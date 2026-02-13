Pronostico Getafe vs Villarreal – LaLiga EA Sports – 14 Febbraio 2026
La sfida tra Getafe e Villarreal, in programma il 14 Febbraio 2026 per la LaLiga EA Sports, si presenta come uno degli incontri più interessanti della giornata. Due squadre con identità molto diverse: da una parte il pragmatismo e l’intensità fisica del Getafe, dall’altra la qualità tecnica e la costruzione offensiva del Villarreal.
Il match si giocherà allo Stadio Coliseum, uno dei campi più complessi della Liga per le squadre ospiti, grazie alle dimensioni compatte e all’atmosfera particolarmente intensa.
Situazione di Classifica Prima della Giornata
Getafe
-
Posizione: 14ª
-
Punti: 28
-
Gol fatti: 23
-
Gol subiti: 31
-
Media gol segnati: 0,95 a partita
-
Media gol subiti: 1,29 a partita
Villarreal
-
Posizione: 7ª
-
Punti: 38
-
Gol fatti: 36
-
Gol subiti: 30
-
Media gol segnati: 1,50 a partita
-
Media gol subiti: 1,25 a partita
Il Villarreal lotta per un posto europeo, mentre il Getafe cerca stabilità nella parte centrale della classifica.
Forma Recente (ultime 5 partite)
Getafe
-
2 vittorie
-
1 pareggio
-
2 sconfitte
-
5 gol segnati
-
6 gol subiti
Villarreal
-
3 vittorie
-
1 pareggio
-
1 sconfitta
-
9 gol segnati
-
5 gol subiti
Il Villarreal arriva con maggiore continuità e una produzione offensiva superiore.
Analisi Tattica
Getafe
Il Getafe adotta un sistema prevalentemente basato sul 4-4-2 compatto, con:
-
Linee molto strette
-
Pressione aggressiva a centrocampo
-
Ricerca del gioco diretto
In casa la squadra concede poco spazio centrale e forza gli avversari a giocare sulle corsie esterne.
Dati chiave Getafe
-
Possesso medio: 44%
-
Tiri a partita: 9,8
-
Tiri in porta: 3,5
-
xG medio: 1,02
-
Percentuale duelli vinti: 53%
Punto di forza principale: intensità difensiva.
Punto debole: difficoltà nel creare occasioni contro squadre chiuse.
Villarreal
Il Villarreal schiera generalmente un 4-3-3 tecnico, caratterizzato da:
-
Costruzione dal basso
-
Triangolazioni rapide
-
Attacco posizionale con inserimenti delle mezzali
La squadra produce una media di 13,4 tiri a partita, dimostrando maggiore capacità offensiva rispetto al Getafe.
Dati chiave Villarreal
-
Possesso medio: 55%
-
Tiri a partita: 13,4
-
Tiri in porta: 5,1
-
xG medio: 1,62
-
Precisione passaggi: 84%
Punto di forza: qualità tecnica e profondità offensiva.
Punto debole: vulnerabilità nelle transizioni difensive.
Analisi del Campo: Stadio Coliseum
Il Coliseum è uno stadio con dimensioni più compatte rispetto alla media della Liga. Questo favorisce:
-
Pressione alta
-
Gioco fisico
-
Ritmi spezzati
Statisticamente, il Getafe subisce il 40% dei gol nei primi 30 minuti, mentre il Villarreal segna il 48% delle proprie reti nel secondo tempo.
Andamento Gol (Media Stagionale)
Getafe
-
Primo tempo: 0,38 gol
-
Secondo tempo: 0,57 gol
Villarreal
-
Primo tempo: 0,72 gol
-
Secondo tempo: 0,78 gol
Il Villarreal mantiene una produzione offensiva costante lungo l’arco della partita.
Confronto Diretto (ultimi 5 scontri)
-
3 vittorie Villarreal
-
1 pareggio
-
1 vittoria Getafe
-
Media gol complessiva: 2,2 a partita
Il Villarreal ha dimostrato maggiore qualità negli ultimi incroci.
Grafico Comparativo Statistiche
Produzione Offensiva
-
Getafe: 0,95 gol medi
-
Villarreal: 1,50 gol medi
Possesso Palla
-
Getafe: 44%
-
Villarreal: 55%
Expected Goals
-
Getafe: 1,02
-
Villarreal: 1,62
I numeri mostrano una superiorità tecnica del Villarreal, ma il fattore campo riduce il divario.
Probabilità Previsionali
-
Vittoria Getafe: 28%
-
Pareggio: 30%
-
Vittoria Villarreal: 42%
Secondo i modelli statistici, il Villarreal parte favorito ma senza un margine schiacciante.
Chiavi della Partita
-
Intensità fisica del Getafe nei primi 20 minuti
-
Capacità del Villarreal di superare la prima linea di pressione
-
Efficacia sulle palle inattive
Se il Getafe riesce a mantenere la gara su ritmi bassi, può strappare un risultato positivo. Se il Villarreal trova spazi tra le linee, la qualità tecnica potrebbe fare la differenza.
Pronostico Finale
Considerando:
-
Migliore forma recente del Villarreal
-
Superiorità statistica negli xG
-
Tradizione favorevole negli scontri diretti
-
Campo ostico del Getafe
Il pronostico più equilibrato è:
Villarreal vincente 1-2
Opzione alternativa:
-
Over 2.0 gol asiatico
-
Villarreal segna almeno 1 gol nel secondo tempo
Conclusione
Getafe vs Villarreal del 13 Febbraio 2026 si preannuncia come una sfida tattica tra fisicità e tecnica. Il Villarreal appare superiore nei numeri e nella qualità offensiva, ma il Coliseum è storicamente un campo complicato.