Pronostico Granada CF vs Rayo Vallecano 06 Gennaio 2026

Il 6 gennaio 2026, nel turno a eliminazione diretta della Copa del Rey, il Granada CF ospita il Rayo Vallecano in una sfida cruciale per l’accesso agli ottavi. Il Granada arriva da una stagione complicata in Segunda División, ma spera di sfruttare la coppa per riscattarsi. Il Rayo, nonostante un andamento altalenante in Liga, parte leggermente favorito grazie all’esperienza e a una rosa più rodata.

Descrizione Generale delle Squadre

Granada CF:

La squadra andalusa ha mostrato difficoltà a mantenere continuità in campionato, con risultati spesso deludenti e problemi sia in attacco che in difesa. La coppa rappresenta un’occasione per rilanciare morale e prestazioni, soprattutto davanti al proprio pubblico.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Cancelo torna al Barcellona: scelta blaugrana, Inter beffata Calciomercato News

Rayo Vallecano:

Il Rayo sta vivendo una stagione irregolare, ma ha ottenuto vittorie importanti che dimostrano la sua competitività. Ha qualità offensive e solidità nei reparti, che possono fare la differenza in partite a eliminazione diretta.

Formazioni e Statistiche Recenti (Ultime 5 Partite)

Granada CF: N, P, N, N, V — rendimento instabile, con difficoltà nel trovare continuità.

Rayo Vallecano: N, P, V, N, V — forma leggermente migliore, con segnali di crescita.

Risultati Precedenti tra le Squadre

Granada 0‑2 Rayo Vallecano

Rayo Vallecano 2‑0 Granada

Granada 2‑1 Rayo Vallecano

Negli ultimi incontri, il Rayo ha spesso prevalso, confermando una certa superiorità negli scontri diretti.

Giocatori Chiave

Granada CF: Senza un vero leader offensivo, il Granada deve puntare sul collettivo e sfruttare le occasioni che riesce a creare in transizione.

Rayo Vallecano: Giocatori d’esperienza e finalizzatori affidabili possono risultare decisivi per il Rayo, soprattutto nei momenti chiave della partita.

Fattori da Considerare

Campo: Il Granada gioca in casa e può contare sul supporto dei tifosi, ma il rendimento stagionale non è stato brillante. Forma: Il Rayo arriva in una condizione psicologica migliore, con risultati più positivi nel breve periodo. Precedenti: I confronti recenti premiano il Rayo, che ha spesso avuto la meglio.

Predizione

Il match si preannuncia equilibrato ma con il Rayo Vallecano leggermente favorito, grazie alla maggiore esperienza e all’efficacia offensiva. Il Granada potrebbe comunque approfittare della gara secca per mettere pressione, soprattutto nei primi minuti. Tuttavia, se il Rayo gestirà bene il ritmo, potrebbe portare a casa la qualificazione.

Pronostico finale consigliato: Pareggio o vittoria del Rayo Vallecano, con entrambe le squadre a segno (es. 1‑1 o 1‑2).