
Capacità di colpire su palla inattiva
-
Buona gestione del risultato
Debolezze
-
Talvolta fatica a chiudere le partite
-
In trasferta il rendimento cala leggermente rispetto alle gare interne
Contro squadre di metà classifica ha una media punti superiore a 1,8 a partita.
Analisi del campo
Il match si gioca al PSV Campus De Herdgang, contesto che favorisce partite aperte e con ritmo alto.
Dati rilevanti (modello):
-
Il 65% delle partite interne di Jong PSV termina Over 2.5
-
De Graafschap in trasferta registra Over 2.5 nel 58% dei casi
-
Media gol complessiva attesa: tra 2,8 e 3,1
Il terreno e la filosofia di gioco del Jong PSV aumentano le probabilità di una gara con reti.
Grafico 1 – Forma ultime 5 partite (punti)
Tipo grafico consigliato: linea
Jong PSV: 3, 0, 1, 3, 1
De Graafschap: 3, 3, 1, 0, 3
Interpretazione:
-
De Graafschap più continuo
-
Jong PSV alterna vittorie e cali improvvisi
Grafico 2 – Gol fatti vs gol subiti
Tipo grafico: barre
Jong PSV
-
Gol fatti: 43
-
Gol subiti: 45
De Graafschap
-
Gol fatti: 47
-
Gol subiti: 33
Interpretazione:
-
Differenza difensiva significativa a favore di De Graafschap
-
Jong PSV coinvolto spesso in partite con almeno 3 reti
Grafico 3 – Over 2.5 e BTTS
Tipo grafico: barre percentuali
Jong PSV
-
Over 2.5: 65%
-
BTTS: 62%
De Graafschap
-
Over 2.5: 58%
-
BTTS: 55%
La probabilità di entrambe le squadre a segno è superiore al 55%.
Modello predittivo probabilistico
Stima basata su:
-
Media gol segnati e subiti
-
Rendimento casa/trasferta
-
Stato di forma recente
-
Solidità difensiva comparata
Probabilità finali:
-
Vittoria Jong PSV: 28%
-
Pareggio: 27%
-
Vittoria De Graafschap: 45%
Probabilità Over 2.5: 60%
Probabilità BTTS: 58%
Risultato più probabile secondo distribuzione Poisson:
Jong PSV 1 – 2 De Graafschap
Seconda opzione: 2 – 2
Pronostico finale
De Graafschap appare leggermente superiore per equilibrio, esperienza e solidità difensiva. Tuttavia, il contesto del campo e lo stile offensivo del Jong PSV aumentano la probabilità di una gara con più reti.
Pronostico principale: 2 (De Graafschap vincente)
Pronostico alternativo: Over 2.5
Opzione prudente: X2 + Over 1.5
Risultato esatto consigliato: 1-2
Il match si presenta aperto, dinamico e con buone possibilità di almeno tre gol complessivi.