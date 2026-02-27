 Salta al contenuto
Pronostico Harrogate vs Cheltenham – League Two – 27 Febbraio 2026

Harrogate vs Cheltenham

La sfida tra Harrogate Town e Cheltenham Town, valida per la League Two inglese, in programma il 27 febbraio 2026, rappresenta un confronto equilibrato tra due squadre che puntano alla stabilità e, possibilmente, all’inserimento nella zona playoff.

Il match si giocherà all’EnviroVent Stadium di Harrogate, impianto compatto che spesso favorisce gare fisiche e combattute, tipiche della quarta divisione inglese.

Stato di Forma e Dati Statistici

Harrogate Town

L’Harrogate è una squadra che basa il proprio gioco su organizzazione e intensità. In casa tende ad aumentare la pressione offensiva, soprattutto nella prima parte della gara.

Dati medi stagionali recenti in League Two:

Il rendimento interno è generalmente superiore rispetto alle trasferte, con una percentuale di punti conquistati in casa attorno al 55%.

Punti di forza:

  • Intensità nei duelli

  • Buona organizzazione sulle palle inattive

  • Pressione nei primi 20 minuti

Punti critici:

  • Difficoltà nel mantenere il vantaggio

  • Calo fisico nel finale

Cheltenham Town

Il Cheltenham è una squadra pragmatica, che privilegia la compattezza difensiva e le ripartenze veloci. In trasferta tende ad adottare un atteggiamento prudente.

Dati medi stagionali recenti in League Two:

  • Gol segnati a partita: 1.2

  • Gol subiti a partita: 1.3

  • Possesso palla medio: 49%

  • Tiri medi a partita: 10.8

  • Expected Goals (xG) medio: 1.25

La squadra si distingue per disciplina tattica e buona capacità di sfruttare gli errori avversari.

Punti di forza:

  • Blocco difensivo compatto

  • Efficacia nelle transizioni

  • Buona gestione dei ritmi

Punti critici:

  • Limitata produzione offensiva contro squadre chiuse

  • Difficoltà nel ribaltare risultati negativi

Confronto Statistico

Produzione Offensiva Media

Harrogate ████████████ 1.3
Cheltenham ███████████ 1.2

Gol Subiti

Harrogate █████████████ 1.4
Cheltenham ████████████ 1.3

Expected Goals (xG)

Harrogate ████████████ 1.30
Cheltenham ███████████ 1.25

Possesso Medio

Harrogate ██████████ 47%
Cheltenham ███████████ 49%

Analisi Tattica

L’Harrogate dovrebbe impostare la gara su:

  • Pressione organizzata

  • Ricerca delle fasce

  • Intensità sulle seconde palle

Il Cheltenham potrebbe rispondere con:

  • Blocco medio

  • Ripartenze veloci

  • Attenzione alle palle inattive

La chiave sarà il controllo del centrocampo e la gestione delle transizioni.

Analisi del Campo: EnviroVent Stadium

L’EnviroVent Stadium è uno stadio di dimensioni ridotte rispetto agli standard delle categorie superiori, elemento che spesso favorisce gare fisiche e ritmi alti.

Storicamente:

  • L’Harrogate conquista oltre il 55% dei punti in casa

  • Le partite interne hanno una media gol attorno a 2.4

  • Il primo tempo è spesso molto combattuto

Le dimensioni compatte favoriscono il pressing e i duelli ravvicinati.

Precedenti Recenti

Negli ultimi confronti ufficiali:

  • Vittorie Harrogate: 2

  • Vittorie Cheltenham: 2

  • Pareggi: 2

  • Media gol: 2.2 per partita

Le sfide tra queste due squadre sono generalmente equilibrate e decise da episodi.

Scenario Probabile

Primo tempo:
Fase iniziale intensa con ritmo elevato e poche occasioni nitide.

Secondo tempo:
Possibile apertura del gioco con maggiore spazio per le ripartenze.

La partita potrebbe essere decisa da una palla inattiva o da un errore difensivo.

Pronostico Finale

Considerando:

  • Equilibrio statistico

  • Leggero vantaggio interno per l’Harrogate

  • Tendenza a punteggi contenuti

Pronostico principale: Pareggio
Pronostico alternativo: Under 2.5
Possibile risultato esatto: 1-1

Conclusione

La sfida tra Harrogate e Cheltenham del 27 febbraio 2026 in League Two si presenta estremamente equilibrata. I numeri indicano una gara tattica, con poche differenze in termini di produzione offensiva e solidità difensiva.

Il fattore campo potrebbe dare un lieve vantaggio all’Harrogate, ma l’organizzazione del Cheltenham renderà la partita aperta fino agli ultimi minuti.

