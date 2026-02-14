Pronostico Groningen vs Utrecht – Eredivisie – 14 Febbraio 2026..
La sfida tra FC Groningen e FC Utrecht, in programma il 14 Febbraio 2026 per la 23ª giornata di Eredivisie, rappresenta un confronto diretto molto interessante nella zona centrale della classifica. Entrambe le squadre ambiscono a consolidare la propria posizione nella parte sinistra della graduatoria e, in caso di serie positiva, avvicinarsi alla zona playoff europei.
La partita si giocherà all’Euroborg di Groningen, uno stadio noto per l’atmosfera intensa e per il sostegno costante del pubblico di casa.
Situazione in Classifica Prima della Giornata
Groningen
-
Posizione: 10ª
-
Punti: 27
-
Gol fatti: 30
-
Gol subiti: 33
-
Media gol segnati: 1,36 a partita
-
Media gol subiti: 1,50 a partita
Utrecht
-
Posizione: 7ª
-
Punti: 36
-
Gol fatti: 38
-
Gol subiti: 29
-
Media gol segnati: 1,72 a partita
-
Media gol subiti: 1,31 a partita
L’Utrecht si presenta con una migliore differenza reti e maggiore solidità offensiva.
Forma Recente (ultime 5 partite)
Groningen
-
2 vittorie
-
1 pareggio
-
2 sconfitte
-
7 gol segnati
-
8 gol subiti
Utrecht
-
3 vittorie
-
1 pareggio
-
1 sconfitta
-
9 gol segnati
-
6 gol subiti
L’Utrecht appare più continuo nei risultati e nella produzione offensiva.
Analisi Tattica
Groningen
Il Groningen utilizza prevalentemente un 4-3-3 dinamico, con:
-
Attacco sulle corsie laterali
-
Pressione organizzata a centrocampo
-
Ricerca frequente del tiro da fuori area
Dati chiave Groningen
-
Possesso medio: 50%
-
Tiri a partita: 12,9
-
Tiri in porta: 4,6
-
xG medio: 1,48
-
Corner medi: 5,1
Punto di forza: intensità casalinga.
Punto debole: difesa vulnerabile nelle transizioni.
Utrecht
L’Utrecht adotta un 4-2-3-1 equilibrato, puntando su:
-
Costruzione dal basso
-
Movimenti tra le linee
-
Inserimenti dei centrocampisti offensivi
Dati chiave Utrecht
-
Possesso medio: 54%
-
Tiri a partita: 14,3
-
Tiri in porta: 5,2
-
xG medio: 1,74
-
Precisione passaggi: 84%
Punto di forza: equilibrio tra fase offensiva e difensiva.
Punto debole: occasionali cali di concentrazione difensiva nei finali.
Analisi del Campo: Euroborg
L’Euroborg è uno stadio compatto che favorisce ritmo alto e pressione costante.
Statisticamente:
-
Il 60% delle partite casalinghe del Groningen hanno visto entrambe le squadre a segno
-
L’Utrecht segna in trasferta una media di 1,6 gol a partita
-
Il Groningen subisce il 52% delle reti nel secondo tempo
Il fattore campo potrebbe incidere, ma non annulla la differenza qualitativa.
Andamento Gol (Media Stagionale)
Groningen
-
Primo tempo: 0,61 gol
-
Secondo tempo: 0,75 gol
Utrecht
-
Primo tempo: 0,79 gol
-
Secondo tempo: 0,93 gol
L’Utrecht mantiene una produzione offensiva costante per tutta la gara.
Storico Scontri Diretti (ultimi 5)
-
2 vittorie Utrecht
-
2 pareggi
-
1 vittoria Groningen
-
Media gol totale: 2,9 a partita
Precedenti generalmente equilibrati, con partite spesso aperte.
Grafico Comparativo Statistiche
Produzione Offensiva
-
Groningen: 1,36 gol medi
-
Utrecht: 1,72 gol medi
Expected Goals
-
Groningen: 1,48
-
Utrecht: 1,74
Gol Subiti
-
Groningen: 1,50
-
Utrecht: 1,31
Tiri a partita
-
Groningen: 12,9
-
Utrecht: 14,3
I numeri indicano un leggero vantaggio tecnico per l’Utrecht.
Probabilità Previsionali
-
Vittoria Groningen: 31%
-
Pareggio: 29%
-
Vittoria Utrecht: 40%
L’Utrecht parte favorito, ma il margine non è ampio.
Chiavi della Partita
-
Intensità iniziale del Groningen
-
Capacità dell’Utrecht di controllare il possesso
-
Gestione delle transizioni difensive
Se il match si mantiene equilibrato nei primi 30 minuti, potrebbe decidersi nella ripresa.
Pronostico Finale
Considerando:
-
Miglior rendimento offensivo dell’Utrecht
-
Leggero vantaggio statistico negli xG
-
Fattore campo del Groningen
-
Storico equilibrato
Il pronostico più credibile è:
Pareggio 1-1
Opzione alternativa:
-
Entrambe le squadre a segno
-
Over 2.0 gol asiatico
Conclusione
Groningen vs Utrecht del 14 Febbraio 2026 si prospetta come una sfida equilibrata, con due squadre capaci di creare occasioni. L’Utrecht appare leggermente superiore sul piano tecnico, ma l’Euroborg può rendere la partita molto competitiva.
Un match che potrebbe offrire spettacolo e diverse opportunità da gol, con un equilibrio che potrebbe riflettersi anche nel risultato finale.