 Salta al contenuto
Calcio Europeo Pronostici Calcio

Pronostico Hull City vs Derby County – Championship – 24 Febbraio 2026

Rossana Filippi
3 min
Hull City vs Derby County

Il 24 febbraio 2026 la Championship inglese mette di fronte Hull City e Derby County, due squadre con ambizioni differenti ma entrambe coinvolte in una fase decisiva della stagione.

1
Stake

Bonus fino a 1.000€

Payout 99,5% • Il miglior bookmaker

Bonus 1.000€
Payout 99,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16017

2
Eplay24

Bonus fino a 1.000€

Payout 98,5% • Quote competitive

Bonus 1.000€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16004

3
Eurobet

Bonus fino a 1.000€

+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%

Bonus 1.000€
Payout 97,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16012

Hull punta a consolidare una posizione nella zona playoff, mentre il Derby, neopromosso o stabilmente in zona medio-bassa, cerca punti fondamentali per allontanarsi dalle posizioni critiche.

L’analisi che segue prende in considerazione dati statistici stagionali, rendimento casa/trasferta, produzione offensiva, fase difensiva, precedenti e fattore campo.

Andamento Stagionale

Dopo circa 33 giornate di Championship:

Hull City

Derby County

  • Media punti: 1,28 a partita

  • Gol segnati: 42

  • Gol subiti: 48

  • Differenza reti: -6

  • Gol entrambe le squadre: 59%

Hull mostra maggiore continuità, mentre Derby alterna prestazioni solide a cali difensivi evidenti.

Analisi Offensiva

Produzione Media Gol

Hull City
████████████████ 1,55

Derby County
█████████████ 1,27

Hull sviluppa più gioco sugli esterni e produce un numero superiore di tiri nello specchio.

Tiri Medi a Partita

Hull: 14,6
Derby: 12,9

Il dato conferma una maggiore presenza offensiva della squadra di casa.

Analisi Difensiva

Media Gol Subiti

Hull
████████████ 1,33

Derby
██████████████ 1,45

Il Derby concede più spazi nelle transizioni difensive, soprattutto fuori casa.

Rendimento Casa e Trasferta

Hull al MKM Stadium

  • 68% dei punti ottenuti in casa

  • Media gol segnati: 1,80

  • Ha segnato in 13 delle ultime 15 gare interne

Hull tende a imporre ritmo alto nei primi 30 minuti, sfruttando aggressività e verticalizzazioni rapide.

Derby in Trasferta

  • Media gol segnati fuori casa: 1,10

  • Subisce gol nel 73% delle trasferte

  • Solo 3 vittorie esterne stagionali

Il Derby mostra difficoltà contro squadre che mantengono possesso prolungato.

Analisi Tattica

Hull City

Modulo prevalente: 4-3-3

Punti di forza:

  • Ampiezza sulle corsie

  • Pressione alta

  • Buona rotazione offensiva

Punti critici:

  • Spazi centrali quando attacca con molti uomini

  • Vulnerabilità sui calci piazzati difensivi

Derby County

Modulo prevalente: 4-2-3-1

Punti di forza:

  • Organizzazione centrale

  • Ripartenze rapide

  • Inserimenti dei centrocampisti offensivi

Punti critici:

  • Difesa poco compatta negli ultimi 20 minuti

  • Difficoltà nel mantenere intensità costante

Analisi del Campo – MKM Stadium

Il MKM Stadium favorisce:

  • Squadre aggressive

  • Ritmi elevati

  • Transizioni veloci

Hull sfrutta molto la profondità del campo e il sostegno del pubblico nei momenti chiave.

Dati Statistici Complessivi

Over 2.5:

  • Hull: 56%

  • Derby: 52%

Gol entrambe le squadre:

  • Hull: 61%

  • Derby: 59%

Le percentuali suggeriscono una gara con almeno due reti complessive e possibilità di gol da entrambe le parti.

Scenario Probabile

Ci si attende:

  • Hull con controllo territoriale

  • Derby attendista ma pronto a ripartire

  • Maggiore intensità nella seconda metà

  • Episodi decisivi nei minuti finali

Pronostico Finale

Tenendo conto di:

  • Miglior rendimento interno dell’Hull

  • Maggiore continuità stagionale

  • Derby meno efficace in trasferta

Pronostico principale:

Hull City vincente

Alternative interessanti:

  • Over 1.5

  • Gol entrambe le squadre

  • Hull segna nel primo tempo

Risultato esatto probabile: 2-1

Conclusione

La partita del 24 febbraio 2026 in Championship tra Hull City e Derby County si preannuncia intensa e combattuta. I numeri indicano un leggero vantaggio per l’Hull, grazie al fattore campo e a una produzione offensiva superiore.

Il Derby ha qualità per rendere la gara equilibrata, ma la maggiore continuità della squadra di casa rappresenta l’elemento decisivo nel pronostico finale.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria