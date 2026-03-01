Pronostico Girona vs Celta Vigo La Liga 01 Marzo 2026
Il match tra Girona e Celta Vigo, in programma il 01 Marzo 2026 per la La Liga, rappresenta una sfida interessante tra due squadre con identità tattiche differenti ma con obiettivi simili: consolidare la posizione nella parte medio-alta della classifica.
La partita si giocherà allo Estadi Municipal de Montilivi, campo che negli ultimi anni si è dimostrato determinante per il rendimento del Girona.
Analisi del Girona
Il Girona nelle ultime stagioni ha mostrato un calcio offensivo e organizzato, con una media realizzativa superiore alla media del campionato.
Dati statistici recenti (media stagionale)
- Gol fatti: 1,70 a partita
- Gol subiti: 1,30 a partita
- Possesso medio: 54%
- Tiri totali: 14,1 a gara
- Vittorie in casa: 60%
Grafico media gol segnati
Girona
▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,70
Media Liga
▇▇▇▇▇▇▇ 1,30
Il Girona costruisce molto attraverso il palleggio e gli inserimenti centrali. In casa aumenta la pressione offensiva, soprattutto nei primi 30 minuti, dove realizza circa il 35% delle reti stagionali.
Punti di forza
- Intensità offensiva
- Buona occupazione degli spazi
- Alto numero di occasioni create
Punti critici
- Difesa talvolta esposta nelle ripartenze
- Calo di concentrazione nei finali
Analisi del Celta Vigo
Il Celta Vigo si caratterizza per un gioco più verticale e meno basato sul possesso continuo.
Dati statistici recenti (media stagionale)
- Gol fatti: 1,25 a partita
- Gol subiti: 1,40 a partita
- Possesso medio: 49%
- Tiri concessi: 13,5 a gara
- Percentuale Over 2.5: 57%
Grafico rendimento difensivo
Celta Vigo
▇▇▇▇▇▇▇ 1,40
Media Liga
▇▇▇▇▇▇▇ 1,30
In trasferta il Celta tende a concedere più spazio sulle fasce e soffre squadre con grande dinamismo offensivo.
Punti di forza
- Ripartenze rapide
- Buona qualità individuale negli ultimi metri
- Capacità di segnare anche con poco possesso
Punti critici
- Fragilità difensiva fuori casa
- Difficoltà nel gestire la pressione alta
Confronto diretto
Negli ultimi 8 scontri diretti in Liga:
- Vittorie Girona: 3
- Vittorie Celta: 3
- Pareggi: 2
- Media gol: 2,6 a partita
Grafico equilibrio storico
Girona ▇▇▇
Celta ▇▇▇
Pareggi ▇▇
Il bilancio evidenzia grande equilibrio, ma con una tendenza a partite con almeno due reti complessive.
Analisi del campo: Montilivi
Il Montilivi è uno stadio compatto che favorisce la pressione costante dei padroni di casa.
Statistiche interne Girona:
- Media gol in casa: 1,85
- Gol subiti in casa: 1,05
- Percentuale Over 1.5: 78%
Il fattore campo può incidere soprattutto sul ritmo iniziale.
Chiavi tattiche
- Pressione offensiva del Girona contro linea difensiva del Celta
- Gestione delle transizioni
- Impatto delle palle inattive
Se il Girona impone possesso e ritmo, può creare numerose occasioni. Il Celta dovrà difendere con compattezza e sfruttare contropiedi rapidi.
Pronostico finale
Considerando:
- Miglior rendimento casalingo del Girona
- Fragilità difensiva del Celta in trasferta
- Media gol elevata negli scontri diretti
Il pronostico più credibile è:
Girona vincente (1)
Risultato possibile: 2-1 oppure 3-1
Opzione alternativa prudente:
Over 1.5 gol
Entrambe le squadre a segno
Conclusione
Girona vs Celta Vigo del 01 Marzo 2026 si presenta come una gara aperta ma con leggero vantaggio per i padroni di casa grazie alla maggiore solidità interna e alla produzione offensiva superiore.
Il Celta può creare pericoli, ma il contesto e le statistiche favoriscono il Girona.
Pronostico consigliato: 1 con Over 1.5 come scelta complementare.