Pronostico Instituto vs Atlético Tucumán – Liga Profesional Argentina – 19 Febbraio 2026
La sfida tra Instituto de Córdoba e Atlético Tucumán, in programma il 19 febbraio 2026 nella Liga Profesional Argentina, rappresenta un confronto equilibrato tra due squadre abituate a lottare nella zona centrale della classifica.
Il match si giocherà allo Stadio Juan Domingo Perón (Alta Córdoba), impianto tradizionalmente caldo e compatto, dove Instituto ha costruito gran parte dei propri risultati nelle ultime stagioni.
Di seguito un’analisi completa basata su dati statistici ufficiali delle ultime stagioni disponibili.
Stato di Forma Recente
Instituto (ultime 10 gare ufficiali)
-
Vittorie: 4
-
Pareggi: 3
-
Sconfitte: 3
-
Media gol segnati: 1,2
-
Media gol subiti: 1,0
-
Clean sheet: 4
In casa, Instituto ha conquistato oltre il 60% dei propri punti stagionali, dimostrando solidità difensiva e buona intensità nei primi 60 minuti.
Atlético Tucumán (ultime 10 gare ufficiali)
-
Vittorie: 3
-
Pareggi: 4
-
Sconfitte: 3
-
Media gol segnati: 1,1
-
Media gol subiti: 1,2
-
Clean sheet: 3
Atlético Tucumán tende ad avere un rendimento più irregolare in trasferta, con una media punti inferiore rispetto alle partite casalinghe.
Analisi Tattica
Instituto
Modulo prevalente: 4-4-2 compatto
Caratteristiche:
-
Pressione intensa nelle prime fasi
-
Linee ravvicinate
-
Ricerca del cross laterale
-
Buona organizzazione difensiva
Possesso medio: 49%
Tiri medi a partita: 10
Tiri in porta: 3,8
Instituto privilegia l’equilibrio e raramente si sbilancia in maniera eccessiva.
Atlético Tucumán
Modulo prevalente: 4-2-3-1
Caratteristiche:
-
Maggiore qualità tecnica a centrocampo
-
Costruzione dal basso
-
Transizioni rapide
-
Pericolosità sulle palle inattive
Possesso medio: 51%
Tiri medi: 11
Tiri nello specchio: 4
La squadra di Tucumán tende ad avere maggiore controllo del pallone ma concede spazi in fase di non possesso.
Analisi del Campo – Stadio Juan Domingo Perón
Capienza: circa 32.000 spettatori
Terreno di gioco compatto, atmosfera molto intensa
Instituto in casa:
-
Media gol segnati interna: 1,3
-
Media gol subiti interna: 0,9
-
Percentuale partite Under 2.5: 65%
Il fattore campo incide soprattutto nella fase iniziale del match, dove Instituto aumenta ritmo e aggressività.
Confronto Statistico
|Statistica
|Instituto
|Atl. Tucumán
|Media gol segnati
|1,2
|1,1
|Media gol subiti
|1,0
|1,2
|Possesso medio
|49%
|51%
|Percentuale Under 2.5
|62%
|58%
Grafico Produzione Offensiva
Instituto: ███████████
Atlético Tucumán: ██████████
Differenza minima nella capacità realizzativa.
Grafico Solidità Difensiva
Instituto: █████████████
Atlético Tucumán: ██████████
Instituto mostra maggiore compattezza nelle ultime stagioni.
Probabilità Stimate
Vittoria Instituto: 37%
Pareggio: 33%
Vittoria Atlético Tucumán: 30%
Under 2.5 gol: 60%
Over 2.5 gol: 40%
Entrambe le squadre segnano: 46%
Chiavi del Match
-
Intensità iniziale di Instituto
-
Gestione del possesso da parte di Atlético Tucumán
-
Situazioni su calcio piazzato
-
Resistenza fisica negli ultimi 30 minuti
Pronostico Finale
Considerando:
-
Migliore rendimento interno di Instituto
-
Leggera superiorità difensiva
-
Tendenza statistica verso partite a basso punteggio
Il pronostico principale è:
Instituto vincente o pareggio (1X)
Opzione più aggressiva:
Instituto vincente
Linea gol consigliata:
Under 2.5
Risultato esatto plausibile:
1-0 oppure 1-1
Conclusione Professionale
La partita del 19 febbraio 2026 nella Liga Profesional Argentina si preannuncia equilibrata e tatticamente intensa. Instituto parte leggermente favorito grazie al fattore campo e alla maggiore solidità difensiva.
Atlético Tucumán possiede qualità tecnica per mantenere equilibrio, ma le statistiche suggeriscono una gara con poche reti e margine ridotto.
Pronostico coerente con i dati: Instituto leggermente avanti in un match probabilmente deciso da episodi.