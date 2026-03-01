Pronostico Fulham vs Tottenham – Premier League – 01 Marzo 2026
La sfida tra Fulham e Tottenham, in programma il 01 marzo 2026 in Premier League, rappresenta un derby londinese dal grande valore tecnico e strategico.
Il Fulham punta a consolidare la propria posizione nella parte centrale della classifica, mentre il Tottenham è impegnato nella corsa alle competizioni europee. Analizziamo statistiche stagionali, rendimento interno ed esterno e indicatori avanzati per costruire un pronostico credibile e professionale.
Stato di Forma delle Squadre
Fulham
Il Fulham ha mostrato una stagione equilibrata, con buone prestazioni casalinghe ma qualche difficoltà contro squadre di alta classifica.
Media stagionale:
- Gol segnati: 1,36 a partita
- Gol subiti: 1,48 a partita
- Possesso medio: 49%
- Tiri medi: 12,4 a gara
- Expected Goals (xG): 1,42
Ultime 5 partite:
- 2 vittorie
- 1 pareggio
- 2 sconfitte
La squadra tende ad adottare un pressing medio e cerca verticalizzazioni rapide. La fase difensiva può soffrire contro attacchi dinamici.
Tottenham
Il Tottenham continua a distinguersi per qualità offensiva e ritmo elevato.
Media stagionale:
- Gol segnati: 1,88 a partita
- Gol subiti: 1,29 a partita
- Possesso medio: 54%
- Tiri medi: 15,6 a gara
- Expected Goals (xG): 1,94
Ultime 5 partite:
- 3 vittorie
- 1 pareggio
- 1 sconfitta
La squadra è efficace nelle transizioni e sfrutta molto le corsie laterali. In trasferta mantiene una media gol superiore a 1,6 a partita.
Analisi del Campo
La partita si giocherà al Craven Cottage, stadio storico e compatto che spesso genera partite intense.
Rendimento Fulham in casa:
- 6 vittorie su 13 partite interne
- Media gol segnati: 1,62
- Media gol subiti: 1,31
Rendimento Tottenham in trasferta:
- 5 vittorie su 13 trasferte
- Media gol segnati: 1,69
- Media gol subiti: 1,37
Il fattore campo potrebbe equilibrare inizialmente il match, ma la qualità offensiva degli ospiti rappresenta un elemento determinante.
Grafica – Confronto Statistico
Media Gol Segnati
Fulham
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,36
Tottenham
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,88
Media Gol Subiti
Fulham
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,48
Tottenham
▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,29
Possesso Medio
Fulham
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 49%
Tottenham
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 54%
Chiavi Tattiche
- Intensità iniziale del Fulham: possibile pressione nei primi 20 minuti.
- Qualità offensiva del Tottenham: maggiore produzione di occasioni.
- Transizioni veloci: entrambe le squadre possono segnare in ripartenza.
- Palle inattive: fattore potenzialmente decisivo in un derby.
Scenario Probabile
Statisticamente il Tottenham parte favorito grazie alla migliore produzione offensiva e alla maggiore qualità individuale.
Il Fulham potrebbe rendere il match equilibrato nella prima fase, ma nel lungo periodo la capacità realizzativa degli ospiti potrebbe fare la differenza.
Tendenze rilevanti:
- Over 1.5 gol altamente probabile
- Possibile gol per entrambe le squadre
- Vantaggio Tottenham nel secondo tempo
Pronostico Finale
Considerando:
- Differenza nei dati offensivi
- Maggiore continuità del Tottenham
- Fragilità difensiva del Fulham contro squadre dinamiche
- Buon rendimento esterno degli Spurs
Il pronostico più credibile per Fulham vs Tottenham del 01 Marzo 2026 in Premier League è:
Vittoria Tottenham
Opzione alternativa: Tottenham Draw No Bet
Risultato stimato: 1-2 oppure 1-3
Conclusione
La partita del 01 marzo 2026 in Premier League tra Fulham e Tottenham si preannuncia intensa e combattuta. I numeri indicano un vantaggio tecnico e statistico per il Tottenham, soprattutto in termini di produzione offensiva.
Se il match seguirà l’andamento stagionale, gli Spurs dovrebbero riuscire a imporsi grazie alla maggiore qualità e alla continuità mostrata finora.