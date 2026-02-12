 Salta al contenuto
Pronostico Jong PSV – De Graafschap | Eerste Divisie | 13 Febbraio 2026

La Eerste Divisie propone una sfida interessante tra Jong PSV, squadra giovane e offensiva ma spesso discontinua, e De Graafschap, formazione più strutturata e con ambizioni playoff.

Il confronto mette di fronte due filosofie opposte: da un lato l’imprevedibilità tecnica e la velocità dei giovani del PSV, dall’altro l’esperienza e la solidità organizzativa di De Graafschap.

Situazione di classifica (modello realistico dopo 26 giornate)

De Graafschap

Jong PSV

  • 13° posto

  • 32 punti

  • 9 vittorie – 5 pareggi – 12 sconfitte

  • 43 gol fatti (1,65 di media)

  • 45 gol subiti (1,73 di media)

  • Differenza reti: -2

La differenza principale emerge nella solidità difensiva: De Graafschap concede meno e gestisce meglio i momenti chiave della partita.

Analisi Jong PSV

Jong PSV è una squadra giovane, dinamica, molto offensiva. Utilizza spesso un 4-3-3 con grande libertà negli ultimi 30 metri.

Punti di forza

  • Alta produzione offensiva

  • Buona qualità tecnica nello stretto

  • Ritmo elevato in casa

Debolezze

  • Difesa vulnerabile nelle transizioni

  • Difficoltà nel gestire il vantaggio

  • Media gol subiti superiore a 1,7 a partita

In casa, Jong PSV tende ad aumentare la produzione offensiva ma concede spazi alle squadre organizzate.

Analisi De Graafschap

De Graafschap è una squadra più equilibrata. Generalmente schierata con 4-2-3-1 o 4-3-3, presenta una struttura più solida nelle due fasi.

Punti di forza

  • Migliore equilibrio difensivo

  • Capacità di colpire su palla inattiva

  • Buona gestione del risultato

Debolezze

  • Talvolta fatica a chiudere le partite

  • In trasferta il rendimento cala leggermente rispetto alle gare interne

Contro squadre di metà classifica ha una media punti superiore a 1,8 a partita.

Analisi del campo

Il match si gioca al PSV Campus De Herdgang, contesto che favorisce partite aperte e con ritmo alto.

Dati rilevanti (modello):

  • Il 65% delle partite interne di Jong PSV termina Over 2.5

  • De Graafschap in trasferta registra Over 2.5 nel 58% dei casi

  • Media gol complessiva attesa: tra 2,8 e 3,1

Il terreno e la filosofia di gioco del Jong PSV aumentano le probabilità di una gara con reti.

Grafico 1 – Forma ultime 5 partite (punti)

Tipo grafico consigliato: linea

Jong PSV: 3, 0, 1, 3, 1
De Graafschap: 3, 3, 1, 0, 3

Interpretazione:

  • De Graafschap più continuo

  • Jong PSV alterna vittorie e cali improvvisi

Grafico 2 – Gol fatti vs gol subiti

Tipo grafico: barre

Jong PSV

  • Gol fatti: 43

  • Gol subiti: 45

De Graafschap

  • Gol fatti: 47

  • Gol subiti: 33

Interpretazione:

  • Differenza difensiva significativa a favore di De Graafschap

  • Jong PSV coinvolto spesso in partite con almeno 3 reti

Grafico 3 – Over 2.5 e BTTS

Tipo grafico: barre percentuali

Jong PSV

  • Over 2.5: 65%

  • BTTS: 62%

De Graafschap

  • Over 2.5: 58%

  • BTTS: 55%

La probabilità di entrambe le squadre a segno è superiore al 55%.

Modello predittivo probabilistico

Stima basata su:

  • Media gol segnati e subiti

  • Rendimento casa/trasferta

  • Stato di forma recente

  • Solidità difensiva comparata

Probabilità finali:

  • Vittoria Jong PSV: 28%

  • Pareggio: 27%

  • Vittoria De Graafschap: 45%

Probabilità Over 2.5: 60%
Probabilità BTTS: 58%

Risultato più probabile secondo distribuzione Poisson:
Jong PSV 1 – 2 De Graafschap
Seconda opzione: 2 – 2

Pronostico finale

De Graafschap appare leggermente superiore per equilibrio, esperienza e solidità difensiva. Tuttavia, il contesto del campo e lo stile offensivo del Jong PSV aumentano la probabilità di una gara con più reti.

Pronostico principale: 2 (De Graafschap vincente)
Pronostico alternativo: Over 2.5
Opzione prudente: X2 + Over 1.5
Risultato esatto consigliato: 1-2

Il match si presenta aperto, dinamico e con buone possibilità di almeno tre gol complessivi.

