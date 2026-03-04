Il derby londinese tra Fulham e West Ham del 04 marzo 2026 in Premier League si presenta come una sfida equilibrata tra due squadre con caratteristiche tattiche differenti ma rendimento simile nelle ultime stagioni. Il contesto del Craven Cottage e l’importanza dei punti in questa fase della stagione rendono il match particolarmente interessante dal punto di vista statistico e strategico.
Di seguito un’analisi approfondita con dati reali delle ultime stagioni di Premier League, confronto numerico, rendimento interno ed esterno e valutazione finale per un pronostico professionale.
Analisi del Fulham
Il Fulham negli ultimi campionati ha mantenuto un profilo competitivo, soprattutto in casa, dove riesce a esprimere un calcio organizzato e pragmatico.
Dati medi ultime stagioni Premier League
- Gol segnati: 1,3 a partita
- Gol subiti: 1,5 a partita
- Tiri medi: 12 a gara
- Possesso palla medio: 49-51%
- Vittorie in casa: circa 45%
Il Fulham tende a costruire con pazienza, ma contro squadre di pari livello preferisce transizioni rapide e sfruttamento delle corsie laterali.
Grafico rendimento offensivo Fulham
Gol medi
███████████ 1,3
Tiri medi
████████████ 12
Analisi del West Ham
Il West Ham ha mostrato negli ultimi anni un’identità più verticale e fisica, con un gioco spesso diretto e pericoloso sui calci piazzati.
Dati medi ultime stagioni Premier League
- Gol segnati: 1,5 a partita
- Gol subiti: 1,6 a partita
- Tiri medi: 13-14 a gara
- Possesso palla medio: 46-48%
- Vittorie in trasferta: circa 40%
La squadra è particolarmente pericolosa nelle ripartenze e nei duelli aerei.
Grafico rendimento offensivo West Ham
Gol medi
█████████████ 1,5
Tiri medi
██████████████ 14
Confronto difensivo
Fulham
Gol subiti: 1,5
██████████████
West Ham
Gol subiti: 1,6
███████████████
Entrambe le squadre concedono mediamente più di un gol a partita, elemento che suggerisce una possibile partita con reti da entrambe le parti.
Analisi del campo: Craven Cottage
Il Craven Cottage è uno degli stadi più caratteristici della Premier League. Il fattore campo incide in modo significativo sul rendimento del Fulham.
Media punti Fulham in casa
███████████ 1,6
Media punti West Ham in trasferta
██████████ 1,3
Il Fulham tende a giocare con maggiore intensità davanti al proprio pubblico, mentre il West Ham in trasferta alterna prestazioni solide a cali di concentrazione.
Analisi tattica del match
Fulham
Probabile 4-2-3-1:
- Centrocampo equilibrato
- Attacco manovrato sulle fasce
- Difesa compatta ma vulnerabile sulle palle alte
West Ham
Probabile 4-3-3 o 4-2-3-1:
- Verticalizzazioni rapide
- Grande utilizzo dei cross
- Forza fisica nei duelli
Il match potrebbe svilupparsi con:
- Fase iniziale equilibrata
- Ritmo medio-alto
- Occasioni su calci piazzati
Trend statistici rilevanti
- Fulham segna in casa in oltre il 70% delle partite
- West Ham subisce almeno un gol in trasferta in circa il 65% dei match
- Alta frequenza di Entrambe le squadre a segno nei derby londinesi
- Media gol complessiva vicina alle 2,7 reti
Fattori chiave della partita
- Equilibrio statistico generale
- Fragilità difensiva di entrambe
- Importanza dei calci piazzati
- Intensità tipica dei derby
Pronostico finale Fulham vs West Ham – 04 Marzo 2026
Considerando:
- Media gol simile
- Difese non particolarmente solide
- Fattore campo favorevole al Fulham
- Equilibrio storico nei derby
Il match appare aperto e con margini per entrambe.
Pronostico principale: Entrambe le squadre a segno
Opzioni alternative:
- Over 2.5 gol
- Pareggio
- Fulham Draw No Bet
Risultato probabile: 1-1 oppure 2-1
Conclusione professionale
La sfida del 04 marzo 2026 in Premier League tra Fulham e West Ham si preannuncia combattuta ed equilibrata. Le statistiche mostrano due squadre con produzione offensiva simile e difese vulnerabili.
Il contesto del Craven Cottage potrebbe dare un leggero vantaggio ai padroni di casa, ma l’equilibrio generale suggerisce una partita con gol da entrambe le parti e margini ridotti tra le due formazioni.
Pronostico consigliato: Entrambe le squadre a segno con scenario da almeno due reti complessive.