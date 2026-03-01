 Salta al contenuto
Pronostici Calcio Pronostici Premier League

Pronostico Fulham vs Tottenham – Premier League – 01 Marzo 2026

Rossana Filippi
3 min
Fulham vs Tottenham

La sfida tra Fulham e Tottenham, in programma il 01 marzo 2026 in Premier League, rappresenta un derby londinese dal grande valore tecnico e strategico.

Il Fulham punta a consolidare la propria posizione nella parte centrale della classifica, mentre il Tottenham è impegnato nella corsa alle competizioni europee. Analizziamo statistiche stagionali, rendimento interno ed esterno e indicatori avanzati per costruire un pronostico credibile e professionale.

Stato di Forma delle Squadre

Fulham

Il Fulham ha mostrato una stagione equilibrata, con buone prestazioni casalinghe ma qualche difficoltà contro squadre di alta classifica.

Media stagionale:

  • Gol segnati: 1,36 a partita
  • Gol subiti: 1,48 a partita
  • Possesso medio: 49%
  • Tiri medi: 12,4 a gara
  • Expected Goals (xG): 1,42

Ultime 5 partite:

  • 2 vittorie
  • 1 pareggio
  • 2 sconfitte

La squadra tende ad adottare un pressing medio e cerca verticalizzazioni rapide. La fase difensiva può soffrire contro attacchi dinamici.

Tottenham

Il Tottenham continua a distinguersi per qualità offensiva e ritmo elevato.

Media stagionale:

  • Gol segnati: 1,88 a partita
  • Gol subiti: 1,29 a partita
  • Possesso medio: 54%
  • Tiri medi: 15,6 a gara
  • Expected Goals (xG): 1,94

Ultime 5 partite:

  • 3 vittorie
  • 1 pareggio
  • 1 sconfitta

La squadra è efficace nelle transizioni e sfrutta molto le corsie laterali. In trasferta mantiene una media gol superiore a 1,6 a partita.

Analisi del Campo

La partita si giocherà al Craven Cottage, stadio storico e compatto che spesso genera partite intense.

Rendimento Fulham in casa:

  • 6 vittorie su 13 partite interne
  • Media gol segnati: 1,62
  • Media gol subiti: 1,31

Rendimento Tottenham in trasferta:

  • 5 vittorie su 13 trasferte
  • Media gol segnati: 1,69
  • Media gol subiti: 1,37

Il fattore campo potrebbe equilibrare inizialmente il match, ma la qualità offensiva degli ospiti rappresenta un elemento determinante.

Grafica – Confronto Statistico

Media Gol Segnati

Fulham
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,36

Tottenham
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,88

Media Gol Subiti

Fulham
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,48

Tottenham
▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1,29

Possesso Medio

Fulham
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 49%

Tottenham
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 54%

Chiavi Tattiche

  1. Intensità iniziale del Fulham: possibile pressione nei primi 20 minuti.
  2. Qualità offensiva del Tottenham: maggiore produzione di occasioni.
  3. Transizioni veloci: entrambe le squadre possono segnare in ripartenza.
  4. Palle inattive: fattore potenzialmente decisivo in un derby.

Scenario Probabile

Statisticamente il Tottenham parte favorito grazie alla migliore produzione offensiva e alla maggiore qualità individuale.

Il Fulham potrebbe rendere il match equilibrato nella prima fase, ma nel lungo periodo la capacità realizzativa degli ospiti potrebbe fare la differenza.

Tendenze rilevanti:

  • Over 1.5 gol altamente probabile
  • Possibile gol per entrambe le squadre
  • Vantaggio Tottenham nel secondo tempo

Pronostico Finale

Considerando:

  • Differenza nei dati offensivi
  • Maggiore continuità del Tottenham
  • Fragilità difensiva del Fulham contro squadre dinamiche
  • Buon rendimento esterno degli Spurs

Il pronostico più credibile per Fulham vs Tottenham del 01 Marzo 2026 in Premier League è:

Vittoria Tottenham

Opzione alternativa: Tottenham Draw No Bet

Risultato stimato: 1-2 oppure 1-3

Conclusione

La partita del 01 marzo 2026 in Premier League tra Fulham e Tottenham si preannuncia intensa e combattuta. I numeri indicano un vantaggio tecnico e statistico per il Tottenham, soprattutto in termini di produzione offensiva.

Se il match seguirà l’andamento stagionale, gli Spurs dovrebbero riuscire a imporsi grazie alla maggiore qualità e alla continuità mostrata finora.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria