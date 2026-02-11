Analisi completa della partita

Competizione: Campionato Sammarinese di Calcio 2025/2026

Data: 11 Febbraio 2026

Partita: Folgore Falciano vs Domagnano

Giornata: Fase centrale della stagione regolare

Il match tra Folgore e Domagnano rappresenta una sfida interessante tra due squadre con obiettivi diversi ma accomunate dalla necessità di fare punti in una fase delicata del campionato. La partita si preannuncia equilibrata sotto il profilo tattico, con ritmi controllati e grande attenzione alla fase difensiva.

Situazione di classifica

La Folgore si presenta a questo incontro con una posizione di classifica più solida, stabilmente inserita nella parte medio-alta del campionato. Il Domagnano, invece, sta attraversando una stagione più complessa, con difficoltà di continuità e una differenza reti negativa.

Confronto generale:

Folgore: migliore rendimento complessivo, maggiore equilibrio tra gol fatti e subiti

Domagnano: rendimento irregolare, difficoltà soprattutto contro squadre organizzate

Forma recente delle squadre

Folgore – ultime 6 partite

La Folgore mostra una buona solidità difensiva, con una struttura compatta e una gestione matura delle fasi di vantaggio. In casa tende a concedere poco e a controllare il ritmo.

Domagnano – ultime 6 partite

Vittorie: 1

Pareggi: 1

Sconfitte: 4

Media gol segnati: 0,8 a partita

Media gol subiti: 1,7 a partita

Il Domagnano fatica soprattutto nella costruzione offensiva, con pochi gol segnati e difficoltà nel ribaltare il risultato quando va in svantaggio.

Analisi grafica delle statistiche (descrizione editoriale)

Andamento forma recente

Folgore: V V P V N N Domagnano: P P V P P N

Media gol per partita

Folgore: 2,4 totali Domagnano: 2,5 totali

Nonostante una media gol simile, la distribuzione è diversa: la Folgore segna con maggiore continuità, mentre il Domagnano subisce più del dovuto.

Confronti diretti

Negli ultimi scontri diretti:

Folgore in vantaggio per numero di vittorie

Domagnano competitivo solo in partite molto chiuse

Prevalenza di match con meno di 3 gol

Storico recente

Folgore: V V N V Domagnano: P P N P

Il fattore campo ha spesso inciso a favore della Folgore, che riesce a imporre il proprio gioco soprattutto nella seconda metà di gara.

Analisi tattica e del campo

Il terreno di gioco favorisce squadre organizzate e fisicamente strutturate. La Folgore utilizza un sistema equilibrato, con linee compatte e buon pressing nella zona centrale. Il Domagnano tende invece ad abbassarsi, cercando ripartenze veloci, ma soffre quando è costretto a difendere a lungo.

Aspetto chiave del match:

gestione del possesso per la Folgore

difficoltà del Domagnano nel mantenere intensità per 90 minuti

Pronostico finale

Tenendo conto di:

forma recente

qualità difensiva della Folgore

difficoltà offensive del Domagnano

precedenti storici

Pronostico consigliato:

Vittoria Folgore

Pronostici alternativi:

Under 2.5 gol

Folgore vincente con margine minimo

Domagnano non segna (opzione prudente)

Risultato esatto suggerito

Folgore 1–0 Domagnano

oppure

Folgore 2–0 Domagnano

Conclusione

La Folgore parte favorita grazie a una maggiore solidità, migliore organizzazione e rendimento più costante. Il Domagnano dovrà puntare su una partita estremamente accorta per strappare un risultato positivo, ma i numeri indicano un vantaggio chiaro per i padroni di casa.