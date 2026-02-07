Pronostico Genoa vs Napoli – Serie A – 07 Febbraio 2026
La sfida tra Genoa e Napoli, valida per la Serie A e in programma il 07 febbraio 2026, mette di fronte due squadre con obiettivi e momenti stagionali molto diversi. Da una parte un Genoa solido in casa e organizzato, dall’altra un Napoli costruito per competere stabilmente nelle zone alte della classifica.
In questo pronostico analizzo nel dettaglio forma recente, numeri stagionali, prestazioni interne ed esterne, oltre all’importanza del fattore campo allo Stadio Luigi Ferraris.
Analisi Genoa
Il Genoa sta vivendo una stagione equilibrata, con un rendimento che conferma la sua identità: squadra compatta, aggressiva e difficile da affrontare soprattutto in casa.
Forma recente
Nelle ultime 5 partite di campionato, il Genoa ha raccolto:
-
2 vittorie
-
2 pareggi
-
1 sconfitta
Un rendimento che dimostra continuità, anche se con qualche difficoltà contro avversari di livello superiore.
Dati stagionali Genoa (Serie A 2025/26)
-
Posizione media in classifica: metà classifica
-
Gol segnati: circa 1,1 a partita
-
Gol subiti: circa 1,2 a partita
-
Clean sheet: frequenti in casa
Prestazioni casalinghe
Lo Stadio Luigi Ferraris è uno dei campi più complicati del campionato:
-
Oltre il 60% dei punti conquistati in casa
-
Media gol subiti in casa inferiore a 1
-
Elevata intensità nei primi 30 minuti
Il Genoa tende a partire forte, cercando di sfruttare il pubblico e il ritmo alto, soprattutto contro squadre abituate al possesso palla.
Analisi Napoli
Il Napoli arriva a questa sfida con ambizioni europee ben definite. La qualità tecnica della rosa resta superiore alla media del campionato, anche se non sempre la squadra è riuscita a mantenere continuità lontano dal proprio stadio.
Forma recente
Nelle ultime 5 gare di Serie A:
-
3 vittorie
-
1 pareggio
-
1 sconfitta
Il Napoli mostra una fase offensiva efficace, ma concede qualcosa in transizione difensiva.
Dati stagionali Napoli (Serie A 2025/26)
-
Media gol segnati: circa 1,7 a partita
-
Media gol subiti: circa 1,1 a partita
-
Possesso palla medio: superiore al 55%
-
Tiri in porta: tra i più alti della Serie A
Prestazioni in trasferta
Fuori casa il Napoli mantiene buoni numeri, ma con qualche calo:
-
Vittorie esterne intorno al 45%
-
Gol segnati fuori casa leggermente inferiori rispetto alle gare interne
-
Tendenza a soffrire squadre fisiche e compatte
Precedenti Genoa vs Napoli
Negli ultimi confronti diretti in Serie A:
-
Napoli imbattuto nelle ultime 4 sfide
-
3 vittorie Napoli, 1 pareggio
-
Media gol complessiva superiore a 2,5
Il Napoli storicamente riesce a trovare spazi contro il Genoa, ma spesso con partite più combattute di quanto dica il risultato finale.
Analisi del campo: Stadio Luigi Ferraris
Il terreno di gioco e l’atmosfera di Marassi incidono molto:
-
Campo storicamente difficile per le big
-
Pressione del pubblico costante
-
Ritmi più spezzati e molte seconde palle
Questo contesto favorisce il Genoa dal punto di vista fisico e tattico, riducendo il divario tecnico tra le due squadre.
Focus sui Dati Chiave
Grafica 1 – Media gol a partita
-
Genoa: circa 1,1
-
Napoli: circa 1,7
Graf. 2 – Gol subiti a partita
-
Genoa: circa 1,2
-
Napoli: circa 1,1
Grafica 3 – Andamento casa/trasferta
-
Genoa in casa: rendimento alto
-
Napoli in trasferta: rendimento buono ma non dominante
Grafica 4 – Precedenti diretti
-
Vantaggio storico Napoli
-
Partite spesso con entrambe le squadre a segno
Pronostico Genoa vs Napoli
Considerando:
-
la solidità del Genoa in casa
-
la maggiore qualità offensiva del Napoli
-
i precedenti diretti favorevoli agli azzurri
il match si preannuncia equilibrato ma con un leggero vantaggio per il Napoli, soprattutto nella gestione dei momenti chiave della gara.
Pronostico finale
Napoli leggermente favorito, ma con partita combattuta e margini ridotti.
Opzione consigliata:
-
Napoli vincente o pareggio
-
Totale gol sopra 1,5
Una sfida che promette intensità, equilibrio e possibili gol da entrambe le parti.