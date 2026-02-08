Pronostico Gubbio vs Campobasso 08 Febbraio 2026
L’8 febbraio 2026, allo stadio Pietro Barbetti, il Gubbio ospita il Campobasso in una sfida importante per la classifica di Serie C. È un match che può incidere in modo diretto sugli equilibri della zona centrale, con entrambe le squadre alla ricerca di continuità e punti preziosi per avvicinarsi ai rispettivi obiettivi stagionali.
Il contesto suggerisce una gara combattuta, dove l’intensità e l’attenzione tattica saranno determinanti.
Descrizione Generale delle Squadre
Il Gubbio ha costruito gran parte del proprio rendimento sulle partite casalinghe, dove ha conquistato circa il 60% dei punti disponibili. La squadra umbra si distingue per una buona organizzazione difensiva e per la capacità di mantenere equilibrio anche contro avversari fisici.
Il Campobasso mostra un rendimento più irregolare, soprattutto lontano da casa. In trasferta ha ottenuto circa il 35% dei punti totali, alternando prestazioni solide ad altre più complicate. La compattezza resta comunque uno dei punti di forza principali.
Forme e Statistiche Recenti
Gubbio: G, L, G, L, G
Campobasso: L, G, L, L, G
Risultati Anteriori
Campobasso 1-0 Gubbio
Gubbio 1-1 Campobasso
Campobasso 2-1 Gubbio
Giocatori Chiave
Nel Gubbio, Federico Di Massimo rappresenta uno degli uomini più pericolosi in fase offensiva, grazie alla sua capacità di muoversi tra le linee e creare occasioni.
Per il Campobasso, Luca Bontà è un elemento chiave a centrocampo, fondamentale per equilibrio e recupero palla, oltre alla gestione dei tempi di gioco.
Fattori da Considerare
-
Campo: Il Gubbio in casa riesce spesso a rendere le partite molto equilibrate, sfruttando bene il fattore ambientale.
-
Clima: Le condizioni invernali in Umbria potrebbero influenzare il ritmo, favorendo una gara più fisica.
-
Infortuni e Sostituzioni: Le rotazioni potrebbero incidere sull’intensità nella seconda parte della gara, soprattutto per il Campobasso.
Predizione
Il Gubbio cercherà di imporre una gara ordinata, puntando sulla solidità difensiva e sulla gestione dei momenti chiave. In casa, la squadra tende a concedere poco e a sfruttare le occasioni create.
Il Campobasso proverà a restare compatto e a colpire in ripartenza, ma la difficoltà nel mantenere continuità lontano dal proprio stadio rappresenta un limite importante.
Tenendo conto di fattore campo, forma recente e precedenti, la previsione pende leggermente verso una vittoria del Gubbio, con una partita combattuta e probabilmente decisa da un singolo episodio.