Pronostico Heracles vs NAC Breda – Eredivisie – 14 Febbraio 2026
La sfida tra Heracles Almelo e NAC Breda, valida per la 23ª giornata di Eredivisie il 14 Febbraio 2026, si presenta come uno scontro diretto fondamentale nella parte medio-bassa della classifica. Entrambe le squadre cercano punti preziosi per allontanarsi definitivamente dalla zona play-out.
Bonus fino a 1.000€
Payout 99,5% • Il miglior bookmaker
ADM: 16017
Bonus fino a 1.000€
Payout 98,5% • Quote competitive
ADM: 16004
Bonus fino a 1.000€
+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%
ADM: 16012
Il match si giocherà all’Erve Asito Stadium di Almelo, un impianto compatto che favorisce intensità e ritmo elevato, tipici del campionato olandese.
Situazione in Classifica Prima della Giornata
Heracles
-
Posizione: 11ª
-
Punti: 26
-
Gol fatti: 32
-
Gol subiti: 37
-
Media gol segnati: 1,45 a partita
-
Media gol subiti: 1,68 a partita
NAC Breda
-
Posizione: 14ª
-
Punti: 22
-
Gol fatti: 28
-
Gol subiti: 40
-
Media gol segnati: 1,27 a partita
-
Media gol subiti: 1,81 a partita
L’Heracles presenta un leggero vantaggio offensivo, mentre il NAC Breda mostra maggiore fragilità difensiva.
Forma Recente (ultime 5 partite)
Heracles
-
2 vittorie
-
1 pareggio
-
2 sconfitte
-
8 gol segnati
-
7 gol subiti
NAC Breda
-
1 vittoria
-
1 pareggio
-
3 sconfitte
-
6 gol segnati
-
10 gol subiti
Il momento dell’Heracles appare leggermente più stabile.
Analisi Tattica
Heracles
L’Heracles si schiera prevalentemente con un 4-3-3 offensivo, puntando su:
-
Ampiezza sulle corsie laterali
-
Pressione alta
-
Transizioni rapide
Dati chiave Heracles
-
Possesso medio: 49%
-
Tiri a partita: 13,6
-
Tiri in porta: 4,9
-
xG medio: 1,62
-
Corner medi: 5,4
Punto di forza: capacità di attaccare in velocità.
Punto debole: difesa vulnerabile sulle palle inattive.
NAC Breda
Il NAC Breda adotta un 4-2-3-1 flessibile, con:
-
Linee compatte
-
Ripartenze centrali
-
Ricerca della profondità
Dati chiave NAC Breda
-
Possesso medio: 46%
-
Tiri a partita: 12,1
-
Tiri in porta: 4,2
-
xG medio: 1,38
-
Precisione passaggi: 82%
Punto di forza: velocità negli esterni.
Punto debole: difficoltà nel contenere squadre con ritmo alto.
Analisi del Campo: Erve Asito Stadium
L’Erve Asito è uno stadio con dimensioni contenute che favoriscono:
-
Ritmo elevato
-
Pressione costante
-
Partite ricche di gol
Statisticamente:
-
64% delle partite casalinghe dell’Heracles hanno visto Over 2.5 gol
-
Il NAC Breda subisce in media 1,9 gol in trasferta
Il fattore campo potrebbe incidere soprattutto nella gestione del ritmo.
Andamento Gol (Media Stagionale)
Heracles
-
Primo tempo: 0,72 gol
-
Secondo tempo: 0,73 gol
NAC Breda
-
Primo tempo: 0,59 gol
-
Secondo tempo: 0,68 gol
Entrambe le squadre mantengono una distribuzione equilibrata delle reti.
Storico Scontri Diretti (ultimi 5)
-
2 vittorie Heracles
-
2 pareggi
-
1 vittoria NAC Breda
-
Media gol totale: 2,8 a partita
Precedenti generalmente equilibrati ma con tendenza a partite aperte.
Grafico Comparativo Statistiche
Produzione Offensiva
-
Heracles: 1,45 gol medi
-
NAC Breda: 1,27 gol medi
Expected Goals
-
Heracles: 1,62
-
NAC Breda: 1,38
Gol Subiti
-
Heracles: 1,68
-
NAC Breda: 1,81
Tiri a partita
-
Heracles: 13,6
-
NAC Breda: 12,1
Le statistiche suggeriscono un match con possibili occasioni da entrambe le parti.
Probabilità Previsionali
-
Vittoria Heracles: 45%
-
Pareggio: 28%
-
Vittoria NAC Breda: 27%
L’Heracles parte leggermente favorito grazie al fattore campo.
Chiavi della Partita
-
Intensità iniziale dell’Heracles
-
Capacità del NAC Breda di sfruttare le transizioni
-
Efficacia sui calci piazzati
Se il match si apre nei primi 30 minuti, potrebbe diventare una partita con molte reti.
Pronostico Finale
Considerando:
-
Miglior rendimento casalingo dell’Heracles
-
Fragilità difensiva del NAC Breda in trasferta
-
Media gol elevata in Eredivisie
-
Statistiche xG favorevoli ai padroni di casa
Il pronostico più credibile è:
Heracles vincente 2-1
Opzione alternativa:
-
Over 2.5 gol
-
Entrambe le squadre a segno
Conclusione
Heracles vs NAC Breda del 14 Febbraio 2026 si prospetta come una gara intensa e dinamica, tipica dell’Eredivisie. L’Heracles appare leggermente superiore sul piano offensivo e beneficia del fattore campo, ma il NAC Breda possiede qualità per colpire in contropiede.
Una partita che potrebbe offrire spettacolo e diverse occasioni da gol, con un leggero vantaggio per i padroni di casa.