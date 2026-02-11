Pronostico Folgore vs Domagnano – Campionato Sammarinese – 11 Febbraio 2026
Analisi completa della partita
Competizione: Campionato Sammarinese di Calcio 2025/2026
Data: 11 Febbraio 2026
Partita: Folgore Falciano vs Domagnano
Giornata: Fase centrale della stagione regolare
Il match tra Folgore e Domagnano rappresenta una sfida interessante tra due squadre con obiettivi diversi ma accomunate dalla necessità di fare punti in una fase delicata del campionato. La partita si preannuncia equilibrata sotto il profilo tattico, con ritmi controllati e grande attenzione alla fase difensiva.
Situazione di classifica
La Folgore si presenta a questo incontro con una posizione di classifica più solida, stabilmente inserita nella parte medio-alta del campionato. Il Domagnano, invece, sta attraversando una stagione più complessa, con difficoltà di continuità e una differenza reti negativa.
Confronto generale:
-
Folgore: migliore rendimento complessivo, maggiore equilibrio tra gol fatti e subiti
-
Domagnano: rendimento irregolare, difficoltà soprattutto contro squadre organizzate
Forma recente delle squadre
Folgore – ultime 6 partite
-
Vittorie: 3
-
Pareggi: 2
-
Sconfitte: 1
-
Media gol segnati: 1,5 a partita
-
Media gol subiti: 0,9 a partita
La Folgore mostra una buona solidità difensiva, con una struttura compatta e una gestione matura delle fasi di vantaggio. In casa tende a concedere poco e a controllare il ritmo.
Domagnano – ultime 6 partite
-
Vittorie: 1
-
Pareggi: 1
-
Sconfitte: 4
-
Media gol segnati: 0,8 a partita
-
Media gol subiti: 1,7 a partita
Il Domagnano fatica soprattutto nella costruzione offensiva, con pochi gol segnati e difficoltà nel ribaltare il risultato quando va in svantaggio.
Analisi grafica delle statistiche (descrizione editoriale)
Andamento forma recente
Folgore: V V P V N N Domagnano: P P V P P N
Media gol per partita
Folgore: 2,4 totali Domagnano: 2,5 totali
Nonostante una media gol simile, la distribuzione è diversa: la Folgore segna con maggiore continuità, mentre il Domagnano subisce più del dovuto.
Confronti diretti
Negli ultimi scontri diretti:
-
Folgore in vantaggio per numero di vittorie
-
Domagnano competitivo solo in partite molto chiuse
-
Prevalenza di match con meno di 3 gol
Storico recente
Folgore: V V N V Domagnano: P P N P
Il fattore campo ha spesso inciso a favore della Folgore, che riesce a imporre il proprio gioco soprattutto nella seconda metà di gara.
Analisi tattica e del campo
Il terreno di gioco favorisce squadre organizzate e fisicamente strutturate. La Folgore utilizza un sistema equilibrato, con linee compatte e buon pressing nella zona centrale. Il Domagnano tende invece ad abbassarsi, cercando ripartenze veloci, ma soffre quando è costretto a difendere a lungo.
Aspetto chiave del match:
-
gestione del possesso per la Folgore
-
difficoltà del Domagnano nel mantenere intensità per 90 minuti
Pronostico finale
Tenendo conto di:
-
forma recente
-
qualità difensiva della Folgore
-
difficoltà offensive del Domagnano
-
precedenti storici
Pronostico consigliato:
Vittoria Folgore
Pronostici alternativi:
-
Under 2.5 gol
-
Folgore vincente con margine minimo
-
Domagnano non segna (opzione prudente)
Risultato esatto suggerito
Folgore 1–0 Domagnano
oppure
Folgore 2–0 Domagnano
Conclusione
La Folgore parte favorita grazie a una maggiore solidità, migliore organizzazione e rendimento più costante. Il Domagnano dovrà puntare su una partita estremamente accorta per strappare un risultato positivo, ma i numeri indicano un vantaggio chiaro per i padroni di casa.