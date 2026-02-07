La sfida tra Genoa e Napoli, valida per la Serie A e in programma il 07 febbraio 2026, mette di fronte due squadre con obiettivi e momenti stagionali molto diversi. Da una parte un Genoa solido in casa e organizzato, dall’altra un Napoli costruito per competere stabilmente nelle zone alte della classifica.

In questo pronostico analizzo nel dettaglio forma recente, numeri stagionali, prestazioni interne ed esterne, oltre all’importanza del fattore campo allo Stadio Luigi Ferraris.

Analisi Genoa

Il Genoa sta vivendo una stagione equilibrata, con un rendimento che conferma la sua identità: squadra compatta, aggressiva e difficile da affrontare soprattutto in casa.

Forma recente

Nelle ultime 5 partite di campionato, il Genoa ha raccolto:

2 vittorie

2 pareggi Ti potrebbe interessare Pronostico Catanzaro vs Reggiana – Serie B – 07 Febbraio 2026 Pronostici Calcio

1 sconfitta

Un rendimento che dimostra continuità, anche se con qualche difficoltà contro avversari di livello superiore.

Dati stagionali Genoa (Serie A 2025/26)

Prestazioni casalinghe

Lo Stadio Luigi Ferraris è uno dei campi più complicati del campionato:

Oltre il 60% dei punti conquistati in casa

Media gol subiti in casa inferiore a 1

Elevata intensità nei primi 30 minuti

Il Genoa tende a partire forte, cercando di sfruttare il pubblico e il ritmo alto, soprattutto contro squadre abituate al possesso palla.

Analisi Napoli

Il Napoli arriva a questa sfida con ambizioni europee ben definite. La qualità tecnica della rosa resta superiore alla media del campionato, anche se non sempre la squadra è riuscita a mantenere continuità lontano dal proprio stadio.

Forma recente

Nelle ultime 5 gare di Serie A:

3 vittorie

1 pareggio

1 sconfitta

Il Napoli mostra una fase offensiva efficace, ma concede qualcosa in transizione difensiva.

Dati stagionali Napoli (Serie A 2025/26)

Media gol segnati: circa 1,7 a partita

Media gol subiti: circa 1,1 a partita

Possesso palla medio: superiore al 55%

Tiri in porta: tra i più alti della Serie A

Prestazioni in trasferta

Fuori casa il Napoli mantiene buoni numeri, ma con qualche calo:

Vittorie esterne intorno al 45%

Gol segnati fuori casa leggermente inferiori rispetto alle gare interne

Tendenza a soffrire squadre fisiche e compatte

Precedenti Genoa vs Napoli

Negli ultimi confronti diretti in Serie A:

Napoli imbattuto nelle ultime 4 sfide

3 vittorie Napoli, 1 pareggio

Media gol complessiva superiore a 2,5

Il Napoli storicamente riesce a trovare spazi contro il Genoa, ma spesso con partite più combattute di quanto dica il risultato finale.

Analisi del campo: Stadio Luigi Ferraris

Il terreno di gioco e l’atmosfera di Marassi incidono molto:

Campo storicamente difficile per le big

Pressione del pubblico costante

Ritmi più spezzati e molte seconde palle

Questo contesto favorisce il Genoa dal punto di vista fisico e tattico, riducendo il divario tecnico tra le due squadre.

Focus sui Dati Chiave

Grafica 1 – Media gol a partita

Genoa: circa 1,1

Napoli: circa 1,7

Graf. 2 – Gol subiti a partita

Genoa: circa 1,2

Napoli: circa 1,1

Grafica 3 – Andamento casa/trasferta

Genoa in casa: rendimento alto

Napoli in trasferta: rendimento buono ma non dominante

Grafica 4 – Precedenti diretti

Vantaggio storico Napoli

Partite spesso con entrambe le squadre a segno

Pronostico Genoa vs Napoli

Considerando:

la solidità del Genoa in casa

la maggiore qualità offensiva del Napoli

i precedenti diretti favorevoli agli azzurri

il match si preannuncia equilibrato ma con un leggero vantaggio per il Napoli, soprattutto nella gestione dei momenti chiave della gara.

Pronostico finale

Napoli leggermente favorito, ma con partita combattuta e margini ridotti.

Opzione consigliata:

Napoli vincente o pareggio

Totale gol sopra 1,5

Una sfida che promette intensità, equilibrio e possibili gol da entrambe le parti.