Pronostico Jagiellonia vs Fiorentina – UEFA Europa Conference League – 19 Febbraio 2026
La sfida tra Jagiellonia Białystok e Fiorentina, in programma il 19 Febbraio 2026 e valida per la UEFA Europa Conference League, mette di fronte una delle squadre più solide del campionato polacco e una formazione italiana con maggiore esperienza europea e qualità tecnica superiore.
Il match si giocherà allo Stadion Miejski di Białystok, impianto da circa 22.000 posti, dove la Jagiellonia mantiene un rendimento interno molto competitivo.
Contesto del campo
Lo Stadion Miejski presenta:
-
Superficie in erba naturale
-
Capienza: circa 22.000 spettatori
-
Percentuale vittorie interne Jagiellonia ultime due stagioni: 67%
-
Media gol concessi in casa: 1,0
Le temperature a febbraio in Polonia possono oscillare tra -2° e 4°, fattore che potrebbe influire sul ritmo, specialmente nel primo tempo.
Stato di forma delle squadre
Jagiellonia
Ultime 10 gare ufficiali:
-
6 vittorie
-
2 pareggi
-
2 sconfitte
-
Media gol segnati: 1,8
-
Media gol subiti: 1,1
-
5 partite consecutive con almeno un gol realizzato
Statistiche stagionali medie:
-
Possesso medio: 50%
-
Tiri medi a partita: 12,7
-
Gol in casa: 2,0
Modulo prevalente: 4-2-3-1 con forte utilizzo delle fasce e buona organizzazione difensiva.
Il 46% dei gol arriva su azione manovrata, segno di buona qualità nella costruzione.
Fiorentina
Ultime 10 gare ufficiali:
-
7 vittorie
-
2 pareggi
-
1 sconfitta
-
Media gol segnati: 2,1
-
Media gol subiti: 1,0
-
8 gare consecutive con almeno un gol segnato
Statistiche stagionali medie:
-
Possesso medio: 57%
-
Tiri medi: 15,8
-
Gol in trasferta: 1,9
Modulo principale: 4-3-3 con costruzione dal basso e grande rotazione offensiva.
La Fiorentina produce il 41% delle reti nel secondo tempo, dimostrando capacità di gestione e intensità nella fase finale.
Confronto statistico
Media gol segnati
Jagiellonia: 1,8
Fiorentina: 2,1
Grafico comparativo:
Jagiellonia █████████████████
Fiorentina ████████████████████
Media gol subiti
Jagiellonia: 1,1
Fiorentina: 1,0
Grafico comparativo:
Jagiellonia ███████████
Fiorentina ██████████
Tiri medi a partita
Jagiellonia: 12,7
Fiorentina: 15,8
Grafico comparativo:
Jagiellonia ██████████████
Fiorentina ███████████████████
Analisi tattica
Ritmo iniziale
La Jagiellonia proverà a sfruttare la spinta del pubblico con pressione alta nei primi minuti.
Controllo tecnico
La Fiorentina cercherà di dominare il possesso e allargare il gioco, sfruttando le rotazioni tra esterni e mezzali.
Palle inattive
Entrambe le squadre mostrano buona pericolosità su corner e punizioni laterali, possibile chiave della partita.
Modello previsionale statistico
Il modello considera:
-
Media gol segnati e subiti
-
Produzione offensiva
-
Fattore campo
-
Differenza tecnica complessiva
Probabilità stimate:
Vittoria Jagiellonia: 28%
Pareggio: 29%
Vittoria Fiorentina: 43%
Risultati più probabili:
1-2 22%
1-1 19%
0-1 17%
2-2 12%
Pronostico finale
La Jagiellonia ha solidità interna e può rendere la partita equilibrata, soprattutto nel primo tempo. Tuttavia, la maggiore qualità tecnica, la produzione offensiva superiore e l’esperienza europea della Fiorentina la rendono favorita.
Pronostico consigliato:
Fiorentina vincente
Possibile risultato esatto: 1-2
Alternativa prudente: Over 1,5
Conclusione
Il match del 19 Febbraio 2026 in UEFA Europa Conference League tra Jagiellonia e Fiorentina si presenta competitivo ma con leggera superiorità tecnica della squadra italiana. Il fattore campo polacco può incidere, ma nel lungo periodo dei 90 minuti la profondità della rosa viola potrebbe fare la differenza.