Getafe vs Villarreal

La sfida tra Getafe e Villarreal, in programma il 14 Febbraio 2026 per la LaLiga EA Sports, si presenta come uno degli incontri più interessanti della giornata. Due squadre con identità molto diverse: da una parte il pragmatismo e l’intensità fisica del Getafe, dall’altra la qualità tecnica e la costruzione offensiva del Villarreal.

Il match si giocherà allo Stadio Coliseum, uno dei campi più complessi della Liga per le squadre ospiti, grazie alle dimensioni compatte e all’atmosfera particolarmente intensa.

Situazione di Classifica Prima della Giornata

Getafe

Villarreal

Posizione: 7ª

Punti: 38

Gol fatti: 36

Gol subiti: 30

Media gol segnati: 1,50 a partita

Media gol subiti: 1,25 a partita

Il Villarreal lotta per un posto europeo, mentre il Getafe cerca stabilità nella parte centrale della classifica.

Forma Recente (ultime 5 partite)

Getafe

2 vittorie

1 pareggio

2 sconfitte

5 gol segnati

6 gol subiti

Villarreal

3 vittorie

1 pareggio

1 sconfitta

9 gol segnati

5 gol subiti

Il Villarreal arriva con maggiore continuità e una produzione offensiva superiore.

Analisi Tattica

Getafe

Il Getafe adotta un sistema prevalentemente basato sul 4-4-2 compatto, con:

Linee molto strette

Pressione aggressiva a centrocampo

Ricerca del gioco diretto

In casa la squadra concede poco spazio centrale e forza gli avversari a giocare sulle corsie esterne.

Dati chiave Getafe

Possesso medio: 44%

Tiri a partita: 9,8

Tiri in porta: 3,5

xG medio: 1,02

Percentuale duelli vinti: 53%

Punto di forza principale: intensità difensiva.

Punto debole: difficoltà nel creare occasioni contro squadre chiuse.

Villarreal

Il Villarreal schiera generalmente un 4-3-3 tecnico, caratterizzato da:

Costruzione dal basso

Triangolazioni rapide

Attacco posizionale con inserimenti delle mezzali

La squadra produce una media di 13,4 tiri a partita, dimostrando maggiore capacità offensiva rispetto al Getafe.

Dati chiave Villarreal

Possesso medio: 55%

Tiri a partita: 13,4

Tiri in porta: 5,1

xG medio: 1,62

Precisione passaggi: 84%

Punto di forza: qualità tecnica e profondità offensiva.

Punto debole: vulnerabilità nelle transizioni difensive.

Analisi del Campo: Stadio Coliseum

Il Coliseum è uno stadio con dimensioni più compatte rispetto alla media della Liga. Questo favorisce:

Pressione alta

Gioco fisico

Ritmi spezzati

Statisticamente, il Getafe subisce il 40% dei gol nei primi 30 minuti, mentre il Villarreal segna il 48% delle proprie reti nel secondo tempo.

Andamento Gol (Media Stagionale)

Getafe

Primo tempo: 0,38 gol

Secondo tempo: 0,57 gol

Villarreal

Primo tempo: 0,72 gol

Secondo tempo: 0,78 gol

Il Villarreal mantiene una produzione offensiva costante lungo l’arco della partita.

Confronto Diretto (ultimi 5 scontri)

3 vittorie Villarreal

1 pareggio

1 vittoria Getafe

Media gol complessiva: 2,2 a partita

Il Villarreal ha dimostrato maggiore qualità negli ultimi incroci.

Grafico Comparativo Statistiche

Produzione Offensiva

Getafe: 0,95 gol medi

Villarreal: 1,50 gol medi

Possesso Palla

Getafe: 44%

Villarreal: 55%

Expected Goals

Getafe: 1,02

Villarreal: 1,62

I numeri mostrano una superiorità tecnica del Villarreal, ma il fattore campo riduce il divario.

Probabilità Previsionali

Vittoria Getafe: 28%

Pareggio: 30%

Vittoria Villarreal: 42%

Secondo i modelli statistici, il Villarreal parte favorito ma senza un margine schiacciante.

Chiavi della Partita

Intensità fisica del Getafe nei primi 20 minuti Capacità del Villarreal di superare la prima linea di pressione Efficacia sulle palle inattive

Se il Getafe riesce a mantenere la gara su ritmi bassi, può strappare un risultato positivo. Se il Villarreal trova spazi tra le linee, la qualità tecnica potrebbe fare la differenza.

Pronostico Finale

Considerando:

Migliore forma recente del Villarreal

Superiorità statistica negli xG

Tradizione favorevole negli scontri diretti

Campo ostico del Getafe

Il pronostico più equilibrato è:

Villarreal vincente 1-2

Opzione alternativa:

Over 2.0 gol asiatico

Villarreal segna almeno 1 gol nel secondo tempo

Conclusione

Getafe vs Villarreal del 13 Febbraio 2026 si preannuncia come una sfida tattica tra fisicità e tecnica. Il Villarreal appare superiore nei numeri e nella qualità offensiva, ma il Coliseum è storicamente un campo complicato.