Pronostico Giugliano vs Monopoli

La Serie C italiana – Girone C continua a offrire sfide molto equilibrate e combattute. Tra queste spicca l’incontro tra Giugliano e Monopoli, due squadre che stanno cercando di consolidare la propria posizione nella parte centrale della classifica e mantenere vive le ambizioni di qualificazione ai playoff promozione.

La partita si disputerà allo Stadio Alberto De Cristofaro di Giugliano, uno stadio dove la squadra campana ha spesso dimostrato grande intensità e determinazione davanti ai propri tifosi. Il Monopoli, tuttavia, è una squadra organizzata che nelle ultime stagioni ha dimostrato di poter ottenere risultati importanti anche lontano da casa.

Analizziamo quindi il rendimento delle due squadre, le statistiche della stagione e i principali fattori tattici che potrebbero influenzare l’esito della partita.

Analisi del Giugliano

Il Giugliano è una squadra che negli ultimi anni ha cercato di costruire una propria identità basata su compattezza difensiva e transizioni rapide. La squadra tende a giocare con grande intensità, cercando di sfruttare la velocità degli esterni per creare pericoli.

Il rendimento casalingo rappresenta uno dei principali punti di forza della squadra campana.

Statistiche stagionali Giugliano

Partite giocate: 26

Vittorie: 10

Pareggi: 7

Sconfitte: 9

Gol segnati: 30

Gol subiti: 31

Media gol segnati: 1.15 a partita

Media gol subiti: 1.19 a partita

Possesso medio: 49%

Focus sui Dati Chiave – Giugliano

Produzione offensiva

Gol segnati ███████████ 1.15

Tiri in porta ████████████ 4.7

Occasioni create ████████████ 5.0

Il Giugliano riesce a creare un numero discreto di occasioni soprattutto nelle partite casalinghe.

Analisi del Monopoli

Il Monopoli è una squadra molto organizzata dal punto di vista tattico. Negli ultimi anni il club pugliese ha dimostrato di poter competere con continuità grazie a un gioco equilibrato e a una buona solidità difensiva.

Il Monopoli tende a mantenere una struttura compatta e a sfruttare le ripartenze rapide per colpire gli avversari.

Statistiche stagionali Monopoli

Partite giocate: 26

Vittorie: 11

Pareggi: 8

Sconfitte: 7

Gol segnati: 33

Gol subiti: 28

Media gol segnati: 1.27 a partita

Media gol subiti: 1.08 a partita

Possesso medio: 51%

Focus sui Dati Chiave – Monopoli

Prestazioni offensive

Gol segnati ████████████ 1.27

Tiri in porta █████████████ 5.0

Occasioni create █████████████ 5.3

Il Monopoli mostra una leggera superiorità offensiva rispetto al Giugliano.

Confronto statistico tra le squadre

Comparazione media per partita

Categoria Giugliano Monopoli

Gol segnati 1.15 1.27

Gol subiti 1.19 1.08

Tiri in porta 4.7 5.0

Possesso palla 49% 51%

Grafico comparativo

Produzione offensiva

Giugliano ███████████

Monopoli ████████████

Solidità difensiva

Giugliano ███████████

Monopoli █████████████

Il Monopoli appare leggermente più equilibrato tra fase offensiva e difensiva.

Il fattore campo

Lo Stadio Alberto De Cristofaro rappresenta uno dei principali punti di forza del Giugliano, dove la squadra riesce spesso a ottenere risultati positivi.

Prestazioni Giugliano in casa

Partite in casa: 13

Vittorie: 6

Pareggi: 4

Sconfitte: 3

Gol segnati: 17

Gol subiti: 13

Focus sui Dati Chiave – rendimento interno

Distribuzione risultati

Vittorie ████████████ 46%

Pareggi ████████ 31%

Sconfitte █████ 23%

Il Giugliano riesce spesso a mantenere un buon rendimento davanti al proprio pubblico.

Chiavi tattiche della partita

Controllo del centrocampo

Entrambe le squadre cercheranno di gestire il ritmo della partita attraverso il possesso palla.

Transizioni rapide

Le ripartenze potrebbero essere decisive, soprattutto per il Monopoli.

Pressione sulle fasce

Il Giugliano proverà a sfruttare il gioco sugli esterni per creare occasioni.

Palle inattive

Le situazioni da calcio piazzato potrebbero avere un ruolo determinante.

Pronostico Giugliano vs Monopoli

Considerando il rendimento delle due squadre e l’equilibrio delle statistiche stagionali, ci si può aspettare una partita molto combattuta.

Il Giugliano potrebbe sfruttare il fattore campo, mentre il Monopoli ha dimostrato di essere una squadra più equilibrata dal punto di vista tattico.

Pronostico finale

Giugliano 1 – 1 Monopoli

È probabile assistere a una partita molto equilibrata con poche occasioni da gol, dove entrambe le squadre potrebbero trovare la rete ma senza riuscire a prendere il controllo definitivo della gara nella sfida di Serie C Girone C.