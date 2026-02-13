 Salta al contenuto
Eredivisie Calcio News Pronostici Calcio

Pronostico Heracles vs NAC Breda – Eredivisie – 14 Febbraio 2026

Gabriela Fiore
3 min
Heracles vs NAC Breda

La sfida tra Heracles Almelo e NAC Breda, valida per la 23ª giornata di Eredivisie il 14 Febbraio 2026, si presenta come uno scontro diretto fondamentale nella parte medio-bassa della classifica. Entrambe le squadre cercano punti preziosi per allontanarsi definitivamente dalla zona play-out.

Il match si giocherà all’Erve Asito Stadium di Almelo, un impianto compatto che favorisce intensità e ritmo elevato, tipici del campionato olandese.

Situazione in Classifica Prima della Giornata

Heracles

NAC Breda

  • Posizione: 14ª

  • Punti: 22

  • Gol fatti: 28

  • Gol subiti: 40

  • Media gol segnati: 1,27 a partita

  • Media gol subiti: 1,81 a partita

L’Heracles presenta un leggero vantaggio offensivo, mentre il NAC Breda mostra maggiore fragilità difensiva.

Forma Recente (ultime 5 partite)

Heracles

  • 2 vittorie

  • 1 pareggio

  • 2 sconfitte

  • 8 gol segnati

  • 7 gol subiti

NAC Breda

  • 1 vittoria

  • 1 pareggio

  • 3 sconfitte

  • 6 gol segnati

  • 10 gol subiti

Il momento dell’Heracles appare leggermente più stabile.

Analisi Tattica

Heracles

L’Heracles si schiera prevalentemente con un 4-3-3 offensivo, puntando su:

  • Ampiezza sulle corsie laterali

  • Pressione alta

  • Transizioni rapide

Dati chiave Heracles

  • Possesso medio: 49%

  • Tiri a partita: 13,6

  • Tiri in porta: 4,9

  • xG medio: 1,62

  • Corner medi: 5,4

Punto di forza: capacità di attaccare in velocità.
Punto debole: difesa vulnerabile sulle palle inattive.

NAC Breda

Il NAC Breda adotta un 4-2-3-1 flessibile, con:

  • Linee compatte

  • Ripartenze centrali

  • Ricerca della profondità

Dati chiave NAC Breda

  • Possesso medio: 46%

  • Tiri a partita: 12,1

  • Tiri in porta: 4,2

  • xG medio: 1,38

  • Precisione passaggi: 82%

Punto di forza: velocità negli esterni.
Punto debole: difficoltà nel contenere squadre con ritmo alto.

Analisi del Campo: Erve Asito Stadium

L’Erve Asito è uno stadio con dimensioni contenute che favoriscono:

  • Ritmo elevato

  • Pressione costante

  • Partite ricche di gol

Statisticamente:

  • 64% delle partite casalinghe dell’Heracles hanno visto Over 2.5 gol

  • Il NAC Breda subisce in media 1,9 gol in trasferta

Il fattore campo potrebbe incidere soprattutto nella gestione del ritmo.

Andamento Gol (Media Stagionale)

Heracles

  • Primo tempo: 0,72 gol

  • Secondo tempo: 0,73 gol

NAC Breda

  • Primo tempo: 0,59 gol

  • Secondo tempo: 0,68 gol

Entrambe le squadre mantengono una distribuzione equilibrata delle reti.

Storico Scontri Diretti (ultimi 5)

  • 2 vittorie Heracles

  • 2 pareggi

  • 1 vittoria NAC Breda

  • Media gol totale: 2,8 a partita

Precedenti generalmente equilibrati ma con tendenza a partite aperte.

Grafico Comparativo Statistiche

Produzione Offensiva

  • Heracles: 1,45 gol medi

  • NAC Breda: 1,27 gol medi

Expected Goals

  • Heracles: 1,62

  • NAC Breda: 1,38

Gol Subiti

  • Heracles: 1,68

  • NAC Breda: 1,81

Tiri a partita

  • Heracles: 13,6

  • NAC Breda: 12,1

Le statistiche suggeriscono un match con possibili occasioni da entrambe le parti.

Probabilità Previsionali

  • Vittoria Heracles: 45%

  • Pareggio: 28%

  • Vittoria NAC Breda: 27%

L’Heracles parte leggermente favorito grazie al fattore campo.

Chiavi della Partita

  1. Intensità iniziale dell’Heracles

  2. Capacità del NAC Breda di sfruttare le transizioni

  3. Efficacia sui calci piazzati

Se il match si apre nei primi 30 minuti, potrebbe diventare una partita con molte reti.

Pronostico Finale

Considerando:

  • Miglior rendimento casalingo dell’Heracles

  • Fragilità difensiva del NAC Breda in trasferta

  • Media gol elevata in Eredivisie

  • Statistiche xG favorevoli ai padroni di casa

Il pronostico più credibile è:

Heracles vincente 2-1

Opzione alternativa:

  • Over 2.5 gol

  • Entrambe le squadre a segno

Conclusione

Heracles vs NAC Breda del 14 Febbraio 2026 si prospetta come una gara intensa e dinamica, tipica dell’Eredivisie. L’Heracles appare leggermente superiore sul piano offensivo e beneficia del fattore campo, ma il NAC Breda possiede qualità per colpire in contropiede.

Una partita che potrebbe offrire spettacolo e diverse occasioni da gol, con un leggero vantaggio per i padroni di casa.

