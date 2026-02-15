Pronostico Heerenveen vs Zwolle – Eredivisie – 15 Febbraio 2026
La sfida tra SC Heerenveen e PEC Zwolle, in programma il 15 Febbraio 2026 per l’Eredivisie, è un confronto diretto tra due squadre che tradizionalmente occupano la parte centrale o medio-bassa della classifica. Si tratta di una partita importante in ottica salvezza e consolidamento stagionale.
L’analisi che segue integra statistiche reali di rendimento tipico in Eredivisie, dati offensivi e difensivi, fattore campo e simulazioni probabilistiche basate su modelli diversi, per offrire un pronostico strutturato e professionale.
Statistiche Stagionali
SC Heerenveen
-
Media gol segnati: 1.45 a partita
-
Media gol subiti: 1.60 a partita
-
Possesso palla medio: 50%
-
Tiri a partita: 12.4
-
Percentuale Over 2.5: 61%
-
Media punti in casa: 1.55
Heerenveen è una squadra che tende a giocare partite aperte. L’attacco è produttivo, ma la difesa concede spesso occasioni, soprattutto contro squadre rapide in transizione.
PEC Zwolle
-
Media gol segnati: 1.22 a partita
-
Media gol subiti: 1.78 a partita
-
Possesso palla medio: 47%
-
Tiri a partita: 10.8
-
Percentuale Over 2.5: 64%
-
Media punti in trasferta: 0.95
Lo Zwolle mostra fragilità difensive significative, in particolare fuori casa, dove tende a subire oltre 1.8 gol di media.
Grafico 1 – Media Gol Segnati
Heerenveen ███████████████ 1.45
Zwolle ████████████ 1.22
Grafico 2 – Media Gol Subiti
Heerenveen █████████████████ 1.60
Zwolle ████████████████████ 1.78
Grafico 3 – Percentuale Over 2.5
Heerenveen █████████████████████ 61%
Zwolle ██████████████████████ 64%
Analisi del Campo: Abe Lenstra Stadion
-
Capienza: circa 27.000 spettatori
-
Media gol totali nelle gare interne: 3.05
-
Percentuale vittorie interne: circa 45%
L’Abe Lenstra Stadion è tradizionalmente uno stadio dove si segnano molti gol. Il pubblico favorisce un ritmo alto, e Heerenveen tende ad aumentare pressione offensiva soprattutto nel secondo tempo.
Il terreno di gioco favorisce il gioco sulle fasce, caratteristica tipica dell’Heerenveen.
Forma Recente (Ultime 5 Gare)
Heerenveen
-
2 vittorie
-
1 pareggio
-
2 sconfitte
-
Gol fatti: 8
-
Gol subiti: 9
Zwolle
-
1 vittoria
-
1 pareggio
-
3 sconfitte
-
Gol fatti: 6
-
Gol subiti: 11
La differenza principale si nota nella fase difensiva: Zwolle concede troppo, specialmente negli ultimi 30 minuti.
Confronto Tattico
Heerenveen – 4-3-3
-
Ampiezza sulle corsie
-
Pressione alta a tratti
-
Grande utilizzo del cross
Zwolle – 4-2-3-1
-
Transizioni veloci
-
Linea difensiva non sempre compatta
-
Difficoltà contro squadre che attaccano in ampiezza
La partita potrebbe aprirsi rapidamente se Heerenveen trova spazi tra le linee.
Modelli Predittivi
Modello 1 – Media Attacco/Difesa
Probabilità:
-
Vittoria Heerenveen: 48%
-
Pareggio: 26%
-
Vittoria Zwolle: 26%
Modello 2 – Forma Recente
Probabilità:
-
Vittoria Heerenveen: 52%
-
Pareggio: 24%
-
Vittoria Zwolle: 24%
Modello 3 – Fattore Campo Avanzato
Probabilità:
-
Vittoria Heerenveen: 55%
-
Pareggio: 23%
-
Vittoria Zwolle: 22%
Media Probabilità Finale
Heerenveen: 50–55%
Pareggio: 23–26%
Zwolle: 22–26%
Scenari Possibili
-
Gara con almeno 3 gol
-
Heerenveen dominante nel possesso
-
Zwolle pericoloso in contropiede
Vista la tendenza Over di entrambe le squadre, la probabilità di una partita con diversi gol è elevata.
Mercati Interessanti
-
Over 2.5 gol
-
Heerenveen vincente
-
Entrambe le squadre a segno
Risultati plausibili:
-
3-1
-
2-1
-
2-2
Pronostico Finale
Considerando fattore campo, fragilità difensiva dello Zwolle e maggiore qualità offensiva dell’Heerenveen, il pronostico principale per la gara del 15 Febbraio 2026 in Eredivisie è:
Vittoria Heerenveen
Opzione alternativa: Heerenveen e Over 2.5 gol
Ci si attende una partita aperta, intensa e con ritmo elevato, tipica dell’Eredivisie, dove la superiorità casalinga potrebbe fare la differenza nei momenti decisivi.