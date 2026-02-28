La sfida tra Heracles Almelo e PSV Eindhoven, in programma il 28 Febbraio 2026 in Eredivisie, mette di fronte due squadre con obiettivi completamente differenti.

L’Heracles punta alla salvezza e alla stabilità nella parte bassa della classifica, mentre il PSV continua la sua corsa per il titolo, confermandosi una delle squadre più prolifiche del campionato olandese.

Analizziamo statistiche aggiornate dopo 23 giornate di Eredivisie, rendimento casa/trasferta, indicatori avanzati e fattore campo per costruire un pronostico professionale e credibile.

Stato di forma delle squadre

Heracles – Analisi stagione 2025/2026

L’Heracles si distingue per intensità e spirito combattivo, ma fatica contro squadre di vertice.

Dati dopo 23 giornate:

Gol segnati: 28

Gol subiti: 45

Media gol fatti: 1,22

Media gol concessi: 1,96

Expected Goals (xG medio): 1,30

Possesso medio: 45%

Tiri medi a partita: 11,3

Tiri nello specchio: 4,1

Il dato più critico è la media gol concessi, tra le più alte del campionato.

Grafico rendimento Heracles

Gol segnati: ████████████ 1,22

Gol subiti: ███████████████████ 1,96

xG medio: █████████████ 1,30

PSV Eindhoven – Analisi stagione 2025/2026

Il PSV continua a dominare offensivamente l’Eredivisie, con numeri superiori alla media del campionato.

Dati dopo 23 giornate:

Gol segnati: 64

Gol subiti: 21

Media gol fatti: 2,78

Media gol concessi: 0,91

Expected Goals (xG medio): 2,45

Possesso medio: 61%

Tiri medi: 18,2

Tiri nello specchio: 7,4

Il PSV è tra le squadre con miglior differenza reti e miglior rendimento offensivo.

Grafico rendimento PSV Eindhoven

Gol segnati: ████████████████████████ 2,78

Gol subiti: █████████ 0,91

xG medio: ██████████████████████ 2,45

Analisi del fattore campo: Erve Asito

L’Erve Asito è uno stadio compatto dove l’Heracles può contare su un pubblico molto vicino al campo.

Heracles in casa

Vittorie: 5

Pareggi: 3

Sconfitte: 4

Media gol segnati: 1,58

Media gol concessi: 1,67

In casa l’Heracles migliora leggermente la propria produzione offensiva.

PSV in trasferta

Vittorie: 9

Pareggi: 2

Sconfitte: 1

Media gol segnati: 2,42

Media gol concessi: 1,08

Il PSV mantiene rendimento altissimo anche lontano da Eindhoven.

Analisi tattica

Heracles

Modulo prevalente: 4-2-3-1

Caratteristiche:

Blocco medio-basso

Ricerca delle ripartenze

Intensità nei duelli

Difficoltà contro squadre con alto possesso

L’Heracles cercherà di chiudere gli spazi centrali e sfruttare eventuali contropiedi.

PSV Eindhoven

Modulo prevalente: 4-3-3

Caratteristiche:

Dominio del possesso

Ampiezza costante sugli esterni

Pressing alto

Elevata precisione sotto porta

Il PSV tende a controllare ritmo e territorio fin dai primi minuti.

Confronto statistico diretto

Statistica Heracles PSV Media gol segnati 1,22 2,78 Media gol concessi 1,96 0,91 xG medio 1,30 2,45 Gol casa/trasferta 1,58 2,42

Il divario nei numeri offensivi e difensivi è netto.

Analisi probabilistica

Sulla base dei dati stagionali:

Vittoria PSV Eindhoven: 72%

Pareggio: 17%

Vittoria Heracles: 11%

Probabilità Over 2.5: 70%

Probabilità PSV Over 1.5 gol: 78%

Probabilità Entrambe segnano: 48%

Chiavi del match

Intensità iniziale del PSV Capacità dell’Heracles di difendere basso Transizioni difensive Precisione sotto porta

Se il PSV trova il vantaggio nel primo tempo, la gara potrebbe indirizzarsi rapidamente.

Pronostico finale Heracles vs PSV Eindhoven

Considerando:

Superiorità offensiva del PSV

Miglior difesa del campionato

Rendimento esterno molto solido

Difficoltà difensive dell’Heracles

Il pronostico principale è:

Vittoria PSV Eindhoven

Pronostico alternativo: PSV Over 2.5 gol squadra

Possibile risultato esatto: 0-3

Conclusione

La sfida del 28 Febbraio 2026 di Eredivisie tra Heracles e PSV Eindhoven vede una netta favorita nella formazione ospite. I numeri offensivi e difensivi del PSV sono tra i migliori del campionato e il rendimento in trasferta conferma la solidità della squadra.

L’Heracles proverà a sfruttare il fattore campo, ma il divario tecnico e statistico suggerisce un vantaggio marcato per il PSV in una gara che potrebbe offrire diversi gol.