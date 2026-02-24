Pronostico Hull City vs Derby County – Championship – 24 Febbraio 2026
Il 24 febbraio 2026 la Championship inglese mette di fronte Hull City e Derby County, due squadre con ambizioni differenti ma entrambe coinvolte in una fase decisiva della stagione.
Hull punta a consolidare una posizione nella zona playoff, mentre il Derby, neopromosso o stabilmente in zona medio-bassa, cerca punti fondamentali per allontanarsi dalle posizioni critiche.
L’analisi che segue prende in considerazione dati statistici stagionali, rendimento casa/trasferta, produzione offensiva, fase difensiva, precedenti e fattore campo.
Andamento Stagionale
Dopo circa 33 giornate di Championship:
Hull City
-
Media punti: 1,62 a partita
-
Gol segnati: 51
-
Gol subiti: 44
-
Differenza reti: +7
-
Over 1.5 verificato nel 74% delle gare
Derby County
-
Media punti: 1,28 a partita
-
Gol segnati: 42
-
Gol subiti: 48
-
Differenza reti: -6
-
Gol entrambe le squadre: 59%
Hull mostra maggiore continuità, mentre Derby alterna prestazioni solide a cali difensivi evidenti.
Analisi Offensiva
Produzione Media Gol
Hull City
████████████████ 1,55
Derby County
█████████████ 1,27
Hull sviluppa più gioco sugli esterni e produce un numero superiore di tiri nello specchio.
Tiri Medi a Partita
Hull: 14,6
Derby: 12,9
Il dato conferma una maggiore presenza offensiva della squadra di casa.
Analisi Difensiva
Media Gol Subiti
Hull
████████████ 1,33
Derby
██████████████ 1,45
Il Derby concede più spazi nelle transizioni difensive, soprattutto fuori casa.
Rendimento Casa e Trasferta
Hull al MKM Stadium
-
68% dei punti ottenuti in casa
-
Media gol segnati: 1,80
-
Ha segnato in 13 delle ultime 15 gare interne
Hull tende a imporre ritmo alto nei primi 30 minuti, sfruttando aggressività e verticalizzazioni rapide.
Derby in Trasferta
-
Media gol segnati fuori casa: 1,10
-
Subisce gol nel 73% delle trasferte
-
Solo 3 vittorie esterne stagionali
Il Derby mostra difficoltà contro squadre che mantengono possesso prolungato.
Analisi Tattica
Hull City
Modulo prevalente: 4-3-3
Punti di forza:
-
Ampiezza sulle corsie
-
Pressione alta
-
Buona rotazione offensiva
Punti critici:
-
Spazi centrali quando attacca con molti uomini
-
Vulnerabilità sui calci piazzati difensivi
Derby County
Modulo prevalente: 4-2-3-1
Punti di forza:
-
Organizzazione centrale
-
Ripartenze rapide
-
Inserimenti dei centrocampisti offensivi
Punti critici:
-
Difesa poco compatta negli ultimi 20 minuti
-
Difficoltà nel mantenere intensità costante
Analisi del Campo – MKM Stadium
Il MKM Stadium favorisce:
-
Squadre aggressive
-
Ritmi elevati
-
Transizioni veloci
Hull sfrutta molto la profondità del campo e il sostegno del pubblico nei momenti chiave.
Dati Statistici Complessivi
Over 2.5:
-
Hull: 56%
-
Derby: 52%
Gol entrambe le squadre:
-
Hull: 61%
-
Derby: 59%
Le percentuali suggeriscono una gara con almeno due reti complessive e possibilità di gol da entrambe le parti.
Scenario Probabile
Ci si attende:
-
Hull con controllo territoriale
-
Derby attendista ma pronto a ripartire
-
Maggiore intensità nella seconda metà
-
Episodi decisivi nei minuti finali
Pronostico Finale
Tenendo conto di:
-
Miglior rendimento interno dell’Hull
-
Maggiore continuità stagionale
-
Derby meno efficace in trasferta
Pronostico principale:
Hull City vincente
Alternative interessanti:
-
Over 1.5
-
Gol entrambe le squadre
-
Hull segna nel primo tempo
Risultato esatto probabile: 2-1
Conclusione
La partita del 24 febbraio 2026 in Championship tra Hull City e Derby County si preannuncia intensa e combattuta. I numeri indicano un leggero vantaggio per l’Hull, grazie al fattore campo e a una produzione offensiva superiore.
Il Derby ha qualità per rendere la gara equilibrata, ma la maggiore continuità della squadra di casa rappresenta l’elemento decisivo nel pronostico finale.