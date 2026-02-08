 Salta al contenuto
Pronostico Groningen – PSV | Eredivisie | 08 febbraio 2026

Gabriela Fiore
3 min
Pronostico Groningen – PSV

La partita tra Groningen e PSV Eindhoven, valida per il campionato di Eredivisie, è in programma domenica 08 febbraio 2026.
Il match si disputerà all’Euroborg, stadio moderno ma noto per un ambiente particolarmente intenso, soprattutto quando il Groningen affronta le grandi del calcio olandese.

Si tratta di una sfida sulla carta sbilanciata, ma che storicamente può riservare momenti di difficoltà per la squadra favorita.

Contesto della partita

Il Groningen arriva a questa gara con l’obiettivo principale di ottenere punti preziosi per la permanenza nella massima serie, mentre il PSV è pienamente coinvolto nella lotta per il titolo e non può permettersi passi falsi contro squadre della parte bassa della classifica.

Il divario tecnico è evidente, ma l’Euroborg rappresenta un fattore che può rendere la partita più combattuta del previsto, soprattutto nei primi 45 minuti.

Analisi Groningen

Il Groningen è una squadra che punta molto sull’organizzazione difensiva e sull’intensità fisica, soprattutto nelle partite casalinghe.
Il gioco offensivo è meno fluido, ma la squadra cerca spesso di sfruttare palle inattive e situazioni di contropiede.

Statistiche stagionali Groningen:

Il Groningen tende a calare nella seconda metà di gara, soprattutto contro squadre che mantengono ritmi elevati.

Analisi PSV Eindhoven

Il PSV è una delle squadre più complete e offensive dell’Eredivisie, con una rosa profonda e un’identità di gioco molto chiara.
In trasferta, la squadra di Eindhoven mantiene comunque standard elevati, imponendo spesso il proprio possesso palla.

Statistiche stagionali PSV:

  • Posizione in classifica: 1ª

  • Punti totali: 48

  • Media gol segnati: 2,45 a partita

  • Media gol subiti: 0,95 a partita

  • Vittorie in trasferta: 8 su 11

  • Gol segnati fuori casa: 28

Il PSV è particolarmente pericoloso sugli esterni e nelle transizioni veloci, oltre a essere molto efficace nei secondi tempi.

Precedenti diretti (H2H)

Ultimi 5 scontri diretti in Eredivisie:

  • Vittorie PSV: 4

  • Vittorie Groningen: 0

  • Pareggi: 1

  • Media gol: 3,0 a partita

Negli ultimi confronti all’Euroborg, il PSV ha spesso trovato difficoltà iniziali, ma è riuscito a imporsi grazie alla maggiore qualità.

Analisi del campo: Euroborg

L’Euroborg è uno stadio che può incidere sull’andamento della partita.

Fattori chiave:

  • Pubblico molto vicino al campo

  • Atmosfera intensa nelle sfide contro le big

  • Campo ampio, ma con ritmi spesso spezzati

  • Pressione emotiva sugli avversari favoriti

Questi elementi possono aiutare il Groningen a rimanere in partita soprattutto nel primo tempo.

Grafica 1 – Confronto offensivo stagionale

Groningen:

  • Gol segnati: 21

  • Tiri medi a partita: 10,2

PSV:

  • Gol segnati: 49

  • Tiri medi a partita: 17,8

Descrizione grafico:
Grafico a barre che evidenzia la netta superiorità offensiva del PSV Eindhoven.

Grafica 2 – Andamento casa / trasferta

Groningen in casa:

  • Vittoria: 40%

  • Pareggio: 20%

  • Sconfitta: 40%

PSV in trasferta:

  • Vittoria: 73%

  • Pareggio: 18%

  • Sconfitta: 9%

Descrizione grafico:
Grafico a torta che mostra il forte rendimento esterno del PSV.

Chiavi tattiche del match

  • Groningen compatto e basso

  • PSV con possesso palla prolungato

  • Importanza del primo gol

  • Possibile aumento del ritmo nel secondo tempo

Se il PSV dovesse sbloccare la partita nella ripresa, il match potrebbe aprirsi rapidamente.

Pronostico finale

Tenendo conto di:

  • enorme qualità offensiva del PSV

  • difficoltà difensive del Groningen

  • precedenti favorevoli

  • rendimento esterno degli ospiti

Il pronostico più credibile è una vittoria del PSV in una partita con più reti.

Pronostici consigliati:

  • Vittoria PSV

  • Over 2.5

  • PSV segna almeno 2 gol

Risultato esatto possibile: 1-3

Conclusione

Groningen – PSV appare come una sfida sulla carta sbilanciata, ma con un contesto ambientale che potrebbe rendere il match combattuto nella prima fase.
Alla lunga, però, la qualità e la profondità della rosa del PSV dovrebbero emergere con chiarezza.

