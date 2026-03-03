 Salta al contenuto
Pronostico Ipswich vs Hull Championship 03 Marzo 2026

Ipswich vs Hull

La sfida tra Ipswich Town e Hull City, valida per la Championship inglese e in programma il 03 marzo 2026, rappresenta un confronto determinante nella corsa playoff e nella gestione della parte centrale della classifica. La Championship è notoriamente uno dei campionati più equilibrati d’Europa, dove ritmo, intensità fisica e continuità fanno la differenza.

Ipswich punta a consolidare la propria posizione in zona promozione, mentre Hull cerca punti preziosi per restare agganciato alla parte sinistra della classifica.

Situazione di Classifica

Dopo circa 35 giornate:

Ipswich

  • Posizione: 3ª
  • Punti: 64
  • Differenza reti: +18

Hull

  • Posizione: 11ª
  • Punti: 48
  • Differenza reti: +2

Ipswich ha mostrato maggiore continuità, soprattutto in casa, mentre Hull alterna prestazioni solide a cali di concentrazione.

Analisi dell’Ipswich

L’Ipswich è una delle squadre più dinamiche della Championship. Predilige un 4-2-3-1 con forte pressione alta e transizioni rapide sugli esterni.

Media stagionale Ipswich

  • Gol segnati: 1.78 a partita
  • Gol subiti: 1.12
  • Tiri medi: 15.3
  • Possesso medio: 57%
  • Media punti in casa: 2.05

Grafico rendimento Ipswich

Produzione offensiva
██████████████████

Solidità difensiva
████████████

L’Ipswich segna nel 82% delle partite interne e tende a sbloccare il risultato nei primi 30 minuti.

Analisi dell’Hull City

Hull adotta un sistema più prudente, spesso con linea difensiva compatta e ricerca di verticalizzazioni rapide.

Media stagionale Hull

  • Gol segnati: 1.34 a partita
  • Gol subiti: 1.29
  • Tiri medi: 11.7
  • Possesso medio: 49%
  • Media punti in trasferta: 1.28

Grafico Hull

Gol segnati
████████████

Gol subiti
██████████████

Hull concede maggiormente contro squadre con alto pressing e costruzione strutturata.

Analisi del Campo: Portman Road

Lo stadio Portman Road rappresenta un fattore determinante:

  • Vittorie interne Ipswich: 68%
  • Media gol totali: 2.7
  • Clean sheet interni: 46%

La pressione del pubblico e l’intensità iniziale dell’Ipswich influenzano fortemente il ritmo gara.

Confronto Statistico Diretto

Statistica Ipswich Hull
Gol medi segnati 1.78 1.34
Gol medi subiti 1.12 1.29
Possesso medio 57% 49%
Tiri medi 15.3 11.7

Ipswich presenta superiorità nel volume offensivo e nella gestione del possesso.

Chiavi della Partita

  1. Pressione iniziale Ipswich
  2. Capacità Hull di chiudere le linee centrali
  3. Gestione dei calci piazzati
  4. Intensità nella seconda metà gara

Se Hull riuscirà a mantenere equilibrio nei primi 25 minuti, potrà restare in partita più a lungo.

Scenario Probabile

  • Ipswich con maggiore controllo territoriale
  • Hull pronto a sfruttare contropiedi
  • Partita con almeno 2 reti complessive

La qualità offensiva e il fattore campo rendono Ipswich favorito.

Pronostico Finale

Pronostico principale: Ipswich vincente
Alternativa: Ipswich -0.25 Handicap
Opzione reti: Over 1.5

Risultato probabile: Ipswich 2-1 Hull oppure 2-0

Conclusione

La gara del 03 marzo 2026 di Championship tra Ipswich e Hull si presenta con un leggero ma chiaro vantaggio per i padroni di casa. I numeri stagionali, il rendimento interno e la produzione offensiva indicano un Ipswich più solido e continuo.

In un campionato competitivo come la Championship, la gestione dei dettagli sarà determinante, ma il contesto statistico suggerisce una prevalenza interna.

