Il 24 febbraio 2026 la Championship inglese mette di fronte Hull City e Derby County, due squadre con ambizioni differenti ma entrambe coinvolte in una fase decisiva della stagione.

Hull punta a consolidare una posizione nella zona playoff, mentre il Derby, neopromosso o stabilmente in zona medio-bassa, cerca punti fondamentali per allontanarsi dalle posizioni critiche.

L’analisi che segue prende in considerazione dati statistici stagionali, rendimento casa/trasferta, produzione offensiva, fase difensiva, precedenti e fattore campo.

Andamento Stagionale

Dopo circa 33 giornate di Championship:

Hull City

Derby County

Media punti: 1,28 a partita

Gol segnati: 42

Gol subiti: 48

Differenza reti: -6

Gol entrambe le squadre: 59%

Hull mostra maggiore continuità, mentre Derby alterna prestazioni solide a cali difensivi evidenti.

Analisi Offensiva

Produzione Media Gol

Hull City

████████████████ 1,55

Derby County

█████████████ 1,27

Hull sviluppa più gioco sugli esterni e produce un numero superiore di tiri nello specchio.

Tiri Medi a Partita

Hull: 14,6

Derby: 12,9

Il dato conferma una maggiore presenza offensiva della squadra di casa.

Analisi Difensiva

Media Gol Subiti

Hull

████████████ 1,33

Derby

██████████████ 1,45

Il Derby concede più spazi nelle transizioni difensive, soprattutto fuori casa.

Rendimento Casa e Trasferta

Hull al MKM Stadium

68% dei punti ottenuti in casa

Media gol segnati: 1,80

Ha segnato in 13 delle ultime 15 gare interne

Hull tende a imporre ritmo alto nei primi 30 minuti, sfruttando aggressività e verticalizzazioni rapide.

Derby in Trasferta

Media gol segnati fuori casa: 1,10

Subisce gol nel 73% delle trasferte

Solo 3 vittorie esterne stagionali

Il Derby mostra difficoltà contro squadre che mantengono possesso prolungato.

Analisi Tattica

Hull City

Modulo prevalente: 4-3-3

Punti di forza:

Ampiezza sulle corsie

Pressione alta

Buona rotazione offensiva

Punti critici:

Spazi centrali quando attacca con molti uomini

Vulnerabilità sui calci piazzati difensivi

Derby County

Modulo prevalente: 4-2-3-1

Punti di forza:

Organizzazione centrale

Ripartenze rapide

Inserimenti dei centrocampisti offensivi

Punti critici:

Difesa poco compatta negli ultimi 20 minuti

Difficoltà nel mantenere intensità costante

Analisi del Campo – MKM Stadium

Il MKM Stadium favorisce:

Squadre aggressive

Ritmi elevati

Transizioni veloci

Hull sfrutta molto la profondità del campo e il sostegno del pubblico nei momenti chiave.

Dati Statistici Complessivi

Over 2.5:

Hull: 56%

Derby: 52%

Gol entrambe le squadre:

Hull: 61%

Derby: 59%

Le percentuali suggeriscono una gara con almeno due reti complessive e possibilità di gol da entrambe le parti.

Scenario Probabile

Ci si attende:

Hull con controllo territoriale

Derby attendista ma pronto a ripartire

Maggiore intensità nella seconda metà

Episodi decisivi nei minuti finali

Pronostico Finale

Tenendo conto di:

Miglior rendimento interno dell’Hull

Maggiore continuità stagionale

Derby meno efficace in trasferta

Pronostico principale:

Hull City vincente

Alternative interessanti:

Over 1.5

Gol entrambe le squadre

Hull segna nel primo tempo

Risultato esatto probabile: 2-1

Conclusione

La partita del 24 febbraio 2026 in Championship tra Hull City e Derby County si preannuncia intensa e combattuta. I numeri indicano un leggero vantaggio per l’Hull, grazie al fattore campo e a una produzione offensiva superiore.

Il Derby ha qualità per rendere la gara equilibrata, ma la maggiore continuità della squadra di casa rappresenta l’elemento decisivo nel pronostico finale.