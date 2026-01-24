Pronostico Genoa vs Bologna 25 Gennaio 2026

Il 25 gennaio 2026 il Genoa ospita il Bologna allo Stadio Comunale Luigi Ferraris per la 22ª giornata di Serie A. Il Genoa è coinvolto nella lotta per la salvezza attorno alla zona bassa della classifica, mentre il Bologna si trova in una posizione più tranquilla di metà classifica con ambizioni di consolidare il proprio piazzamento europeo. Le motivazioni per i padroni di casa sono forti per ottenere punti chiave, mentre gli ospiti puntano a confermare la loro maggiore solidità.

Descrizione generale delle squadre:

Il Genoa ha un rendimento più modesto, con una media di vittorie bassa e varie partite chiuse in pareggio, mostrando una certa resilienza ma problemi offensivi e difensivi irregolari.

Il Bologna ha totalizzato più punti nella stagione, segnando e subendo meno rispetto al Genoa, ma ha alternato risultati con qualche sconfitta e pareggi recenti, anche in Europa League dove ha mostrato carattere.

Forme e statistiche recenti (ultime 5 partite):

Genoa: N, V, N, N, P

Bologna: N, P, N, V, N

Risultati precedenti tra le squadre:

Bologna 2‑1 Genoa (20/09/2025)

Bologna 1‑3 Genoa (24/05/2025)

Genoa 2‑2 Bologna (19/10/2024)

Giocatori chiave:

Nel Genoa, un attaccante come Lorenzo Colombo può essere fondamentale per creare occasioni e trovare gol in partite chiuse.

Nel Bologna, giocatori come Riccardo Orsolini e Samuel Castro sono spesso coinvolti nelle azioni offensive e possono essere decisivi nei momenti chiave del match.

Fattori da considerare:

Campo: Il Genoa gioca in casa davanti al proprio pubblico, il che può dare una spinta nei duelli tattici e nella lotta per la salvezza. Forma recente: Il Bologna ha raccolto più punti nella stagione e può presentarsi con più fiducia nonostante qualche inciampo recente. Tendenze di gol: Entrambe le squadre hanno alternato partite con gol e partite con pochi segnati, rendendo possibile sia un confronto equilibrato sia un match con diverse occasioni.

Predizione:

Questo incontro appare come una sfida equilibrata tra una squadra in lotta per non retrocedere e una formazione di metà classifica. Le statistiche indicano che un pareggio è un esito probabile, dato che il Genoa ha spesso ottenuto punti in casa e il Bologna ha mostrato difficoltà a imporsi fuori dalla propria area. Le recenti analisi suggeriscono che l’esito potrebbe essere un pareggio con pochi gol, ma non si esclude una leggera supremazia del Bologna vista la sua classifica migliore.

Pronostico consigliato: Pareggio (1‑1 o 0‑0) considerando l’equilibrio tra le due formazioni e la tendenza recente a partite moderate dal punto di vista delle reti.