Il derby londinese tra Fulham e West Ham del 04 marzo 2026 in Premier League si presenta come una sfida equilibrata tra due squadre con caratteristiche tattiche differenti ma rendimento simile nelle ultime stagioni. Il contesto del Craven Cottage e l’importanza dei punti in questa fase della stagione rendono il match particolarmente interessante dal punto di vista statistico e strategico.

Di seguito un’analisi approfondita con dati reali delle ultime stagioni di Premier League, confronto numerico, rendimento interno ed esterno e valutazione finale per un pronostico professionale.

Analisi del Fulham

Il Fulham negli ultimi campionati ha mantenuto un profilo competitivo, soprattutto in casa, dove riesce a esprimere un calcio organizzato e pragmatico.

Dati medi ultime stagioni Premier League

Gol segnati: 1,3 a partita

Gol subiti: 1,5 a partita

Tiri medi: 12 a gara

Possesso palla medio: 49-51%

Vittorie in casa: circa 45%

Il Fulham tende a costruire con pazienza, ma contro squadre di pari livello preferisce transizioni rapide e sfruttamento delle corsie laterali.

Grafico rendimento offensivo Fulham

Gol medi

███████████ 1,3

Tiri medi

████████████ 12

Analisi del West Ham

Il West Ham ha mostrato negli ultimi anni un’identità più verticale e fisica, con un gioco spesso diretto e pericoloso sui calci piazzati.

Dati medi ultime stagioni Premier League

Gol segnati: 1,5 a partita

Gol subiti: 1,6 a partita

Tiri medi: 13-14 a gara

Possesso palla medio: 46-48%

Vittorie in trasferta: circa 40%

La squadra è particolarmente pericolosa nelle ripartenze e nei duelli aerei.

Grafico rendimento offensivo West Ham

Gol medi

█████████████ 1,5

Tiri medi

██████████████ 14

Confronto difensivo

Fulham

Gol subiti: 1,5

██████████████

West Ham

Gol subiti: 1,6

███████████████

Entrambe le squadre concedono mediamente più di un gol a partita, elemento che suggerisce una possibile partita con reti da entrambe le parti.

Analisi del campo: Craven Cottage

Il Craven Cottage è uno degli stadi più caratteristici della Premier League. Il fattore campo incide in modo significativo sul rendimento del Fulham.

Media punti Fulham in casa

███████████ 1,6

Media punti West Ham in trasferta

██████████ 1,3

Il Fulham tende a giocare con maggiore intensità davanti al proprio pubblico, mentre il West Ham in trasferta alterna prestazioni solide a cali di concentrazione.

Analisi tattica del match

Fulham

Probabile 4-2-3-1:

Centrocampo equilibrato

Attacco manovrato sulle fasce

Difesa compatta ma vulnerabile sulle palle alte

West Ham

Probabile 4-3-3 o 4-2-3-1:

Verticalizzazioni rapide

Grande utilizzo dei cross

Forza fisica nei duelli

Il match potrebbe svilupparsi con:

Fase iniziale equilibrata

Ritmo medio-alto

Occasioni su calci piazzati

Trend statistici rilevanti

Fulham segna in casa in oltre il 70% delle partite

West Ham subisce almeno un gol in trasferta in circa il 65% dei match

Alta frequenza di Entrambe le squadre a segno nei derby londinesi

Media gol complessiva vicina alle 2,7 reti

Fattori chiave della partita

Equilibrio statistico generale Fragilità difensiva di entrambe Importanza dei calci piazzati Intensità tipica dei derby

Pronostico finale Fulham vs West Ham – 04 Marzo 2026

Considerando:

Media gol simile

Difese non particolarmente solide

Fattore campo favorevole al Fulham

Equilibrio storico nei derby

Il match appare aperto e con margini per entrambe.

Pronostico principale: Entrambe le squadre a segno

Opzioni alternative:

Over 2.5 gol

Pareggio

Fulham Draw No Bet

Risultato probabile: 1-1 oppure 2-1

Conclusione professionale

La sfida del 04 marzo 2026 in Premier League tra Fulham e West Ham si preannuncia combattuta ed equilibrata. Le statistiche mostrano due squadre con produzione offensiva simile e difese vulnerabili.

Il contesto del Craven Cottage potrebbe dare un leggero vantaggio ai padroni di casa, ma l’equilibrio generale suggerisce una partita con gol da entrambe le parti e margini ridotti tra le due formazioni.

Pronostico consigliato: Entrambe le squadre a segno con scenario da almeno due reti complessive.