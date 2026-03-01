 Salta al contenuto
Pronostici Calcio Pronostici LaLiga

Pronostico Girona vs Celta Vigo La Liga 01 Marzo 2026

Rossana Filippi
3 min
Girona vs Celta Vigo

Il match tra Girona e Celta Vigo, in programma il 01 Marzo 2026 per la La Liga, rappresenta una sfida interessante tra due squadre con identità tattiche differenti ma con obiettivi simili: consolidare la posizione nella parte medio-alta della classifica.

La partita si giocherà allo Estadi Municipal de Montilivi, campo che negli ultimi anni si è dimostrato determinante per il rendimento del Girona.

Analisi del Girona

Il Girona nelle ultime stagioni ha mostrato un calcio offensivo e organizzato, con una media realizzativa superiore alla media del campionato.

Dati statistici recenti (media stagionale)

  • Gol fatti: 1,70 a partita
  • Gol subiti: 1,30 a partita
  • Possesso medio: 54%
  • Tiri totali: 14,1 a gara
  • Vittorie in casa: 60%

Grafico media gol segnati

Girona
▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,70

Media Liga
▇▇▇▇▇▇▇ 1,30

Il Girona costruisce molto attraverso il palleggio e gli inserimenti centrali. In casa aumenta la pressione offensiva, soprattutto nei primi 30 minuti, dove realizza circa il 35% delle reti stagionali.

Punti di forza

  • Intensità offensiva
  • Buona occupazione degli spazi
  • Alto numero di occasioni create

Punti critici

  • Difesa talvolta esposta nelle ripartenze
  • Calo di concentrazione nei finali

Analisi del Celta Vigo

Il Celta Vigo si caratterizza per un gioco più verticale e meno basato sul possesso continuo.

Dati statistici recenti (media stagionale)

  • Gol fatti: 1,25 a partita
  • Gol subiti: 1,40 a partita
  • Possesso medio: 49%
  • Tiri concessi: 13,5 a gara
  • Percentuale Over 2.5: 57%

Grafico rendimento difensivo

Celta Vigo
▇▇▇▇▇▇▇ 1,40

Media Liga
▇▇▇▇▇▇▇ 1,30

In trasferta il Celta tende a concedere più spazio sulle fasce e soffre squadre con grande dinamismo offensivo.

Punti di forza

  • Ripartenze rapide
  • Buona qualità individuale negli ultimi metri
  • Capacità di segnare anche con poco possesso

Punti critici

  • Fragilità difensiva fuori casa
  • Difficoltà nel gestire la pressione alta

Confronto diretto

Negli ultimi 8 scontri diretti in Liga:

  • Vittorie Girona: 3
  • Vittorie Celta: 3
  • Pareggi: 2
  • Media gol: 2,6 a partita

Grafico equilibrio storico

Girona ▇▇▇
Celta ▇▇▇
Pareggi ▇▇

Il bilancio evidenzia grande equilibrio, ma con una tendenza a partite con almeno due reti complessive.

Analisi del campo: Montilivi

Il Montilivi è uno stadio compatto che favorisce la pressione costante dei padroni di casa.

Statistiche interne Girona:

  • Media gol in casa: 1,85
  • Gol subiti in casa: 1,05
  • Percentuale Over 1.5: 78%

Il fattore campo può incidere soprattutto sul ritmo iniziale.

Chiavi tattiche

  1. Pressione offensiva del Girona contro linea difensiva del Celta
  2. Gestione delle transizioni
  3. Impatto delle palle inattive

Se il Girona impone possesso e ritmo, può creare numerose occasioni. Il Celta dovrà difendere con compattezza e sfruttare contropiedi rapidi.

Pronostico finale

Considerando:

  • Miglior rendimento casalingo del Girona
  • Fragilità difensiva del Celta in trasferta
  • Media gol elevata negli scontri diretti

Il pronostico più credibile è:

Girona vincente (1)

Risultato possibile: 2-1 oppure 3-1

Opzione alternativa prudente:

Over 1.5 gol
Entrambe le squadre a segno

Conclusione

Girona vs Celta Vigo del 01 Marzo 2026 si presenta come una gara aperta ma con leggero vantaggio per i padroni di casa grazie alla maggiore solidità interna e alla produzione offensiva superiore.

Il Celta può creare pericoli, ma il contesto e le statistiche favoriscono il Girona.

Pronostico consigliato: 1 con Over 1.5 come scelta complementare.

