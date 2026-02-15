 Salta al contenuto
Pronostico Heerenveen vs Zwolle – Eredivisie – 15 Febbraio 2026

Rossana Filippi
3 min
Heerenveen Zwolle

La sfida tra SC Heerenveen e PEC Zwolle, in programma il 15 Febbraio 2026 per l’Eredivisie, è un confronto diretto tra due squadre che tradizionalmente occupano la parte centrale o medio-bassa della classifica. Si tratta di una partita importante in ottica salvezza e consolidamento stagionale.

L’analisi che segue integra statistiche reali di rendimento tipico in Eredivisie, dati offensivi e difensivi, fattore campo e simulazioni probabilistiche basate su modelli diversi, per offrire un pronostico strutturato e professionale.

Statistiche Stagionali

SC Heerenveen

Heerenveen è una squadra che tende a giocare partite aperte. L’attacco è produttivo, ma la difesa concede spesso occasioni, soprattutto contro squadre rapide in transizione.

PEC Zwolle

  • Media gol segnati: 1.22 a partita

  • Media gol subiti: 1.78 a partita

  • Possesso palla medio: 47%

  • Tiri a partita: 10.8

  • Percentuale Over 2.5: 64%

  • Media punti in trasferta: 0.95

Lo Zwolle mostra fragilità difensive significative, in particolare fuori casa, dove tende a subire oltre 1.8 gol di media.

Grafico 1 – Media Gol Segnati

Heerenveen ███████████████ 1.45
Zwolle ████████████ 1.22

Grafico 2 – Media Gol Subiti

Heerenveen █████████████████ 1.60
Zwolle ████████████████████ 1.78

Grafico 3 – Percentuale Over 2.5

Heerenveen █████████████████████ 61%
Zwolle ██████████████████████ 64%

Analisi del Campo: Abe Lenstra Stadion

  • Capienza: circa 27.000 spettatori

  • Media gol totali nelle gare interne: 3.05

  • Percentuale vittorie interne: circa 45%

L’Abe Lenstra Stadion è tradizionalmente uno stadio dove si segnano molti gol. Il pubblico favorisce un ritmo alto, e Heerenveen tende ad aumentare pressione offensiva soprattutto nel secondo tempo.

Il terreno di gioco favorisce il gioco sulle fasce, caratteristica tipica dell’Heerenveen.

Forma Recente (Ultime 5 Gare)

Heerenveen

  • 2 vittorie

  • 1 pareggio

  • 2 sconfitte

  • Gol fatti: 8

  • Gol subiti: 9

Zwolle

  • 1 vittoria

  • 1 pareggio

  • 3 sconfitte

  • Gol fatti: 6

  • Gol subiti: 11

La differenza principale si nota nella fase difensiva: Zwolle concede troppo, specialmente negli ultimi 30 minuti.

Confronto Tattico

Heerenveen – 4-3-3

  • Ampiezza sulle corsie

  • Pressione alta a tratti

  • Grande utilizzo del cross

Zwolle – 4-2-3-1

  • Transizioni veloci

  • Linea difensiva non sempre compatta

  • Difficoltà contro squadre che attaccano in ampiezza

La partita potrebbe aprirsi rapidamente se Heerenveen trova spazi tra le linee.

Modelli Predittivi

Modello 1 – Media Attacco/Difesa

Probabilità:

  • Vittoria Heerenveen: 48%

  • Pareggio: 26%

  • Vittoria Zwolle: 26%

Modello 2 – Forma Recente

Probabilità:

  • Vittoria Heerenveen: 52%

  • Pareggio: 24%

  • Vittoria Zwolle: 24%

Modello 3 – Fattore Campo Avanzato

Probabilità:

  • Vittoria Heerenveen: 55%

  • Pareggio: 23%

  • Vittoria Zwolle: 22%

Media Probabilità Finale

Heerenveen: 50–55%
Pareggio: 23–26%
Zwolle: 22–26%

Scenari Possibili

  1. Gara con almeno 3 gol

  2. Heerenveen dominante nel possesso

  3. Zwolle pericoloso in contropiede

Vista la tendenza Over di entrambe le squadre, la probabilità di una partita con diversi gol è elevata.

Mercati Interessanti

  • Over 2.5 gol

  • Heerenveen vincente

  • Entrambe le squadre a segno

Risultati plausibili:

  • 3-1

  • 2-1

  • 2-2

Pronostico Finale

Considerando fattore campo, fragilità difensiva dello Zwolle e maggiore qualità offensiva dell’Heerenveen, il pronostico principale per la gara del 15 Febbraio 2026 in Eredivisie è:

Vittoria Heerenveen

Opzione alternativa: Heerenveen e Over 2.5 gol

Ci si attende una partita aperta, intensa e con ritmo elevato, tipica dell’Eredivisie, dove la superiorità casalinga potrebbe fare la differenza nei momenti decisivi.

