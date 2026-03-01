La sfida tra Fulham e Tottenham, in programma il 01 marzo 2026 in Premier League, rappresenta un derby londinese dal grande valore tecnico e strategico.

Il Fulham punta a consolidare la propria posizione nella parte centrale della classifica, mentre il Tottenham è impegnato nella corsa alle competizioni europee. Analizziamo statistiche stagionali, rendimento interno ed esterno e indicatori avanzati per costruire un pronostico credibile e professionale.

Stato di Forma delle Squadre

Fulham

Il Fulham ha mostrato una stagione equilibrata, con buone prestazioni casalinghe ma qualche difficoltà contro squadre di alta classifica.

Media stagionale:

Gol segnati: 1,36 a partita

Gol subiti: 1,48 a partita

Possesso medio: 49%

Tiri medi: 12,4 a gara

Expected Goals (xG): 1,42

Ultime 5 partite:

2 vittorie

1 pareggio

2 sconfitte

La squadra tende ad adottare un pressing medio e cerca verticalizzazioni rapide. La fase difensiva può soffrire contro attacchi dinamici.

Tottenham

Il Tottenham continua a distinguersi per qualità offensiva e ritmo elevato.

Media stagionale:

Gol segnati: 1,88 a partita

Gol subiti: 1,29 a partita

Possesso medio: 54%

Tiri medi: 15,6 a gara

Expected Goals (xG): 1,94

Ultime 5 partite:

3 vittorie

1 pareggio

1 sconfitta

La squadra è efficace nelle transizioni e sfrutta molto le corsie laterali. In trasferta mantiene una media gol superiore a 1,6 a partita.

Analisi del Campo

La partita si giocherà al Craven Cottage, stadio storico e compatto che spesso genera partite intense.

Rendimento Fulham in casa:

6 vittorie su 13 partite interne

Media gol segnati: 1,62

Media gol subiti: 1,31

Rendimento Tottenham in trasferta:

5 vittorie su 13 trasferte

Media gol segnati: 1,69

Media gol subiti: 1,37

Il fattore campo potrebbe equilibrare inizialmente il match, ma la qualità offensiva degli ospiti rappresenta un elemento determinante.

Grafica – Confronto Statistico

Media Gol Segnati

Fulham

▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,36

Tottenham

▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,88

Media Gol Subiti

Fulham

▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,48

Tottenham

▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,29

Possesso Medio

Fulham

▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 49%

Tottenham

▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 54%

Chiavi Tattiche

Intensità iniziale del Fulham: possibile pressione nei primi 20 minuti. Qualità offensiva del Tottenham: maggiore produzione di occasioni. Transizioni veloci: entrambe le squadre possono segnare in ripartenza. Palle inattive: fattore potenzialmente decisivo in un derby.

Scenario Probabile

Statisticamente il Tottenham parte favorito grazie alla migliore produzione offensiva e alla maggiore qualità individuale.

Il Fulham potrebbe rendere il match equilibrato nella prima fase, ma nel lungo periodo la capacità realizzativa degli ospiti potrebbe fare la differenza.

Tendenze rilevanti:

Over 1.5 gol altamente probabile

Possibile gol per entrambe le squadre

Vantaggio Tottenham nel secondo tempo

Pronostico Finale

Considerando:

Differenza nei dati offensivi

Maggiore continuità del Tottenham

Fragilità difensiva del Fulham contro squadre dinamiche

Buon rendimento esterno degli Spurs

Il pronostico più credibile per Fulham vs Tottenham del 01 Marzo 2026 in Premier League è:

Vittoria Tottenham

Opzione alternativa: Tottenham Draw No Bet

Risultato stimato: 1-2 oppure 1-3

Conclusione

La partita del 01 marzo 2026 in Premier League tra Fulham e Tottenham si preannuncia intensa e combattuta. I numeri indicano un vantaggio tecnico e statistico per il Tottenham, soprattutto in termini di produzione offensiva.

Se il match seguirà l’andamento stagionale, gli Spurs dovrebbero riuscire a imporsi grazie alla maggiore qualità e alla continuità mostrata finora.