Pronostico Gil Vicente vs Benfica Liga Portugal 02 Marzo 2026
La sfida tra Gil Vicente e Benfica, valida per la Liga Portugal e in programma il 02 marzo 2026, rappresenta un confronto tra una squadra in lotta per la stabilità di classifica e una formazione candidata al titolo.
Il Benfica si presenta con numeri offensivi tra i migliori del campionato, mentre il Gil Vicente punta sulla compattezza interna e sull’organizzazione difensiva. Analizziamo nel dettaglio statistiche stagionali, rendimento casa/trasferta, dati offensivi e difensivi, caratteristiche del campo e possibili scenari tattici.
Analisi del Gil Vicente
Il Gil Vicente costruisce gran parte dei propri punti in casa. La squadra adotta un sistema prudente, con linee compatte e ripartenze rapide.
Media stagionale Gil Vicente
- Gol segnati: 1.08 a partita
- Gol subiti: 1.44 a partita
- Tiri totali: 10.6
- Tiri in porta: 3.7
- Possesso palla medio: 45%
- Media punti in casa: 1.52
Grafico rendimento gol Gil Vicente
Gol segnati
██████████
Gol subiti
██████████████
Il dato evidenzia una certa fragilità difensiva contro squadre di alta classifica, soprattutto nei secondi tempi.
Analisi del Benfica
Il Benfica si conferma tra le squadre più prolifiche della Liga Portugal. L’attacco è rapido e verticale, con grande capacità di occupare l’area.
Media stagionale Benfica
- Gol segnati: 2.14 a partita
- Gol subiti: 0.86 a partita
- Tiri totali: 17.1
- Tiri in porta: 6.9
- Possesso palla medio: 60%
- Media punti in trasferta: 2.10
Grafico rendimento gol Benfica
Gol segnati
████████████████████
Gol subiti
████████
Il Benfica presenta una differenza reti ampiamente positiva e concede pochissime occasioni nitide.
Confronto Statistico Diretto
|Statistica
|Gil Vicente
|Benfica
|Gol medi segnati
|1.08
|2.14
|Gol medi subiti
|1.44
|0.86
|Tiri totali
|10.6
|17.1
|Possesso medio
|45%
|60%
Grafico comparativo gol segnati
Gil Vicente
██████████
Benfica
████████████████████
Il divario tecnico e statistico è netto, soprattutto in fase offensiva.
Analisi del Campo: Estádio Cidade de Barcelos
Lo stadio del Gil Vicente è compatto e tende a favorire squadre organizzate difensivamente. Il pubblico è vicino al terreno di gioco, aumentando la pressione sugli ospiti.
Tuttavia:
- Il Benfica mantiene alta percentuale di vittorie in trasferta
- La qualità tecnica permette di controllare il ritmo anche in ambienti ostili
- La differenza nella profondità della rosa incide nei secondi tempi
Chiavi Tattiche della Partita
- Pressione iniziale del Benfica per sbloccare rapidamente il match
- Blocco basso del Gil Vicente
- Transizioni rapide sulle fasce
- Superiorità tecnica negli uno contro uno
Se il Benfica segna nel primo tempo, la gara potrebbe aprirsi notevolmente. Il Gil Vicente dovrà mantenere equilibrio e limitare gli spazi centrali.
Scenario Probabile
Le statistiche indicano:
- Miglior attacco del Benfica
- Miglior difesa del Benfica
- Maggiore possesso e volume di gioco
- Gil Vicente competitivo ma inferiore nei numeri
La partita appare indirizzata verso una vittoria ospite.
Pronostico Finale
Pronostico principale: Vittoria Benfica
Opzione alternativa: Benfica -1 Handicap
Opzione gol: Over 2.5
Risultato probabile: Gil Vicente 0 – 2 Benfica oppure 1 – 3
Conclusione
Il match del 02 marzo 2026 di Liga Portugal tra Gil Vicente e Benfica presenta un chiaro divario statistico e tecnico. Il Benfica parte favorito grazie a maggiore qualità offensiva, solidità difensiva e rendimento costante anche in trasferta.
Pronostico costruito su dati oggettivi, analisi tattica e studio del contesto ambientale, con previsione orientata verso un successo del Benfica in una gara controllata dagli ospiti.